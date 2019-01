Jako ze Švejka

Zpráva jako od vojenských lékařů ze Švejkovy éry nám přistála nedávno v médiích z Eurostatu. A sice, že Češi v průměru tráví nejdelší dobu v nemocnici ze všech států EU, a to celých 9,6 dne. Určitě si někteří vzpomenou na klasické rčení vrchního odvodového lékaře Dr. Bautzeho: »Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.«

Jiní si zase připomenou ony »blahodárné« poplatky z éry jiného lékaře, dr. Hegera. Že by ony doplatky, příplatky a další spoluúčasti ve státech EU účinně zkracovaly dobu hospitalizací? Těžko hledám nějaké jiné vysvětlení, když lékařské kapacity (naše i zahraniční) kvitují vysokou úroveň našeho zdravotnictví (v kvalifikaci lékařů, dostupnosti léků a přístrojové vybavenosti, ale často s dovětkem, že to našeho pacienta stojí o dost méně než jinde. Mezi naším lidem je široce známý pojem turecké hospodářství. Ona statistická zpráva totiž také říká, že Turci v nemocnici tráví jen 4,2 dne. Že by vysvětlením byla turecká medicína?

Naivně jsem se domníval, že v roce eurovoleb budou redaktoři žhavit linky do Bruselu a pátrat po vysvětlení. Nezaznamenal jsem. Tak mi nezbývá než položit jednu triviální otázku, abychom »statisticky«, ale lidsky hloupě neprůměrovali ony již klasické sodovky u nezaměstnaných se »stejky« u kapitalistů: Jak dlouho se léčí ve státech EU například nekomplikovaná laparoskopická operace žlučníku u pacienta středního věku?

Zvedne tu otázku některý z uchazečů o post europoslance?

Vladislav ČERNÍK