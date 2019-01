Francouzský prezident Emmanuel Macron. FOTO - Haló noviny

Macronův exporadce. Další dějství aféry

Bývalý bezpečnostní poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Alexandre Benalla, jehož média označila také za prezidentova milence, na přelomu roku přiznal, že i po odchodu z funkce v Elysejském paláci používal diplomatické pasy.

Nové dějství aféry Benally, který loni v létě musel odejít z Macronových služeb kvůli násilnostem na prvomájové demonstraci, znovu otřáslo prezidentovou pozicí, již tak oslabenou stále trvajícími protesty hnutí tzv. žlutých vest. Loni Macron podle médií nereagoval náležitě, když se ukázalo, že se jeho blízký člověk podílel na bití účastníků demonstrace. Macron čelil kritice především kvůli způsobu své reakce na Benallovo chování. Podle opozice ho nepotrestal dostatečně a až pod nátlakem po zveřejnění záběrů v médiích jej váhavě a se zpožděním ze svých služeb propustil. Benalla byl mezitím obviněn z násilností, rušení policejního zásahu a z neoprávněného nošení odznaků státní moci. Na květnovou demonstraci byl pozván policií jako pozorovatel, avšak do policejního zásahu se aktivně zapojil. Jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě, účastníky demonstrace bije, zachytila kamera. Záběry byly zveřejněny v létě.

Bývalý bezpečnostní poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Alexandre Benalla. FOTO - wikipedia commons

»Asi jsem udělal chybu, že jsem ty pasy používal,« řekl Benalla listu Le Journal du Dimanche (JDD). »Ale udělal jsem to jen pro své osobní pohodlí, abych snáze prošel na letištích,« doplnil s tím, že prý mu z pasů neplynuly žádné jiné výhody. »Nevím, jak jinak by mi mohly posloužit,« řekl. Kvůli využívání diplomatických dokladů může být vyšetřován pro zneužití důvěry a úředních dokumentů.

Pohodlné cestování

Další kolo aféry se rozhořelo poté, co investigativní server Mediapart informoval, že Benalla v uplynulých měsících vycestoval s diplomatickým dokumentem do několika afrických zemí a do Izraele. V září přitom během slyšení v Senátu uvedl, že své dva diplomatické pasy při odchodu z funkce bezpečnostního poradce nechal ve své kanceláři v Elysejském paláci. Otazníky vyvolala především Benallova prosincová cesta do Čadu, kam dorazil krátce před tím, než na návštěvu zavítal i jeho bývalý zaměstnavatel - prezident Macron. Benalla se v Čadu údajně sešel i s prezidentem Idrissem Débym. V reakci na informace v médiích exporadce zdůraznil, že do Afriky cestoval jako soukromá osoba, a odmítl, že by své někdejší postavení zneužil.

Pro JDD Benalla uvedl, že diplomatické pasy na konci srpna nechal v Elysejském paláci, počátkem října mu je ale vrátili spolu s jeho osobními věcmi, které nechal na někdejším pracovišti. »Když mi je vrátili, neviděl jsem důvod, abych je nepoužíval,« tvrdil. Aféru, jež kolem jeho pasů vznikla, značil za »naprosto nepřiměřenou«. A ujišťoval, že »v následujících dnech« doklady vrátí ministerstvu zahraničí. Prezidentský úřad už dříve uvedl, že o tom, že Benalla dál užívá diplomatické pasy, neměl tušení…

Případ pro prokurátora

Kauza pokračuje v době, kdy Macron čelí tlaku kvůli protestům žlutých vest, tedy lidí nespokojených se sociální a hospodářskou politikou současné francouzské vlády. Novou kapitolou aféry kolem exporadce francouzského prezidenta se bude zabývat justice. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian totiž oznámil, že státnímu zastupitelství předloží případ možného zneužití diplomatických pasů, kterého se podle médií Alexandre Benalla dopustil. Le Drian se rozhodl případ předložit prokurátorovi, neboť mu to ukládá zákon, podle něhož musí představitelé státu uvědomit úřady, mají-li podezření na spáchání trestného činu. Francouzská diplomacie zároveň zdůraznila, že dvakrát žádala Benallu, aby vrátil dva diplomatické pasy, které mu ministerstvo zahraničí vydalo v době, kdy byl ještě ve funkci. Kauza loni v létě mohutně otřásala francouzskou politickou scénou.

Dva vzkazy

V minulém týdnu prezident Macron přiznal svým poradcům, že si od léta s Benallou vyměnil dva vzkazy. Benalla totiž předtím prozradil, že s Macronem dál komunikoval i po svém propuštění prostřednictvím služby Telegram. Macron prý od Benally dostal několik vzkazů, mnohé »podivné«, jak uvedl. Odpověděl údajně jen na dva z nich, a to velmi stručně. »V červenci, v době té aféry, mne znepokojil jeho stav, tak jsem se ho zeptal, jak se mu vede,« řekl prezident. Ve druhém případě mu Benalla vzkázal, že někdo o prezidentovi mluvil špatně při večeři. Macron reagoval: »Kdo?« Odpověď podle týdeníku Canard enchainé a ČTK nedostal. Benalla se podle prezidenta snaží využít toho, že mu byl blízký, a vyhledává teď lidi, proti nimž Macron vždy bojoval a kteří ho bezmezně napadají. »Benalla je pouze jejich užitečný idiot,« citoval Macrona Canard enchainé. Právní výbor Senátu oznámil, že požádal Elysejský palác a vládu, aby vysvětlily, jak mohl Benalla použít diplomatický pas po svém propuštění. Výbor chce také ověřit, zda propuštěním opravdu zcela skončila spolupráce mezi prezidentským úřadem a Benallou.

(ava)