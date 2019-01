Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovní výbory podpořily sdílení dat o předepsaných lécích

Vládní předlohu, podle níž by ošetřující lékaři a lékárníci dostali přehled o všech lécích, které má pacient předepsané, by měla Sněmovna schválit. Po petičním výboru jí to doporučil také ústavně právní výbor, na dokončení debaty čeká novela v garančním zdravotnickém výboru.

Lékový záznam bude soupisem všech léků, které předepsali konkrétnímu pacientovi všichni lékaři. Bude součástí systému elektronických receptů, které lékaři povinně evidují od letošního ledna.

Největší diskuse se vedou o tom, jestli by měl být lékový záznam nastavený primárně na souhlas nebo nesouhlas pacienta. »My jsme došli k tomu, že lépe jít cestou opt-out, tedy primárního souhlasu s možností aktivně vyjádřit nesouhlas, aby byl lékový záznam rozšířen a používán. Myslíme si, že by používání (při nesouhlasu) bylo jen v řádu jednotek procent, a pak to asi nemusíme dělat,« řekl před časem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vyjádření nesouhlasu se sdílením seznamu užívaných léků mezi lékaři a lékárníky musí být podle něj co nejjednodušší. Bude podle něj stačit několik kliknutí na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo zaslání písemné žádosti. Možné bude zakázat přístup nejen všem lékařům, ale i jen vybraným, nebo naopak vybraným povolit.

Kritici tohoto systému především z řad ODS a Pirátů prosazují postup opačný, k přístupu do lékového záznamu by měl podle nich dát pacient lékaři nebo lékárníkovi aktivní souhlas. »Máme občany přesvědčit, že je pro ně něco užitečné, nikoli jim to přikázat s možností vystoupení,« uvedl předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS). Mnozí lidé podle něj ani nevědí, že Státní ústav pro kontrolu léčiv, na který se budou moci kvůli vystoupení ze systému obracet, vůbec existuje.

Ministr vládní úpravu ve výboru hájil. »Dostatečně chrání ty, kteří nechtějí, aby jejich data byla sdílena,« zdůraznil. Možnost pacienta zakázat lékařům a lékárníkům přístup do databáze je podle něj kvůli administrativní zátěži praktičtější než vyžadovat od pacientů aktivní souhlas.

Pozdě, ale přece

S tím souhlasí také stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková (KSČM). »Pokud jde o ochranu osobních dat pacientů, stojím na straně ministra a souhlasím s řešením, které navrhuje. Myslím si, že zabezpečení bylo dostatečně prodiskutováno a způsob, který zvolilo ministerstvo, je v pořádku,« řekla Haló novinám. Věří, že lékový záznam, i když opožděně, přece jenom bude platit. »Lékový záznam je důležitý, pomůže jak lékařům, tak pacientům, ale i lékárníkům a v konečném důsledku i celému systému zdravotnictví. Je potřeba, abychom všichni udělali všechno pro to, aby to bylo spuštěno tak, jak je plánováno, takže pozdě, ale přece,« dodala Marková. Věří tedy, že poté, co normu podpořily výbory petiční a ústavní, vrátí se k jejímu projednávání také garanční zdravotnický výbor a rovněž doporučí schválení novely.

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková.

Předloha měla původně platit už od ledna, ústavně právní výbor navrhl posun účinnosti na letošní červenec, protože lednový termín už nelze stihnout. Pro schválení novely zvedli ruku členové výboru za ANO, ČSSD, KSČM a SPD, proti byli poslanci ODS a Pirátů. Zástupci KDU-ČSL a TOP 09 se hlasování zdrželi.

Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče má podle ministerstva zdravotnictví zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Lékový záznam by mohl zamezit duplicitnímu předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech.

