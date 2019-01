Ilustrační FOTO - Pixabay

Výbor ohledně zákona o referendu nevykročil šťastným směrem

Základem pro další projednávání návrhu zákona o celostátním referendu se stane návrh předložený ČSSD. Rozhodl o tom sněmovní ústavně právní výbor. Ve Sněmovně jsou i další dvě předlohy o referendu zpracované SPD a KSČM, ty se už ale nebudou samostatně projednávat.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, který ve výboru obhajoval návrh KSČM, navrhoval, aby se na tom, která z předloh bude brána jako základ pro další projednávání, dohodli předsedové stran, které tyto návrhy předložily, tj. KSČM, ČSSD a SPD. Proti tomu vystoupila Helena Válková (ANO) a výbor o této možnosti nakonec ani nehlasoval. Většina jeho členů podpořila návrh, aby se jako základ pro další jednání vzala předloha ČSSD, některé její parametry však budou změněny. Už nyní k ní existuje celková úprava, na níž panuje v podstatě shoda mezi vládními ANO a ČSSD a opozičními Piráty.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip

Podle místopředsedy výboru Stanislava Grospiče (KSČM) se vývoj jednání výboru dal předpokládat. »Ukazovalo se to už na jednání Stále komise pro Ústavu ČR, která ale nedospěla k žádnému rozhodnutí a její jednání vlastně skončilo bez nějakého racionálního závěru. Všichni jsme se shodli pouze na tom, že je potřeba přijmout zákon o celostátním referendu, ale žádný návrh jsme neupřednostnili právě proto, že zástupci ČSSD a hnutí ANO jednali jenom mezi sebou a nechtěli příliš komunikovat s ostatními politickými stranami, respektive brát v potaz náš návrh nebo návrh SPD,« řekl Grospič Haló novinám po jednání výboru.

Zdůraznil, že i odborná veřejnost se přiklonila k tomu, že z těch tří předloh je nejlépe propracovaný návrh KSČM, a doporučila, aby byl základem dalšího jednání. To se však nestalo a ČSSD se dohodla s hnutím ANO, že základem bude jejich návrh, který Grospič označil za nejméně propracovaný. »Myslím, že to není vykročení šťastným směrem, nicméně nechceme ten návrh zákona brzdit a budeme připraveni předložit k němu pozměňovací návrhy, které budou v duchu našeho návrhu zákona,« dodal Grospič. Komunisté podle něj nebudou klást ultimativní požadavky, chtějí ale, aby nebyl potřeba příliš vysoký počet podpisů pod peticí k vyvolání celostátního referenda a aby lidé mohli hlasovat například i o setrvání v Evropské unii.

Hlasovat i o mezinárodních otázkách

Úprava, na níž se zatím shodli zástupci ANO, ČSSD a Pirátů, předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450 000 podpisů. V referendu by nebylo možné měnit Ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO. Výsledek všelidového hlasování by byl závazný, pokud by na položenou otázku odpověděla kladně nejméně čtvrtina ze všech voličů, čili asi dva miliony obyvatel. »K těmto návrhům máme řadu výhrad, jednak se nám zdá příliš vysoká ta hranice pro referendum a máme výhradu i k mezinárodním otázkám, které si myslíme, že by měly být hlasovatelné,« vysvětlil Grospič.

Právní výbor projednávání předloh o celostátním referendu přerušil do poloviny března, k sociálnědemokratické mohou poslanci předkládat do konce února pozměňovací návrhy.

I v případě, že by Sněmovna předlohu o všelidovém hlasování schválila, k zákonnému ukotvení obecného referenda se staví odmítavě Senát. Dolní komora nemůže v tomto případě horní komoru přehlasovat. Najít shodu se Senátem bude podle předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřiny Valachové (ČSSD) velmi složité, možnosti podle ní ale existují. Podle nového stykového zákona si Sněmovna a Senát mohou vzájemně upravovat návrhy nebo změny ústavních a volebních zákonů tak, aby mohly na jejich podobě shody dosáhnout.

»Uvidíme, za jakých okolností Senát bude ochoten zabývat se vážně myšlenkou celostátního referenda, protože v minulosti a opakovaně i po volbách dal najevo, že nechce samostatný zákon o celostátním referendu, že chce, aby se to odvíjelo cestou, jako tomu bylo při referendu o vstupu do Evropské unie, to znamená případ od případu vždy samostatným zákonem,« dodal Grospič.

(jad)