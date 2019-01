Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, předsedkyní Krajského výboru KSČM Praha

Přijďte vyjádřit svůj názor na zdražování!

Nový rok přinesl další zdražení. Premiér Andrej Babiš prezentuje řadu sociálních opatření, nově platných od 1. ledna 2019, která jsou chvályhodná – například růst průměrných penzí. Jenže zvýšený příjem mnohých domácností bude současně odčerpán na zvýšené výdaje. Co tomu říkáte?

Máte naprostou pravdu. Na jedné straně se přidá pár stovek, na straně druhé o ně hned zase lidé přijdou, respektive přijdou o víc. Vždyť kam se podíváte, tam se zdražuje. Potraviny, hygienické potřeby, léky, náklady na bydlení, prostě věci, bez kterých se člověk neobejde. Zvýšení cen energií, tepla a vody od nového roku bude stát domácnosti další výdaje. Například čtyřčlennou domácnost to přijde na zhruba 1300 korun ročně navíc.

A co je podstatné, obrovsky narůstá nerovnost mezi lidmi. Jedni berou stamiliony měsíčně, druzí nemají na školní obědy pro svoje děti a na základní životní potřeby vůbec. A nejde jen o samoživitelky nebo důchodce. Týká se to i těch, kdo pracují, ale pobírají minimální mzdu nebo nízký plat. Člověk pracuje, má pravidelný příjem, ale přitom má existenční problémy a zápasí s nedostatkem. Pro tento stav, který se týká stovek tisíc našich občanů, se vžil nový termín pracující chudoba. Jde o okrádání těch, co pracují pro pohádkové zisky bohatých.

Proti zdražování připravujete na sobotu 26. ledna demonstraci. Kdy a kde? Které jsou pořádající organizace?

Demonstraci Společně proti zdražování pořádá KV KSČM Praha s podporou dalších organizací (Komunistický svaz mládeže, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Levicové kluby žen, Spojenectví Práce a Solidarity ad.) a uskuteční se, jak jste již řekla, v sobotu 26. ledna od 14 hodin na Václavském náměstí (»u koně«) v Praze.

Chceme upozornit hlavně na neskutečné zdražování nákladů na bydlení, které teď od 1. ledna nabírá na obrátkách. Ceny bytů, nájmy, zdražování cen vody, plynu, elektřiny… Jak to mají lidé utáhnout? Už teď má nějakou exekuci přes 850 tisíc lidí, to je 9,7 procenta obyvatel ČR, mezi nimi rodiny s dětmi, důchodci. To mají skončit na ulici nebo v ubytovnách, kde z jejich situace budou těžit kšeftaři s chudobou? Ráda bych ještě dodala, že počítáme s tím, že to nebude jediná demonstrace proti zdražování. Chceme na ni navázat v dalších měsících, kdy to na lidi přímo dopadne, dalšími akcemi v ulicích.

Předpokládám, že oslovíte i další subjekty, jejichž příznivci mohou demonstraci podpořit. Jaké?

Samozřejmě. I proto ji pořádáme pod názvem Společně proti zdražování. Jak už jsem uvedla, podpořily nás různé levicové organizace. Mimo těch, které jsem zmínila, jsme oslovili i Levou perspektivu, KSČ, Stranu demokratického socialismu, SON, Seniory ČR, Radu seniorů ad. Naši akci prezentujeme na sociálních sítích, zajímají se o ni i některá média. Chtěla bych touto formou pozvat co nejvíce lidí, protože bydlení musí být jedním ze základních lidských práv a je potřeba to dát hlasitě vědět.

Bude k dispozici petice?

Ano. Občané budou moci podepisovat petici za dostupné a kvalitní bydlení, čímž navazujeme na petiční akci před volbami. Požadujeme v ní vytvoření systému dostupného bydlení, výstavbu obecních a družstevních bytů a domovů pro seniory, přidělování bytů podle potřeby a ne metodou kdo dá víc, zastropování nájmů a regulaci nákladů na bydlení. Loni vzrostlo nájemné, vodné a stočné, ceny elektřiny a teplé vody. V Praze vedly naprostý nedostatek dostupného bydlení a poptávka vysoce překračující nabídku k meziročnímu zvýšení cen pražských bytů o 11 procent, v roce 2017 činil meziroční nárůst 19 procent.

V některých médiích již akci udělali reklamu, když uvedli, že do ulic vyjdou »žluté vesty«. Jak to tedy je, mají účastníci přijít ve žlutém?

Je to tak, jak jste uvedla. Do ulic půjdeme ve žlutých vestách a vyjádříme tak solidaritu s oprávněnými levicovými požadavky sociálního hnutí ve Francii, s požadavky, které přesahují hranice země. Tuto podporu ostatně ve svém stanovisku schválil i ÚV KSČM.

To pochopitelně neznamená, že bychom podporovali provokace, násilnosti, vandalismus a ničení ze strany skupin, které se napojují na hnutí žlutých vest a chtějí ho tak diskreditovat.

Takže přijďte vyjádřit svůj názor (kdo může, tak ve žluté vestě). Nikdo to za nás neudělá. Nenechme to tak!

Monika HOŘENÍ