Králova abdikace kvůli sňatku nebo dluhu?

Malajsijský král, sultán Muhammad V. o prvním letošním víkendu abdikoval. Podle agentury Reuters se tak stal prvním vládnoucím monarchou této země, který se vzdal trůnu před vypršením pětiletého funkčního období.

Muhammad V. byl hlavou Malajsie od prosince 2016. Králova abdikace vstupuje v platnost okamžitě, oznámil v prohlášení palác, důvod tohoto kroku ale neupřesnil. Malajsie je federativní konstituční monarchií v jihovýchodní Asii. Podle unikátního systému praktikovaného od roku 1957, kdy získala nezávislost na Velké Británii, volí jejího panovníka konference složená z devíti dědičných monarchů členských států a jejich guvernérů podle rotačního principu mezi sebou. Pravidlem je, aby se jednotliví nejvyšší představitelé střídali. Zvolený král má pětileté funkční období a jeho pravomoci jsou převážně ceremoniální.

Malajsijský král, sultán Muhammad V. FOTO - wikipedia commons

Malajsie se člení na 13 spolkových států a tři spolková teritoria. Spolkovými státy jsou monarchie Perlis a Negeri Sembilan, sultanáty Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu a republiky Sabah, Sarawak, Malaka a Penang. Teritorii jsou Kuala Lumpur, Labuan a Putrajaya. Devětačtyřicetiletý Muhammad V., sultán severního státu Kelantan, se jako 15. malajsijský král ujal úřadu v prosinci 2016. Stal se tak jedním z nejmladších malajsijských konstitučních monarchů.

Spekulace na sítích

Na sociálních sítích v Malajsii se spekulace o chystané abdikaci Muhammada V. objevovaly už dříve, vláda to ale popírala. Monarcha předtím strávil podle oficiálních informací dva měsíce na léčení a velmi krátce se vrátil do úřadu. Ruská a britská média rovněž psala, že se Muhammad V. v době své zdravotní dovolené oženil loni v listopadu s 25letou Oksanou Vojevodinovou, držitelkou titulu Miss Moskva z roku 2015. Mimo to je dvojnásobnou inženýrkou ekonomie. Ruský bulvár zvláště zaujalo, že na obou ekonomických vysokých školách, které dokončila, zvolila studium v angličtině. Svatba se konala v Moskvě a na sociálních sítích se objevily i záběry z ní, král ani palác ale oficiálně tuto informaci nepotvrdili. Podle ruských listů měli hosté zakázáno o sňatku mluvit, nesmělo se ani fotografovat. Jako by král předvídal pozdější potíže. Po abdikaci se objevují dohady, proč se k ní Muhammad odhodlal. V místním deníku The Straits Times prohlásil jeho mluvčí, že »Veličenstvo se vrátí do Kelantanu, aby byl s lidem pro jeho spokojenost«.

Král vstupoval do úřadu jako svobodný, byl sice v letech 2004 až 2008 ženatý, ovšem rozvedl se, manželství zůstalo bezdětné. Stal se prvním svobodným králem Malajsie. Je proto pravděpodobné, že loňský sňatek s Oksanou Vojevodinovou stál v pozadí abdikace. V království totiž zastává manželka krále poměrně důležitou ceremoniální úlohu, je brána jako druhá nejdůležitější osoba. Poměrně konzervativní muslimské království možná cizinku nepřijalo, i když ta dělala, co mohla. Konvertovala k islámu a dokonce si změnila křestní jméno. Nicméně po sňatku se Muhammad do úřadu fakticky nevrátil. Užíval si »medových týdnů« a posléze odstoupil.

I jiné vysvětlení

Existuje však i jiné vysvětlení abdikace. Muhammad byl po nástupu do funkce postaven před vážný problém. Malajsii hodně tíží státní dluh, král se pokusil alespoň o gesto, snížil si plat o desetinu. Dluhy to nezmenšilo, jenže plat si museli snížit i jeho podřízení včetně premiéra a členů vlády i parlamentu. Nebyli rádi, dá se předpokládat, že proti králi intrikovali. Ten si asi postupně uvědomil, že nemá smysl se přít s hrabivými úředníky a odstoupil. Kralování ostatně v poslední době nepatřilo k jeho prioritám. Ze všeho nejvíc si přeje mít děti, má už věk, kdy je na takové přání čas.

(pe, čtk)