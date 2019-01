Ilustrační FOTO - Pixabay

Lavírování před úterním hlasováním o brexitu

Mluvčí britské premiérky po středeční vládní porážce v dolní komoře parlamentu zopakoval, že Theresa Mayová se snaží ještě před koncem parlamentní debaty o brexitové dohodě získat od Evropské unie další záruky.

Dolní sněmovna má o dojednaném textu o podmínkách odchodu země z Evropské unie hlasovat v úterý. Hlasování vláda kvůli očekávané porážce už jednou v prosinci odložila a očekává se, že poslanci brexitový plán Mayové nepodpoří ani příští týden. BBC na svém webu napsala, že vláda ve snaze zajistit si podporu některých opozičních labouristů zvažuje, že jim vyjde vstříc v jejich požadavcích ohledně posílení práv pracovníků a ochrany životního prostředí. Mohla by podpořit dodatek, který stanoví, že v Británii budou i po brexitu platit unijní předpisy týkající se mezd, zdraví a bezpečnosti a také unijní ekologické standardy.

Britští poslanci ve středu schválili dodatek ukládající vládě, aby v případě zamítnutí brexitové dohody představila v parlamentu svůj náhradní plán už do tří zasedacích dnů místo původně plánovaných 21 kalendářních. Dodatek znamená pro Mayovou další výraznou komplikaci.

Andrea Leadsomová, která organizuje vládní agendu ve sněmovně, podle Reuters potvrdila, že kabinet se požadavkem parlamentu bude řídit.

Corbyn pro volby

Pokud britský parlament neschválí brexitovou dohodu s Bruselem předloženou vládou Theresy Mayové, musí být v Británii vypsány předčasné parlamentní volby. Prohlásil to v Dolní sněmovně šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Volby podle něj mají přednost i před případným novým referendem o odchodu Británie z EU.

Podle Corbyna by se měly předčasné volby uskutečnit »při nejbližší příležitosti« s cílem odblokovat situaci. Opoziční předák upozornil, že po volbách by bylo třeba určitého času k vyjednání nové dohody o brexitu. Ve svém projevu Corbyn zdůraznil, že nová vláda by měla nový mandát k vyjednání lepších podmínek odchodu země z EU.

»Pokud tak věříte své dohodě, vyhlaste volby a nechte rozhodnout lid,« řekl Corbyn na adresu Mayové.

Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. FOTO - wikipedia commons

Británii čekají řádné parlamentní volby v roce 2022, ale pokud premiérka příští úterý neprosadí dohodu s Bruselem v britském parlamentu, což se nyní všeobecně očekává, mohlo by to vést k předčasným volbám.

Corbyn prohlásil, že labouristé navrhnou hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ve chvíli, kdy budou cítit nejlepší šanci na úspěch. Vyzval poslance napříč Dolní sněmovnou, aby toto úsilí podpořili.

Corbynova strana je v postoji k brexitu rozdělena podobně jako britská společnost. Část straníků žádá nové referendum o unijní budoucnosti. Corbyn ale dal už dříve najevo, že by dal přednost předčasným volbám. Pokud by je vyhrál, chtěl by s EU doh+odnout jiné podmínky, než Mayová.

(čtk)