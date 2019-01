Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu nebude jednoduchý

Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích vláda před zákonodárci nepodpoří, ale ani neodmítne. K návrhu poslanců hnutí ANO, KSČM a ČSSD kabinet schválil neutrální stanovisko. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Zákaz by podle poslanecké novely platil v pracovní dny od šesti hodin ráno do deseti večer. Vztahoval by se na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích mluvil už ministr dopravy Dan Ťok (ANO), ale také poslanci KSČM v souvislosti s prosincovým kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Předkladatelé navrhli, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení a byla účinná hned po případném přijetí, tedy vyhlášením ve Sbírce zákonů. Jednání vlády však dalo jasně najevo, že schvalování předlohy se může protáhnout, protože někteří ministři, ale i odborníci z praxe, poukazují na problémy, které může poslanecká novela přinést.

»Jde nám o neukázněnost řidičů vozidel, která se po zasněženém či zledovatělém povrchu pohybují hůř než ostatní vozidla, a to jsou bohužel kamiony nebo soupravy nákladních vozidel o větší hmotnosti, samozřejmě mezi ně patří i osobní vozidla do 3,5 tuny třeba s vleky. Smysl je udržet levý pruh pro to, aby případně mohl být zachován provoz a průjezd pro vozidla záchranného systému a vozidla údržby,« reagoval pro Haló noviny předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, který je pod návrhem rovněž podepsaný.

Ve stanovisku vládních legislativců se říká, že zákonodárci by měli zvážit, zda by byl plošný zákaz přiměřený s ohledem na možné nezamýšlené a nežádoucí důsledky v běžném provozu. V pravém pruhu by se mohly podle nich tvořit souvislé kolony, které ztíží přejezdy automobilů z levého pruhu do odbočovacího pruhu z dálnice i najíždění na dálnici z připojovacího pruhu.

Rozhodující je zamýšlený důsledek

Zákaz by se podle podkladů pro vládu vztahoval »zřejmě zcela nezamýšleně« i na vozidla do 3,5 tuny s přívěsem, pokud by taková souprava přesáhla sedmimetrovou délku. Nejvyšší povolená rychlost takové soupravy na dálnici přitom může činit až 130 kilometrů za hodinu. »Kromě toho navrhovaná úprava neobsahuje výjimku pro vozidla s právem přednostní jízdy a zejména vozidla složek integrovaného záchranného systému,« tvrdí legislativci.

Na to upozornil také ministr Dan Ťok. O předloze je podle něj třeba dál diskutovat ve Sněmovně. »Problém je hranice 3,5 tuny. Jsou sanitky nad 3,5 tuny, které když nejedou pod modrými světly, musejí jet rychlostí 80 kilometrů v hodině, to je problém. Bylo by také dobré, aby se ve Sněmovně debatovalo o tom, jestli zákaz má být plošný, nebo selektivní pro některé úseky,« uvedl ještě před jednáním kabinetu. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) poukáže kabinet ve Sněmovně na některé problémy, které by měli vzít poslanci v úvahu. Předpis by totiž mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. A je třeba vzít v úvahu, že řadu problémů lze místo plošného opatření řešit případ od případu například dopravními značkami.

»Věřím, že se o tom bude ve Sněmovně vážně diskutovat. Nezamýšlené důsledky jsou možné, ale zamýšlený účinek je pro nás rozhodující. V době, kdy je nějaká kalamitní situace, nesmí vyjmenovaná vozidla vjet do levého pruhu tak, aby totálně ucpala i pro záchranné služby průjezd dálnice. To je zamýšlený účinek. O nezamýšlených důsledcích, které zmiňují někteří legislativci, můžeme jednat ve druhém čtení,« zdůraznil Kováčik. I kdyby byla novela schválena hned v prvním čtení, než projde Senátem a než ji podepíše prezident republiky, rozhodující část této zimy už nezasáhne. »Jde o to, že chceme udělat nějaký krok, který podle některých u nás platí, ale proč se tedy nedodržuje? V Rakousku či Německu, i jinde v západní Evropě se dodržuje, a zácpy z tohoto důvodu nejsou,« dodal Kováčik.

Předlohu podpořilo v připomínkovém řízení ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra doporučilo neutrální postoj. Proti se vyslovily Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

