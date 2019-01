Vůbec se nedivím nespokojenosti

Se zájmem jsem si přečetl slova pana ministra zahraničí Tomáše Petříčka, která řekl před několika dny v rozhovoru pro iDnes.cz. Kromě toho, že chce kandidovat do předsednictva sociálně demokratické strany na jejím březnovém sjezdu, ve svém vysvětlení zdůraznil, že – cituji: »Prioritou pro mě bude bezpečnost Česka, kterou nám zajišťuje mj. členství v NATO a EU, a s tím spojené prozápadní směřování země. ČSSD by měla být alternativou populistům, kteří jen mluví, ale skutek utek.« Obecně směrovaná slova lze chápat jako kritiku prezidenta Zemana či premiéra Babiše a vlastně dokazují, že tento ministr těžko bude někdy mít na prvním místě skutečný zájem naší země, ale že prvořadým pro něho bude »to, co řekne Brusel nebo Washington«.

Ošidnost této víry nás v minulosti zklamala a jak se zdá i některé eurounijní země pochopily, že musí dojít v těchto společenstvích ke změnám. Toto pochopení ovšem ministr Petříček nesdílí. Stačí si připomenout, že v poslední době se k vyzvednutí banderovců do statutu »válečných veteránů« na Ukrajině vyjádřil laxně. Totéž se týká přípravy na udělení titulu »Hrdina Ukrajiny« samotnému Banderovi. Jde prý o vnitřní záležitost této země. Teprve po kritice prohlásil, že při příštích jednáních s ukrajinskými partnery se o tom zmíní. Jak, ovšem nevíme. Přitom problém banderovců se týká i nás. Při pokusu jedné z jejich sotní naším územím byla zavražděna řada lidí, a to nejen z bezpečnostních sil, které se pokoušely jejich útěku na západ zabránit.

Připomněl bych ovšem také to, že z jím vedeného ministerstva musel - a bez jeho vědomí to nebylo možné – být dán souhlas ke vstřícnému jednání s německou stranou, která se obrátila na státy Unie, protože chce uskutečnit i mimo své hranice nábor nových vojáků pro bundeswehr. Z údajně dvaceti šesti oslovených zemí kladně odpověděly čtyři a jednou z nich jsme i my. To by pro budoucí obranu naší země, pokud by k tomu pan Petříček byl nadále vstřícný a prosadil to, mohlo znamenat vážné komplikace. Jak minulost ukázala, Německo nebývalo vždy demokratické a přátelské. Naše zkušenosti dokazují, že to bylo spíše naopak. Nechat si tedy tímto způsobem vychovat novou »pátou kolonu« by bylo přímo popření smyslu bodu č. XII Postupimské konference a dekretů prezidenta dr. Beneše.

Nedivím se proto vedení KSČM, že s činností ministra Petříčka vyjadřuje nespokojenost.

Otakar ZMÍTKO