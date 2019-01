Ilustrační FOTO - Pixabay

Kratší práci nepožadují všichni zaměstnanci

Necelá čtvrtina českých zaměstnanců, 23 procent, je pro zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně.

Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků mezi 525 zaměstnanci. Desetina zaměstnanců jednoznačně požaduje snížení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně, dalších 13 procent se ke snížení pracovní doby kloní, 34 procent neví a 43 procent je proti jejímu zkracování.

»Zkracování pracovní doby je dlouhodobé téma KSČM, které zvedáme s různou intenzitou, takže požadavku na zkrácení pracovní doby rozumím. My k tomu však ještě dodáváme, že pokud by došlo ke zkrácení pracovní doby, musí být zachována odměna za práci ve výši současné osmihodinové pracovní doby. To nakonec říkají i odbory,« zdůraznil pro náš list místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny a také předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič.

Z podobně zaměřeného průzkumu loni v létě naopak vyplynulo, že pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 procent Čechů. To ji pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Kratší pracovní doba by pro pětinu zaměstnanců znamenala méně stresu a přispěla by ke zvýšení pracovní pohody, ukázal loňský průzkum společnosti Up ČR mezi 525 zaměstnanci.

Krátit jen pracovní dobu, nikoli plat

Podle aktuálního průzkumu očekává od nových technologií 48 procent zaměstnanců zvýšení efektivity, 37 procent snížení fyzické námahy (především ženy), osm procent pracovníků očekává vyšší bezpečnost na pracovišti a sedm procent respondentů si od nových technologií slibuje snížení objemu práce. Grospič opakovaně zdůraznil, že ke krácení odměny za vykonanou práci by rozhodně při krácení pracovní doby nemělo dojít. »Premisa vychází z toho, že roste intenzita práce, a za šestihodinovou dobu dnes díky vývoji a novým technologiím lidé odvádějí práci, na kterou by před lety ještě potřebovali osm a více hodin,« upozornil Grospič. Takže intenzita šestihodinové práce by měla pokrýt osmihodinovou pracovní dobu. Připomněl, že komunisté jdou zkrácení pracovní doby trochu naproti tím, že předložili zákon o pětitýdenní dovolené pro všechny.

Po Francii či Německu dorazil tlak na kratší pracovní týden i do České republiky. Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, předloni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny týdně, podnikatelé 44,1 hodiny. Odbory požadují zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně na 37,5 hodiny při zachování stávajícího příjmu.

(ku)