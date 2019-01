Stan zakrývající lavičku, na které byli Skripal a jeho dcera nalezeni v bezvědomí. FOTO - wikimedia commons

V případu Skripalových se poodkrývá rouška

Britský list The Telegraph uveřejnil o prvním víkendu letošního roku zprávu, že britské úřady uzavřely vyšetřování pokusu o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery Julije.

Nic nového vládní šetření nepřineslo. Britové stále tvrdí, že vinni jsou Rusové a to včetně nejvyššího představitele země, který prý dal k vraždě příkaz. Stále opakují i pohádku, že smrtící látku novičok přivezli do Británie Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, kteří před pokusem o vraždu pobývali v britském Salisbury, a zachytily je tam uliční kamery. Kolem dvou mladíků se strhla loni mela. Britské tajné služby je označily za agenty vojenské rozvědky GRU. Oba mladí muži souhlasili s rozhovorem pro ruskou televizi RT, kde jednoznačně odmítli, že by měli cokoli společného s otravou Skripalových. Důležité však bylo, jak se při rozhovoru chovali. Britská homosexuální komunita, která má v zemi určitý společenský vliv, je totiž podle drobností v chování označila za součást své komunity, a její členové všude prohlašovali, že Petrov s Boširovem jsou nevinní. Totéž publikovala ruská média, která se britským argumentům otevřeně vysmála. Kdyby byli gaové, nikdo je do vojenské organizace nevzal, to v Rusku není možné, psala média. Britská rozvědka tedy přišla s výměnou jmen, nebyli to náhle Petrov a Boširov, ale Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Britské homosexuály nepřesvědčili, zvláště když se na veřejnost dostaly záběry ze salisburských kamer. Oba Rusové, ať se jmenují jakkoli, se k sobě v britském městě chovali velice přátelsky. Měli oči jeden pro druhého a evidentně si užívali, že mohou svou pozornost jeden druhému ukazovat veřejně, to by si asi v Rusku nedovolili.

Odhalení Anonymous

Zdá se, že zpráva The Telegraph byla odpovědí britských úřadů na publikaci hackerského hnutí Anonymous, která se objevila kolem Nového roku. Anonymous je volné společenství hackerů, recesistů a síťových aktivistů, které nemá jasnou strukturu a vedení a ani jasné zaměření, proti čemu a jak bojuje. Informace o nich pronikají do médií už asi patnáct let. Jsou čas od času aktivní i v ČR, například v roce 2012 protestovali pomocí útoků na vládní weby proti částečně tajné evropské smlouvě ACTA (o internetové bezpečnosti), kterou chtěla vláda přijmout. Nakonec tehdejší předseda vlády Petr Nečas v prosinci 2012 ratifikaci smlouvy ACTA v ČR pozastavil. Odborníci se k Anonymous staví obezřetně až odtažitě, ale jejich zprávy neoznačují za lživé.

Anonymous ve své zprávě o vyšetřování označují atentát na Skripalovy za spolčení dvou britských vládních struktur a to Integrity Initative a Institute for Stacecraft (Institut státního řízení). V roce 2015 sepsali společné tajné memorandum, které požadovalo rozhodné kroky proti Rusku. Pracovník druhého jmenovaného institutu Victor Madeira ještě v roce 2015 písemně navrhl »vypracovat« důvod pro nové sankce vůči Moskvě. V materiálu připomněl operaci »Noha« z roku 1971, kdy bylo z Británie vyhoštěno 105 sovětských diplomatů na základě podvržených materiálů britských tajných služeb. Návrhu se ujal šéf Institutu Chris Donnelli, po požehnání vládou zřídil specializovanou skupinu členů vojenské rozvědky a získal i souhlas k verbování dalších lidí. Setkal se kvůli tomu s bývalým náčelníkem spojeného vedení britských ozbrojených sil Richardem Berronsem. Společně dospěli k závěru, že připravenost Londýna odrazit ruskou hrozbu je nízká a je třeba najít kroky, aby vláda jasně ruskou hrozbu viděla. Bezprostředně po tomto rozhovoru Donnelli najal specialistu na chemické a biologické zbraně Marka Andrého Laverika.

Pak přišel atentát a mohutná dlouho připravovaná protiruská kampaň. Bylo vyhoštěno 23 ruských diplomatů. Moskva reagovala zrcadlově, vyhostila 23 Britů.

Návrat diplomatů

Zpět k článku The Telegraph. Vysloveně se v něm uvádí, že se Londýnu podařilo rozbít místní síť ruské GRU vyhoštěním diplomatů. Všichni prý byli agenty GRU. Nicméně ruští diplomaté se ještě v tomto měsíci do Londýna po dohodě ministerstev vrátí. Oznámil to koncem loňského prosince velvyslanec Ruska v Británii Alexandr Jakovenko. Dodal, že to možná nebude všech 23 diplomatů, ale většina určitě. Britové zpočátku jakoukoli dohodu popírali, pak přiznali, že obě země vydaly určitý počet víz budoucím diplomatickým pracovníkům, takže početní stavy diplomatů budou doplněny.

Telegraph si neodpustil »senzaci«, uvedl, že GRU v Británii nahrazuje

ruská civilní rozvědka SVR. Podle tvrzení listu k tomu dostala pověření Kremlu. Mnozí představitelé britských bezpečnostních služeb SVR považují za mnohem nebezpečnější a profesionálnější než GRU.

»Více se bojíme toho, co o SVR nevíme, než toho, co všechno víme o GRU,« citoval The Daily Telegraph nejmenovaného vysoce postaveného člena britské vlády. »Pokud nyní Moskva uvolňuje více zdroje pro SVR a dává jí větší volnost k působení v Británii, o čemž jsme přesvědčeni, tak to znamená mnohem větší bezpečnostní obavy, neboť je to výrazně profesionálnější tým,« dodal.

Takže Britové se po třech letech tajné operace vlastně dostali z deště pod okap.

(pe)