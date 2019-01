Poplašná zpráva?

Kdykoli si zapnu komentovaná zpravodajství České televize, blok předpůlnočních pořadů především na »Dvacetčtyřce«, zdá se mi, že válka vypukne už zítra nebo nejpozději pozítří. Není snad dne, kdy by se nějaký »odborník« nevěnoval Rusku, Číně, bombám padajícím tam i tam anebo nutnosti posílit vojenské rozpočty či »mírovým« vojákům Spojených států, kteří někde ve světě musí bránit »demokratické hodnoty« a bezpečnost snad celé planety. Také filmy americké výroby, v čemž si nezadá ČT s ostatními televizemi, jsou až příliš často plné krve, samých mrtvol a ničených hodnot. Nic na tom nemění to, že většinou končí pozitivně. Jenže aby pozitivně skončily, od detektivek, po kriminálky a třeba sci-fi, musí přijít nějaký americký hrdina, aby zachránil lidstvo nebo třeba jen sám sebe. Jsme vedeni systematicky k tomu, abychom si nevážili lidského života, tedy my diváci. A nyní si představte, že »bednu« si zapíná i nic ještě nevědoucí dítě, které si nedokáže oddělit pravdu od patřičného množství adrenalinu. Nedivím se, že v minulém roce ve Spojených státech mladí lidé vraždili ve školách a jinde. Měli přece příklady, stačilo jen zapnout televizi.

To všechno směřuje i k nám. Zvláště, když k tomu všemu přidáme různé počítačové hry, kde virtuální zabíjení je krokem k dobrému výsledku.

Spojíme-li obojí, co jsem napsala, v jeden celek, pak Rusko, Čína, Írán, Asad, Kim, jsou podle zmíněných médií představiteli zla a je třeba je zadržet a je jedno jakým způsobem, protože tyto země, tito lidé ohrožují »náš svobodný život«. A tak se zbrojí, dál vychovávají krok za krokem noví zabijáci, lidé lhostejní k lidskému utrpení a bažící jen po penězích, protože »svoboda« je svatá a peníze jsou »svoboda«, tedy víc než život.

Vím, že pokrok nelze zadržet, ale někde by měla být vytvořena bariéra, aby z našich potomků nebyli prostřednictvím televizí a všelijakých těch počítačových her vychováváni zabijáci, kteří slepě pak potáhnou směrem, který jim určí plánovači za oceánem a kteří dnes proto systematicky křiví naše děti a vnuky. Neměli bychom o tom začít už konečně všichni přemýšlet a říct stop těm, kteří nás zmíněným směrem vedou?

Nechci šířit poplašnou zprávu. Ne, to opravdu nechci. Varovat ale musím.

Růžena DOMOVÁ