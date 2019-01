Ilustrační FOTO - Pixabay

Pozastavení dávek možné

Připravovaný akční plán francouzské vlády proti násilí na školách počítá i s pozastavením dávek rodičům dětí, které se takového jednání dopustí.

»Nemůžeme zůstat nečinní. Ne po tom, co se stalo,« řekl listu zdroj z ministerstva školství v reakci na nedávný útok falešnou zbraní na učitelku gymnázia v Créteil nedaleko Paříže. Šestnáctiletý žák tehdy na ženu mířil replikou pistole a požadoval, aby mu místo absence zapsala přítomnost. Student i stejně starý spolužák, který maketu do školy přinesl, skončili ve vazbě. »Pokud je matka sama se čtyřmi dětmi a prostě to nezvládá, tak jí ještě nenaložíme. Něco jiného je ale rodinný klan, který děti v něčem takovém podporuje a který se žáka ještě zastává,« prohlásil v prosinci v rádiu Europe 1 ministr školství Jean-Michel Blanquer.

(čtk)