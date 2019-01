Běla Kubíčková: Vždycky jsem byla princezna!

Patnáctiletá Běla Kubíčková se loni stala v krásném prostředí Zámku Valeč na Vysočině jedenáctou Miss Charme. Do finále soutěže, kterou pořádá agentura Charme Jany Novákové a která hledá nejen půvabné tváře, ale především krásu ducha, tedy »charme«, se přitom dostala až na poslední chvíli jako náhradnice. Přesto všechny finalistky – alespoň podle hodnocení poroty, v níž měl tu čest sedět i autor tohoto rozhovoru – předčila a nasadila si korunku pro vítězku. Je tu nový rok a s ním možnost ohlédnout se za touto úchvatnou akcí, jejímž mediálním partnerem je již nějakou řádku let i náš deník…

Prozraďte, jakými cestami jste se objevila na Miss Charme?

Začalo to u mé mamky v práci. Zdejší paní ředitelka chodí na tuhle soutěž každý rok a zná se s pořadatelkou, paní Janou. Dozvěděla se, že jedna finalistka vypadla, a protože věděla, že mamka má pěknou dceru, která občas něco fotí, zeptala se jí, jestli bych to nechtěla v soutěži zkusit. Já jsem se pak sešla s paní Novákovou a ta si mě vybrala. Ostatní holky jsem viděla poprvé až při finále…

Nebyly naštvané, že jste jim tímto způsobem vyfoukla trofej? De facto jste přišla, viděla a zvítězila…

(Smích) Nemůžu říci, co si holky myslely. Mně nic takového, jako že jsou naštvané, neřekly. A myslím, že byly opravdu v pohodě. Řekly jsme si, ať vyhraje ten nejlepší…

Byla řeč o vašich zkušenostech s focením. Mohla byste nám prozradit více?

Například máme ve Vyškově obchod, kde se lidé fotí na poukazy, a já jsem pro něj nafotografovala reklamní snímky. Zkrátka – kdo potřebuje, zavolá…

Máte za sebou nějakou předešlou zkušenost ze soutěží typu Miss? Třeba i ve škole nebo na táboře?

V soutěži Miss jako takové jsem nikdy nebyla. Pamatuji si jen, že jsem, když jsem ještě dělala gymnastiku, vyhrála jsem soutěž o nejsympatičtější dívku na závodech v Budapešti.

A nelákalo by vás v budoucnu zkusit si tu největší soutěž ženské krásy, kterou je u nás Česká Miss?

Ano, lákalo. Ráda bych si to šla alespoň zkusit, možná bych si to přála, a snad i plánovala. Občas se o tom zmíní i moji známí, kteří mě vyzývají, ať to jdu zkusit. Takže – proč ne!?

Proč jste vlastně skončila s gymnastikou?

Z časových i zdravotních důvodů. Je to dva roky zpátky. Byla jsem v reprezentaci v přípravě na mistrovství Evropy a zjistila jsem, že to už je o něčem jiném než doposavad. Dívky na téhle úrovni začínají postupně odpadávat a vydrží jen ty nejsilnější. Já jsem nebyla zas až tak ohebná a všechno jsem měla vydřené. A svou roli hrála i škola, které jsem se nemohla věnovat naplno. Zvlášť teď to bude důležité. Devátá třída je obdobím rozhodování, čemu se člověk bude věnovat dál.

A už to víte?

Nemám vůbec představu. Asi se rozhodnu na poslední chvíli…

Také patříte mezi ty lidi, co nemají věci naplánované dopředu, a rádi se rozhodují za minutu dvanáct?

Ano. A stojím si za tím, že spontánní akce jsou ty nejlepší! Vždyť i do Miss Charme jsem se přihlásila na poslední chvíli – a ono to vyšlo na jedničku!

Co byste tudíž označila za své kladné vlastnosti, a naopak - jaké vnímáte coby záporné?

Mezi zápornými bych uvedla právě to, že problémy řeším na poslední chvíli. A taky jsem hodně urážlivá. Řekla bych, že si všechno až moc beru… A oproti tomu mezi dobrými věcmi bych zmínila to, že jsem hodně komunikativní. Díky tomu, že trénuji tancování malé dívky i své vrstevnice, nemám sebemenší problém s komunikací. Zvládnu se s každým domluvit, ať je jakýkoli…

Jste krásná dívka, nicméně – bylo někdy období, kdy jste si taková nepřipadala? Kdy jste řešila, ať už cokoli, na svém vzhledu?

Myslím si, že jsem byla vždycky v pohodě. Já jsem bývala odmalička - především díky své mamce - prostě princezna. Nikdy jsem neřešila, jestli jsem hezká nebo škaredá. Teď se chci líbit, to ano, ale v deseti letech mi to bylo fakt jedno.

Jak jste trávila uplynulé vánoční svátky?

Vánoce jsem trávila s rodinou. Moji rodiče jsou v průběhu roku hodně časově vytížení, a tak jsem byla moc a moc ráda, že jsme si to konečně mohli užít společně a vychutnat si klidu. Byli jsme nejprve ve čtyřech – a později se k nám přidal i přítel mé starší sestry.

Dávala jste si na počátku nového letopočtu nějaké to novoroční předsevzetí, jak to mnozí lidé kolem nás dělávají?

Přiznám se vám, že tohle jde úplně mimo mě. Do nového roku si žádné cíle nedávám, a nejinak tomu bylo i letos. Nechtěla bych měnit nic na sobě ani na svém okolí. Zdá se mi, že vše je, jak má být – a to je dobře.

Opravdu není nic, ani sebemenší maličkost, kterou byste na sobě chtěla změnit?

Asi ano, ale to se mi stejně už pár let nedaří (úsměv). Všechno si beru hodně k tělu, jsme urážlivá a leccos se mě bohužel dotkne. Ráda bych, kdyby se mi dařilo lépe házet věci za hlavu…

Co nejraději děláte ve volném čase? Při čem nejlépe zrelaxujete?

Úplně nejradši jsem, když mohu pořád něco dělat. Pro mě je největší trest, když si musím sednout s čajem k televizi a jen tak tam vysedávat… Jsem ráda, když se neustále něco děje. Baví mě nakupování a v poslední době jsem nadšená z toho, že můžu předávat své gymnastické a taneční zkušenosti dětem i dívkám v mém věku. To mě naprosto naplňuje! Skvělé je také to, když mohu vyjet na soustředění, s přáteli na výlet nebo když v létě sedíme s přáteli u táboráku. To jsou ty absolutně nejlepší chvíle!

Když už jste zmínila ty přátele, rád bych se u nich, s vaším dovolením, na okamžik zdržel. Máte hodně kamarádů nebo jen pár, zato však těch, které rádi titulujeme jako nejlepší?

Platí obojí. Mám nejlepší kamarádku, se kterou jsme si blízké již od první třídy, a pak taky strašně obrovský okruh dobrých přátel. Koneckonců, i na Miss Charme – což si všichni přítomní mohli všimnout – byli samí úžasní lidé, a to jak mezi soutěžícími, tak mezi organizátory a porotci. Člověk se hned cítí dobře, když je obklopen někým takovým…

Je zima – období, které mnozí lidé nemají příliš v lásce. Co vy? Také jste letní typ?

Ano, na zimě miluju jen ty Vánoce a silvestrovské oslavy. Mnohem raději mám moře, písek, táboráky, koupání se v bazénu – a hlavně prázdniny.

Kde u moře se vám dosud nejvíce líbilo a která destinace je vaší vysněnou, kam byste se jednou chtěla podívat?

Víte, my jezdíme k moři každý rok – a to někdy i na dvě nebo na tři dovolené (úsměv). Nejdále jsme byli před dvěma lety v Dubaji, ale klasická dovolená, kterou si dopřáváme rok co rok, je Egypt. To je taková moje srdcovka! Po tatínkovi jsem si oblíbila šnorchlování a pro tenhle typ zábavy je Egypt opravdu ideální. A vysněná dovolená, kterou bych někdy chtěla absolvovat? Asi Kanárské ostrovy…

Ačkoli je venku zimní období, přiznám se vám, že se mi ta pouť do teplých krajů docela zamlouvá. A proto se zeptám ještě na jednu věc, s tím související. K letní dovolené patří i opalování, které mají rády především ženy a dívky. Ale jak jste na tom vy, když jste tvrdila, že nemáte ráda ležení, a musíte neustále něco aktivně provozovat?

Tohle je něco jiného – když mám dovolenou, snažím se opravdu dovolenkovat. Ráda si poležím a pustím si u toho nějaký film na slunku nebo poslouchám hudbu. Hodinku dvě, to na slunku klidně zvládnu (smích).

Jakou hudbu nejraději posloucháte?

To je strašně častá otázka a já na ni odpovídám pořád stejně, i když nevím, jestli vás tou odpovědí potěším. Já totiž poslouchám naprosto cokoli. Je mi úplně jedno, jestli je to nejnovější hit nebo třeba hudba stará třicet let…

A máte nějaký oblíbený žánr, co se týče filmografie či knih?

Knížky moc nečtu, ale jinak preferuji detektivky. A taky mám ráda horory. Baví mě, když se můžu bát…

Když dovolíte, na závěr se přesuneme ze zahraničních destinací k nám domů, do naší krásné vlasti. Pocházíte z Vyškovska – na co byste pozvala turisty právě do Vyškova? Kde to máte nejraději?

Právě na místním koupališti, které je úplně super. Trávíme tady minimálně půlku léta (smích). A také se mi líbí, že je ve Vyškově už nyní spousta obchodů, kde se dá dobře nakupovat (úsměv). No a pak samozřejmě klasika – dinopark, zoopark, kino. Je toho více…

Petr KOJZAR

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ (1) a archiv Běly KUBÍČKOVÉ