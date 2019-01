Ilustrační FOTO - Pixabay

Mokré boty nikoho nepotěší

Někdo jásá, že zima není taková, na kterou se leckdo těší, jiný se na poctivou zimu či plískanice přímo třese. Ale jak malým dětem ve městech vysvětlit, co je to sníh, jaké to je, když mrzne, k čemu jsou sáňky a boby, když i na horách je sněhu pomálu a znají ho jen z televize? A navíc když pobyt na nich přesahuje finanční možnosti rodiny?

Ale smutek nad zasněženou zimou není tématem tohoto článku. Ten chceme věnovat babským radám »hýčkajícím« promočené boty. Tedy – péči o ně, ano o byty a ne o babičky…

Babičky vycpaly je starými novinami a díky tomu boty za pár hodin vyschly. Postavily je ke kamnům a sušily. Papír přitom pravidelně vyměňovaly. Boty nikdy nesušte násilně, jinak popraskají. Říkají babičky a ví, o čem mluví. A v zimě, ale ne jen v zimě, nechávaly boty vyschnout a vyvětrat. Se sušením bot vám pomohou i třešňové nebo švestkové pecky, Sypaly do nich i zahřáté zrní nebo hrách, které nasypete do bot – absorbují vlhkost. Do starých ponožek dávaly sodu nebo sůl. Má to stejný, možná i lepším účinek, než staré noviny. Můžete si schovávat i sáčky s látkou odstraňující vlhkost a zápach. Najdete je ve většině kabelek nebo i v nových kožených botách. Ale to je již novinka, kterou naše babičky neznaly.

Boty lze usušit i tak, že si na nohy v ponožkách navléknete igelitový sáček a i s ním ho nazujete do bot. Teplo vydávané nohama boty vysuší, ale vy nemusíte trpět pocitem vlhka. Bábinky to věděly a také tak dělaly.

Boty moderní babičky vysušují i stelivem do kočičího záchodu. Ano, novým, ještě nepoužitým. A opět – stačí staré ponožky stelivem naplněné a vložené do vlhkých bot. Jen dejte botky mimo dosah koček, mohly by si je zaměnit se svým záchodem a to není dobré.

Není od věci použít rýži. Balíček rýže (1000 g) každý unese a ve staré ponožce vložený do vlhké boty mu pomůže zbavit se vlhkosti.

Pravda – dnes je k dispozici řada chemických prostředků, které obuv před vodou více či méně spolehlivě ochrání. Ale o tom přemýšlet v okamžiku, když se brodíte mokrým sněhem či vaše dítka »hopkají« v kalužích po dešti je pozdě.

Pozornost věnujte především dražším koženým botám či botám z textilu. Ještě před tím, než zcela vyschnou (jsou ještě mírně vlhké), natřete kožené boty terpentýnovým olejem. Protože je málo pravděpodobné, že ho máte doma, můžete použít i kvalitní rostlinné oleje. Krátce počkejte na to, až se olej do povrchu »vtáhne« a přebytky na povrchu stáhněte jemným papírem. Pokud čistíte vlhkou (ne však mokrou) obuv, zahřejte trochu krému na boty a přidejte do něj několik kapek mléka. Výsledek vás překvapí! Babičky to věděly a proto tento »trik« používaly.

Dobré, totiž kvalitní kožené boty naše babičky ošetřovaly roztokem lihu a včelího vosku. Impregnovaly tak všechny švy, voda se k nim (a do boty) nedostala.

Textilní zimní boty moderní babičky nechávají usušit poblíž zdroje tepla, vycpané novinami, anebo starými ponožkami naplněnými ponožkami jak výše uvedeno. »Babské« rady by v zimně měly respektovat i rodiče dítek, které se jim z družiny či školky vracejí z mokrými botami. Po usušení je dobré (babičky to ta dělaly) boty důkladně vykartáčovat… Tedy – zbavit je mechanických nečistot.

A ještě krátce o botách páchnoucích potem. I ty dnes můžete ošetřit řadou přípravků, které jsou běžně na trhu, ale možná dáte přednost jejich vytření slabým roztokem hypermanganu či octovou vodou, tedy tak jak to dělaly naše maminky a babičky.

Tlačí vás boty? Poradíme vám! Pokud jsou vyrobeny z přírodních materiálů (s umělými hmotami levných bot si těžko poradit), potom je vystříkejte zevnitř trochou lihu a obujte si je. Pokud je to třeba, postup opakujte. Skvělým řešením je vypláchnutí nové boty lihem a její okamžité nasazení na nohu. Choďte v nich po bytě tak dlouho, dokud se líh nevypaří. Ano, babičky věděly jak na to… A my je za to chválíme!

(jan)