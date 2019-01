Generál Bečvář manažerem

Bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář se stal od ledna prezidentem zbrojařské firmy Glomex Military Supplies.

Glomex MS se zabývá dodáváním bezpečnostních technologií pro ozbrojené složky. V minulosti společnost získala několik zakázek pro českou armádu či policii. Bečvář (60) působil jako voják celý svůj profesní život. Do vojenského důchodu odešel loni v létě poté, co ho ve funkci náčelníka generálního štábu vystřídal Aleš Opata. V minulosti velel také Vojenské policii nebo byl vojenským přidělencem ve Francii.

Bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář. FOTO - wikipedia commons

»Poté, co jsem dosáhl kariérního vrcholu v Armádě ČR, jsem se rozhodl zahájit druhou kariéru jako manažer v soukromé společnosti, logicky v oboru, kde jsem desítky let působil a v němž se vyznám,« zdůvodnil svůj vstup do Glomex MS. Dodal, že si firmu vybral kvůli nabídce plnohodnotné manažerské pozice, ve které bude mít odpovědnost za strategii, marketing i práci v týmech řešících dílčí projekty. »Glomex MS je menší a mladá společnost obranného a bezpečnostního průmyslu, která mi dává možnost od počátku působit jako výkonný manažer a odborně v ní růst,« poznamenal. Protože část svého života strávil ve Francii, chce rozšířit spolupráci firmy s francouzským obranným průmyslem a hledat obchodní příležitosti i ve frankofonních zemích.

Podle jednatele společnosti Glomex MS Jiřího Sadílka se Bečvář osvědčil jako výborný manažer a má vynikající pověst. »Velmi důležité je pro nás i jeho dlouholeté působení ve vojensko-diplomatické funkci v zahraničí,« zdůvodnil angažování bývalého vysokého důstojníka české armády. »Považujeme za důležité, aby v čele společnosti stál zkušený manažer a zároveň významná osobnost bezpečnostní komunity. Proto také o tomto personálním kroku transparentně a široce informujeme,« dodal.

(ng)