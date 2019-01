Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví ohrožuje pacienty

Nově vyrobená česká balení léku Digoxin, který byl od prosince nedostupný, dodá výrobce Zentiva příští týden. Včera o tom informovala farmaceutická firma v tiskové zprávě. KSČM v této souvislosti kritizuje ministerstvo zdravotnictví za liknavost.

Důvodem výpadku léku byla změna dodavatele účinné látky. Původně se měl tento lék na srdce začít znovu vyrábět až na konci ledna.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková upozornila, že nedostupnost některých léčiv je reálný problém, který musí řešit pacienti i lékárníci. Ti si podle ní často stěžují na nedostatečné zásobování ze strany distributorů, upřednostňování některých lékárenských sítí před dodávkami do nezávislých lékáren i na neodůvodněné krácení dodávek léčiv. »Ministerstvo zdravotnictví vidí řešení v přijetí tzv. emergentního systému podle slovenského vzoru. Tento návrh KSČM předložila již v minulém volebním období, ale byl odmítnut. Zatím některé životně důležité léky v lékárnách chybí. Aktuálně lék na srdce Digoxin. Firma nahlásila výpadek již v říjnu 2018, ale MZ ani SÚKL nekonaly včas. Přitom na Slovensku tento nenahraditelný lék mají. V omezeném množství se odtud nyní do ČR dováží. Ministerstvo zdravotnictví tak svojí liknavostí ohrožuje zdraví pacientů,« konstatovala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková

Nemocniční lékárny měly přednost

Lék není v ČR dostupný od 10. prosince. Od minulého týdne výrobce dovezl 16 200 balení ze Slovenska. Dovezené léky byly s 0,250 miligramy účinné látky. Česká lékárnická komora upozornila na to, že čeští pacienti užívají většinou poloviční dávku. »Tabletu Digoxin 0,250 mg můžete bezpečně půlit pro léčbu pacientů, kteří potřebují nižší dávkování,« uvedla Zentiva. Lék užívá asi 350 000 Čechů, většinou kvůli poruchám srdečního rytmu nebo při srdečním selhání.

Lék se vyrábí z rostliny náprstníku (digitalis), která je v přírodním stavu jedovatá. Na trhu je už téměř 50 let, podle Zentivy to ale má vliv i na výrobní proces. »Stále méně společností dokáže plnit své závazky, což byl i případ tohoto výpadku přípravku Digoxin, kdy jeden z dodavatelů účinné látky zastavil svoji činnost, a donutil tak naši společnost ke změně dodavatele,« napsala firma. Podobně byla výroba přerušena už v roce 2014.

Léky ze Slovenska se do české distribuční sítě dostaly minulý týden ve čtvrtek. Lékárnická komora si tehdy stěžovala na to, že první dávka 6000 balení se dostala jen na ty, kteří si lék předobjednali, a přednostně byl dodáván do nemocničních lékáren.

(jad)