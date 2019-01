Ilustrační FOTO - Pixabay

Změní se volby?

Senátní, krajské a obecní volby by se mohly konat v pevném termínu, který by se neposunoval jako nyní. Pevné by mohly být i senátní volební obvody, které se podle současné úpravy mění v souvislosti se změnami v počtu obyvatel. S těmito náměty na změnu ústavních pravidel poslance sněmovního výboru pro veřejnou správu seznámil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

»Jde o náměty z porady, která se odehrávala na exekutivní půdě, teprve je dostanou předsedové parlamentních stran. Takže to nemá charakter politického návrhu,« uvedl místopředseda výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Senátní, krajské a obecní volby by se podle návrhu ministerstva vnitra konaly vždy v prvním celém říjnovém týdnu tak, aby se doba mezi nimi neustále nezkracovala a nepřibližovaly by se k volbám sněmovním, uvedl Mlsna. Nyní se volby musejí konat ve třicetidenní lhůtě před uplynutím volebního období příslušného voleného sboru. Volby se tak prakticky posunují v případě Senátu každé dva roky a v případě obcí a krajů každé čtyři roky o jeden víkend zpět k počátku roku.

Za klíčovou věc, která se ve výboru projednávala, Dolejš pokládá to, že v obecních volbách příliš nefunguje panašování, zejména ve velkých městech. V komunálních volbách mají voliči možnost křížkovat kandidáty napříč jednotlivými politickými stranami a hlasy tzv. panašovat. Vybrat si mohou tolik kandidátů, kolik se volí zastupitelů. Například Pražané tak mohou při výběru zástupců na magistrát dát svůj hlas až 65 kandidátům.

»A pokud by se nepanašovalo, ale ve velkých městech by se přijal systém, jaký platí u voleb do krajských zastupitelstev nebo do Sněmovny, usnadnilo by to volby, protože by se v těchto velkých městech nemusely připravovat ty velké ‚plachty‘. To by ovšem znamenalo srovnat krok s volebním systémem – jedna z variant by znamenala dělat volby ve stejný okamžik. Ale to by také znamenalo zkrátit volby v Praze, kde se konají krajské volby v době, kdy se jinde konají volby do zastupitelstev obcí,« prohlásil Dolejš s tím, že mezi náměty je zatím řada velkých otazníků, musí je probrat zástupci politických stran a dohodnout se na tom, zda vůbec má smysl vydat se tím či oním směrem.

Pevné senátní obvody by podle Mlsny zakotvil ústavní zákon, vymezeny by byly v jeho příloze. Dosud se prakticky před každými senátními volbami měnily volební novelou při změně počtu jejich obyvatel nad zákonem stanovený limit. Loni však Senát navrhovanou změnu hranic 17 z 81 obvodů odmítl a v zákoně zrušil povinnost vlády podobnou úpravu předkládat. Současně vyzval kabinet k přípravě větší územní stálosti senátních obvodů.

Politická debata poslance teprve čeká

Oba ústavní návrhy vnitro chystá podle Mlsny na základě závěru loňské debaty s předsedy politických stran a na přelomu ledna a února by je mělo poslat do připomínkového řízení. Zákonodárci by je mohli dostat ke schvalování ve druhé polovině roku. »Byla to pro nás vlastně jakási první informace, o jakých změnách ve volební legislativě se na úseku ministerstva vnitra a na exekutivní úrovni diskutuje a co se tam připravuje. Ale politická debata bude teprve následovat,« konstatoval Dolejš.

Ve stejném termínu by podle Mlsny mělo mít vnitro připravenou volební novelu, která by zavedla registr voličů a elektronizovala by administrativu, která s volbami souvisí. »To znamená registrace kandidátních listin, obsazování okrskových volebních komisí, registr voličů pro jednoznačnou identifikaci voliče a pro vydávání voličských průkazů a podobně,« řekl Mlsna. Pro voliče by změna znamenala zejména to, že by si mohli vyzvednout voličský průkaz na kterémkoli úřadu, nikoli jen tam, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Ministerstvo vnitra navíc zatím předpokládá, že novela by mohla zavést také korespondenční volbu pro voliče v cizině. »Uvažujeme o prezidentské volbě, o sněmovních volbách a o volbách do Evropského parlamentu,« dodal Mlsna. Výbor vzal jeho informace na vědomí. Jde o návrhy na poměrně výrazné ústavní změny. A na těch se musí shodnout ústavní většinou obě komory parlamentu.

