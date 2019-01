Ilustrační FOTO - Pixabay

NÚKIB své povinnosti plní, shodli se poslanci

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) řádně plní své povinnosti. Usnesl se na tom sněmovní bezpečnostní výbor. Zároveň vyzval dotčené orgány, aby ve svém rozhodování zohlednily předvánoční bezpečnostní varování úřadu.

NÚKIB v něm varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Na jednání výboru, které bylo vedeno v utajovaném režimu podrobnosti vydaného varování vysvětloval ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. Novinářům řekl, že výbor informoval o tom, co to znamená pro dotčené subjekty a jakým způsobem se takové varování vydává.

»Dozvěděli jsme se velmi důležité informace ohledně bezpečnosti kritické infrastruktury,« řekl po jednání výboru jeho předseda Radek Koten (SPD). Ocenil existenci úřadu i vydání varování. »Nyní se všechny státní instituce mohou podle něj zařídit,« poznamenal. Varování popsal jako pohled do budoucna, jakým způsobem by se měly chovat důležité instituce, aby například byla důležitá data bezpečně uložena nebo aby se nedala na dálku vypnout komunikační síť. Je podle něj velmi důležité si tyto hrozby uvědomit dopředu a přijmout zavčas taková opatření, aby se to nemohlo stát.

Výbor na závěr přijal usnesení, podle kterého NÚKIB plní řádně své povinnosti. Zároveň konstatoval, že »vnímá varování před vážnou hrozbou zejména v souvislosti s nástupem sítí 5G a vyzývá dotčené orgány, aby toto bezpečnostní varování za 17. prosince zohlednily ve svém rozhodování«. Výbor se také usnesl, že »stát musí chránit prvky kritické informační infrastruktury, významné informační systémy a základní služby«, tedy například velké nemocnice, výrobce a distributory energií, mobilní operátory, ministerstva nebo krajské úřady. Pro usnesení hlasovalo deset přítomných poslanců, zdržel se místopředseda výboru Zdeněk Ondráček (KSČM). »Pan ředitel mě nepřesvědčil o vydání toho nařízení,« zdůvodnil Ondráček svoje stanovisko Haló novinám.

Řešit i stav policejních služeben

Bezpečnostní výbor si vyslechl také nového policejního prezidenta Jana Švejdara, který ve funkci nahradil Tomáše Tuhého, který se stal velvyslancem na Slovensku. »Nepřišel jsem dělat personální revoluci. Policie je ve stavu, kdy se nemá za co stydět, personální revoluce nehrozí,« řekl Švejdar poslancům.

Zopakoval, že za své priority považuje dopravu a boj proti drogám. Obě oblasti spolu částečně souvisejí. »Počty řidičů pod vlivem návykových látek se začínají rovnat počtu řidičů pod vlivem alkoholu,« konstatoval Švejdar. Policie podle Švejdara zkoušela v drogové oblasti prevenci, ale někteří lidé jsou nepoučitelní. »Proto je třeba represe. Musíme dostat lidi ven, je to o počtu lidí, dopraváků,« uvedl. Zvýšit by se měl i počet lidí, kteří se věnují drogové problematice v pohraničí.

Jako další priorita se podle Švejdara objevila potřeba obnovy vozového parku. »Jsme ve stavu, že téměř 70 procent vozidel by bylo potřeba obměnit. Ta vozidla nejsou ve stavu, že by byla nebezpečná nebo se v nich nedalo jezdit, ale měla by být obměněna,« uvedl. Před dvěma dny proto policie začala shánět vozidla SUV za 400 milionů.

»Priority jsme vzali na vědomí a v rámci diskuse jsem panu prezidentovi řekl, že je potřeba také řešit stavebně technický stav služeben Policie ČR, které jsou často v žalostném stavu,« okomentoval jednání výboru Ondráček.

