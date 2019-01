Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jednala koaliční rada

Školní oběd zdarma by měly dostávat děti z chudších rodin, ne všichni školáci. Dohodli se na tom zástupci vládních stran ANO a ČSSD. Shodu zatím nenašli na částce a termínu navýšení životního minima, které hraje roli u stanovení dávek. K debatě se vrátí po hodnocení vývoje počtu příjemců pomoci.

Sociální demokraté prosazují navýšení životního minima už teď od ledna. Podle návrhu ministryně práce by se mělo zvednout po sedmi letech o 11 procent. Proti je ministerstvo financí. Jeho šéfka Alena Schillerová (ANO) souhlasí s růstem částek od ledna příštího roku. ČSSD navrhuje obědy zdarma všem dětem z mateřských a prvního stupně základních škol. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. Vláda o návrzích jednala v pondělí, nepřijala je.

Podle Schillerové je Plagova varianta »nejvíc pravděpodobná« a nyní se hledá kompromis mezi návrhem sociálních demokratů a ANO. ČSSD kritizovala u Plagovy předlohy například vysoké náklady na zajištění obědů.

K debatě o životním minimu by se vedení koalice mělo vrátit za pár měsíců po vyhodnocení počtu příjemců přídavků. Zajímat je bude, zda jich neubývá. Maláčová v úterý řekla, že by se i kvůli zamýšleným školním obědům zdarma měla hranice příjmu rodin pro přídavky na dítě zvýšit. Na dávku i bezplatné stravování by měla podle jejího záměru dosáhnout větší skupina dětí, a to z domácností s příjmem do trojnásobku minima. Schillerová to označila za technikálii a technicky složité řešení.

Podle šéfky státní pokladny není mezi ČSSD a ANO rozpor kvůli navýšení, ale kvůli termínu a způsobu provedení. Minimum by se mělo zvednout až po revizi a přenastavení systému dávek a vždy se upravuje od začátku roku. Revizi dávek ministerstvo práce teď chystá, výsledky chce mít do několika měsíců. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív uvedla, že minimum není ale nutné měnit jen k 1. lednu a vláda ve svém nařízení může stanovit i jiný termín.

Vedle přídavků na děti se od životního minima odvíjí třeba příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, porodné či mimořádná okamžitá pomoc i nezabavitelné minimum při exekucích. Výdaje na dávky pro lidi v nouzi v posledních letech klesají. Důvodem je růst zaměstnanosti i výdělků. Řada příjemců se díky vyššímu příjmu přehoupla přes stanovenou příjmovou hranici pro přidělení podpory a na peníze od státu už nemá nárok. Podle Schillerové by nebylo rozumné v době, kdy chybí pracovní síly, dávky zvyšovat.

