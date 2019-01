Ještě jedno ohlédnutí…

Jaký to vlastně byl rok, ten osmnáctý? Výroční? Ano. Ale výročí je příležitost se poučit, poučili jsme se z nich? Anebo jde o příležitost, aby vítězové nás ostatní bombardovali svými výklady dějinných událostí? Vyňali ty, které se nehodí ke vzpomínání, a akcentovali ty, které »hovoří« pro ně anebo některé si přetvořili ke svému obsahu? A ostatně, řekněte, který rok v sobě nemá zajímavá výročí a proč se tak nepřipomínají roky jiné? I v nich jsou zajímavá výročí, z nichž bychom se mohli poučit. Řekněme sedmička – sedmičková je Velká říjnová socialistická revoluce. Ta bezpochyby velmi ovlivnila svět. V třicátém sedmém zemřel Masaryk a republiku to beze sporu poznamenalo. Nebo devítka, ta je tu nyní. Bude 15. březen i 17. listopad. Neslavné obsazení zbytku naší republiky a »slavné« vítězství »pravdy a lásky«. Máme se na co těšit, pokud jde o to druhé.

Byl ten minulý rok osmnáctý negativní, či pozitivní? Ani jedno bych neakcentovala. Byl takový normální, i když »výroční«. Povedlo se nemálo, nepovedlo také. Prezidentem byl zvolen Miloš Zeman a představitel tzv. demokratické pravice zvolen nebyl. To bylo pozitivní, byť Zeman nám mnohdy také pil krev. To jeho zvolení bylo však přesto pozitivní. Vláda konečně dostala i díky rozumným hlasům komunistů, jejichž sedm zvlášť akcentovaných bodů z jejich programu se dostalo dokonce do vládního prohlášení. To bylo také pozitivní. Islámský stát pomalu umírá na úbytě, i když »své metastázy má stále hluboko v našem těle«. I v tom je pozitivum, byť ty »metastázy« nás ještě dlouho budou znepokojovat.

Byly ovšem i jiné děje. Do Evropy dál mířili migranti, z nich většina nemůže mít status uprchlíka. To byl zas negativní moment. I to, že Evropská unie si recept na to, jak stabilizovat středomořský svět nenašla a snad ho ani opravdově nehledá. Senát ovládla pravice, což ztíží přijímání všech sociálních i sociálně se tvářících zákonů. To je negativum. Je ale demokracie. Lidé si zvolili ty, kteří byli známější v regionech i z televize, nešetřili úsměvy či svou profesní úspěšnost dávali více na odiv. Názor na to či ono zůstal stranou a pravice to cíleně využila. Také krajské volby dopadly stejně. Jen díky mladým a jejich Facebooku či dalším tzv. sociálním sítím se prosadily pirátské kandidátky, ač málokdo může souhlasit s jejich programem, v němž svoboda je i jistou svobodou pro drogy, pro tzv. transparentnost, jež dále otevírá možnost privatizací zbytku státního a komunálního majetku. To také patří mezi negativa roku končícího osmnáctkou.

Byly ovšem i takové negativní momenty, které jsme nemohli ovlivnit nebo ovlivnili málo. Například sucho. Bohužel jejich negativní dosah zasáhne i ten rok následující. Anebo světovládné choutky »našich amerických přátel«. Dál tedy bude svět stát na pokraji míru a války, i když třeba jen té »studené«, a to je další, možná největší negativum minulého roku.

Marcela ŠPIČKOVÁ