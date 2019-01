Naše zvláštní služby nejsou naše?

Kauza Huawei a ZTE bude mít zřejmě další pokračování. Nikoli z naší strany. Jak se domnívá prezident, a zřejmě má své informace, čínská strana nemůže neodpovědět. Kauza nás bude tedy leccos stát a bude to bolet. Podle pana poslance Bartoška z KDU-ČSL - tak nás alespoň zasvětil do svého postoje v ranním bloku České televize - naše bezpečnost by měla mít přednost nad ekonomickými zájmy. Dva ministři, jichž se reportéři ČT zeptali cestou na jednání vlády, sice opatrně, ale přece jen, potvrdili stanovisko Miloše Zemana. Jak to tedy vlastně je?

Dejme si otázku: Proč vlastně jsme se ocitli na předním místě boje proti čínským firmám? V čím zájmu jednáme? Na otázku »proč«, když ostatní evropské země se do obvinění, a dokonce rozhodnutí omezit spolupráci s čínským gigantem nehrnou, odpovědět neumím. V čím zájmu to však je, je mně ale jasné. A nemyslím si, že jde jen o to, aby úřady, jako je například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a další, jen chtěly potvrdit svou důležitost a větší přísun peněz na svoji činnost a na platy. Je v tom víc, a pokud mám pravdu, pak odpovědět na zmíněnou otázku je varující.

Připomeňme si, že v Kanadě na pokyn Spojených států byla zadržena čínská ředitelka s banálním obviněním, že Huawei obchoduje s Íránem a nedodržuje tak sankce, které vyhlásila americká administrativa. Součástí dodávek údajně byly i komponenty vyráběné ve Spojených státech, které jsou vmontovány do čínského zařízení. Pak se postupně kauza rozšířila. Abych byl stručný… na pravděpodobnost využívat dodaná moderní elektronická zařízení od firmy, která má být už druhou v šíři dodávek ve světě, pro špionážní účely. A protože jde o polostátní čínskou firmu, tedy o získávání informací pro »nepřátelskou« Čínu. Komu nepřátelskou? No přece Spojeným státům, alespoň podle prezidenta Trumpa. Svět se měl k obvinění a ukončení spolupráce s čínskými firmami připojit. Jenže svět nespěchal. Někdo se musel pokusit zvednout proamerický prapor.

Odbočme trochu. Připomeňme si malou narážku prezidenta Zemana. Nemluvil otevřeně. Prý, zdůraznil, nemůžeme stát na jedné straně. Neřekl však to další, že jde o americké firmy, které z případného přerušení spolupráce s Číňany budou mít profit. A je tu ještě něco, co prezident ani naznačit nemohl. Americké zvláštní služby prý, jak jsme se mohli dočíst v jedné z internetových zpráv, do oněch amerických zařízení mohou vstupovat a získávat z nich informace. Do těch čínských údajně těžko. A jsme u dalšího z důvodů, proč Huawei je nutné snad i zničit. Svět potom bude kupovat sice dražší, ale o to »bezpečnější« americké dodávky. A hlavně - na to se nesmí zapomínat - ve Washingtonu a příslušných destinacích na území USA budou mít přehled.

A jsme u jádra věci. U odpovědi na to v čím zájmu. Zároveň můžeme konstatovat, že vlastně »naše« zvláštní služby nejsou naše, ale slouží zájmům někoho jiného. Že plní pokyny z jiné centrály, než například ze »Strakovky« či paláce na Letenské pláni. Že jako vůdčí beranidlo mají v Evropě ukázat směr i dalším, kteří zatím váhají a čekají, jak se všechno vyvine, a vůbec se jim do toho nechce. Nepochybuji o tom, že naše zvláštní služby vědí, komu slouží. Tedy alespoň jejich šéfové a podšéfové. Nyní půjde o to, přesvědčit veřejnost, že jen na jejich straně je pravda. Vyděsit ji, aby se bála čínského nebezpečí. Pak snadněji podlehne. Prezident však vypustil »šrapnel«, abych použil jeho terminologii, který zasáhl přesně. Vyvolal tak zděšení mezi zpravodajci a jistě i rozčilení za mořem. To k nám beze sporu také dolehne a »ruka zákona« na sebe nenechá dlouho čekat.

A pokud jde o Čínu? Vynechávám podivné vyjádření čínského velvyslance po schůzce s premiérem. Nebylo jistě diplomatické. Fakta však zůstávají a může se stát, že reakce čínské strany nebude opravdu právě vstřícná, a že by ekonomické důsledky nám nahradily USA, v jejichž zájmu se to děje, nevěřím. Máme přece své zkušenosti. Prostě musíme na oltář našich vztahů s první velmocí světa přinést nějakou tu oběť. I když budeme třeba jediní na naší planetě. A tak se jen potvrdí, že naše zvláštní služby nejsou naše.

Jaroslav KOJZAR