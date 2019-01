Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trumpovy hrátky se slovíčky, beton střídá ocel

Kontroverzní americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že »na žádost demokratů« souhlasí s tím, že jižní hranici USA s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra.

Na sumě 5,7 miliardy dolarů (přes 127 miliard Kč) na její financování republikánský šéf Bílého domu ale trvá.

Trump ve zhruba devítiminutovém projevu vykreslil v černých barvách údajně »absolutně kritickou situaci« na hranicích, která podle něj vyústila v bezpečnostní a humanitární krizi. Vyhlášení stavu nouze, o němž některá média spekulovala, projev nicméně neobsahoval. Poradci prezidenta podle televize CNN od takového kroku odrazovali, protože podle nich nemá v nynější situaci oporu v zákonech. Stav nouze, který by hlavě státu umožnil uvolnit finance na stavbu zdi bez souhlasu zákonodárců a tím obejít ústavní právo Kongresu na kontrolu federálních výdajů, by podle všeobecného mínění vyvolal vlnu žalob.

Trumpův projev, vysílaný večer v hlavním vysílacím čase, nebyl zjevně určen jen americké veřejnosti, ale zejména demokratům, kteří se stavbě zbytečně nákladné hraniční zdi usilovně brání a navrhují jiná, flexibilnější řešení problému. Prezident se zároveň snažil mobilizovat republikánské zákonodárce, kteří se obávají negativní reakce Američanů na zablokování vládních financí vyvolané sporem o zeď. V jeho důsledku se dostaly do obtížné situace statisíce rodin státních zaměstnanců, kteří jsou už třetí týden bez mzdy.

Projev, první přímo přenášený z Oválné pracovny Bílého domu od Tumpova nástupu do funkce, vysílaly všechny hlavní americké celoplošné televize. Následně televize bezprostředně navázaly reakcemi čelných politiků Demokratické strany. Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že »lidé stojící na hranicích nejsou bezpečnostní hrozbou, ale humanitární výzvou«. Řekla, že »prezident Trump nesmí držet americké občany jako rukojmí, musí skoncovat s vyráběním krizí a musí uvolnit peníze pro financování vlády«.

Šiřitel strachu

Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer označil stavbu zdi za neúčinný a zbytečný projekt. Obvinil Trumpa, že »šíří strach a zakrývá chaos ve vlastní vládě« a že k takovéto činnosti zneužil Oválnou pracovnu. »Většina prezidentů využívala projevy z Oválné pracovny ke vznešeným cílům. Tento prezident právě použil pozadí Oválné pracovny k vykonstruování krize,« dodal.

Nezávislý senátor z Vermontu Bernie Sanders, který se v roce 2020 možná bude opět ucházet o prezidentskou nominaci demokratů, projev okomentoval tím, že prezident neustále lže, když tvrdí, že Mexiko za zeď zaplatí a kolik teroristů a drog přes hranice do USA proudí. »Pane prezidente, nepotřebujeme vytvářet umělé krize, máme dost těch skutečných,« dodal.

Účinek sporný

Podle kritiků prezidenta by účinek hraniční zdi byl sporný. V roce 2018 bylo na hranicích s Mexikem zadrženo 400 000 lidí, což je výrazně méně než na přelomu století, kdy počty pokusů o ilegální přechod dosahovaly každoročně milionu. Většina cizinců, kteří v USA žijí bez platných dokladů, navíc podle statistik nepronikla na území Spojených států ilegálně. Tito lidé přicestovali s platným vízem, ale po vypršení jeho platnosti v zemi zůstali.

Potravinové lístky

Miliony nejchudších Američanů prozatím kvůli sporu Trumpa a demokratických činitelů Kongresu nepřijdou o benefit známý jako potravinové lístky. Oznámilo to podle televize ABC News americké ministerstvo zemědělství, které podpůrný program pro 38 milionů Američanů spravuje.

Možná i proto stále jen těsná většina Američanů za viníka blokády části federálních úřadů považuje právě Trumpa. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Reuters a společnosti Ipsos. V průzkumu, který se uskutečnil od 1. do 7. ledna a kterého se zúčastnilo 2203 lidí, označilo Trumpa za viníka krize 51 % respondentů. Na konci prosince takovýto názor mělo 47 % dotazovaných. Demokraty jako strůjce patu pak vnímá až 32 % účastníků ankety, na konci prosince to bylo 33 %. Sedm procent dotazovaných jako přímé viníky vnímá republikány.

Názor prezidenta sdílí čtvrtina

Prezidenta v blokádě federálních úřadů kvůli požadavku peněz na výstavbu pohraniční zdi podpořilo 25 % dotazovaných Američanů, 62 % s ním naopak nesouhlasí.

Anketa dále ukázala, že proti zákonu o financování vládních úřadů, jehož součástí by byly i peníze na zeď, je 48 % dotazovaných, 35 % by naopak chtělo, aby demokraté prostředky na pohraniční bariéru uvolnili. Zbývající respondenti na otázku názor neměli.

A co s emisemi?

A zatímco Trump populisticky řeší jen zeď, objem emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu, se v USA po poklesu v předchozích třech letech vloni znovu zvýšil, oznámila v úterý ve Washingtonu nezávislá výzkumná skupina Rhodium Group. Příčinou je podle ní tuhá zima, která vedla k větší spotřebě topného plynu, ale i vyšší spotřeba zemního plynu v průmyslu.

Objem emisí oxidu uhličitého se v USA v roce 2018 oproti předchozímu roku zvýšil o 3,4 %, což je nejvyšší nárůst od roku 2010. Došlo k tomu i přesto, že vloni bylo v zemi uzavřeno rekordní množství tepelných elektráren a energetické uhlí z velké části nahradil zemní plyn. Z něj se při spalování uvolňuje ve srovnání s uhlím jen asi poloviční objem oxidu uhličitého.

Nicméně vláda prezidenta Trumpa vloni v létě oznámila, že hodlá odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015. Uvolňuje pravidla dřívějšího kabinetu Baracka Obamy, která omezovala emise skleníkových plynů v energetice a dopravě, a snaží se neekologicky podpořit produkci ropy, plynu a uhlí.

Podle názoru odborníků by vláda USA měla urychlit přechod od zemního plynu k obnovitelným zdrojům, jakými jsou solární a větrná energie. Pokud se tak nestane, způsobí to podle ekologa Grega Cunninghama »nenapravidelné a nákladné poškození klimatu«, napsala podle ČTK agentura AP.

