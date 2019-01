Ilustrační FOTO - Pixabay

Sucho v Čechách pomalu odeznívá

Prosincové a lednové srážky pomohly tokům v povodí Vltavy. Po loňském suchém roce jsou nyní na dlouhodobých průměrech.

Pozvolna se plní i přehrady, zejména na Vltavské kaskádě, sdělil mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán. »Od roku 2014 evidujeme nepříznivý vývoj hydrologické situace, kdy zaznamenáváme dlouhotrvající deficit srážek,« uvedl Roldán. Nepříznivě podle něj působí i nadprůměrné teploty vzduchu v létě, které jsou příčinou zvýšeného výparu, stejně jako několik zimních období s podprůměrnými zásobami sněhu. Aktuální vývoj je podle něj příznivý a srážkový deficit se snižuje.

Většina přehrad v povodí je naplněná na více než 80 procent své kapacity. Například Lipno je naplněno na 88 procent, Slapy na 87 procent, Švihov na Želivce z 81 procent, Římov z 94 procent, Orlík ze 79 procent a Hracholusky z 54 procent.

»Hovořit nyní u tom, jaká bude situace na vodních tocích v povodí Vltavy na jaře nebo dokonce později během roku, je spekulativní. Situace bude záviset na množství srážek a na celkovém vývoji hydrometeorologické situace,« dodal.

Kvůli sněhovým závějím byly v posledních dnech uzavřené některé komunikace. Sníh či déšť, který ještě přijde v nejbližších dnech, by měl stačit na to, aby se hodnoty nasycení půdy vodou do jednoho metru dostaly v Čechách na normální stav, uvedl bioklimatolog z vědeckého týmu projektu InterSucho Miroslav Trnka. Takzvané zemědělské sucho, kdy v půdě chybí voda, by tak mělo pominout. Horší situace zůstává na Moravě, především střední a východní, a v části jižní Moravy. Na některých místech přetrvává i hydrologické sucho, tedy nedostatek vody v řekách a nádržích.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.

Škody za loňské sucho odhadlo ministerstvo zemědělství již dříve až na 11 miliard korun. Zemědělci a pěstitelé stromu budou moci získat jako kompenzaci až dvě miliardy korun.

(ng)