Silničáři v horách pracují nepřetržitě

Krušné hory postihla v uplynulých dnech sněhová kalamita, kdy v krátkém čase napadlo velké množství sněhu, a situaci komplikovaly poryvy prudkého větru.

Krajští silničáři vyjíždějí za každého počasí a pracují na tom, aby horské silnice byly v maximální míře průjezdné, byť jen se zimní výbavou a zvýšenou opatrností.

Do hor s nimi vyrazil také náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). Při kontrole stavu silnic v Krušných horách a průběhu odstraňování následků kalamity jej doprovázel vedoucí chomutovského provozu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Vladislav Smetana. Navštívili klíčové pracoviště v Krušných horách, dispečink v Kovářské, kde se právě řešilo vyproštění dvou kamionů, které vyrazily do hor bez sněhových řetězů. Takové podcenění klimatických podmínek bohužel není ojedinělé.

Obec Výsluní zůstala dočasně odříznutá od autobusové dopravy, ale Komínek po domluvě se starostou přislíbil, že se kraj s dopravcem pokusí najít řešení, kdy by do obce zajíždělo alespoň několik spojů prodloužené autobusové linky.

Město Boží Dar v Krušných Horách, které v minulých dnech sníh dočasně odřízl od zbytku světa, včera vyhlásilo kalamitní stav na celém svém území. Důvodem je neustálé sněžení a komplikovaná dopravní situace. Do města mohou vozem jen rekreanti, kteří mají zajištěné ubytování s parkováním. Kalamitní stav potrvá nejméně do pondělka.

»Na odstraňování sněhu ze silnic vedoucích do osad Ryžovna a Zlatý Kopec silničáři usilovně pracují s tím, že tyto silnice se budou udržovat průjezdné pouze pro vozidla místních obyvatel, zásobování a IZS. Pro ostatní vozidla je a bude minimálně do pondělního dopoledne vjezd zakázán,« upřesnil starosta nejvýše položeného města v České republice Jan Horník (STAN).

Vyhlášení kalamitního stavu umožňuje obcím nedodržet běžná pravidla pro údržbu veřejných komunikací. Vyhlašuje se v situaci, kdy přírodní podmínky, například sněžení, výrazně zasahují do běžného života většího počtu obyvatel.

Město Boží Dar žádá návštěvníky města, zejména běžeckou veřejnost, aby do samotného města vjížděli pouze, pokud zde mají zajištěné ubytování s parkováním. Vjezd pro ostatní motoristy je zakázán.

Podle Horníka aktuálně napadlo dalších deset centimetrů sněhu a hustě sněží dál. Některé místní komunikace jsou prozatím s velkým rizikem průjezdné pouze pro zásobování, a to v šíři menší než 2,5 metru. Sněhové bariéry místy dosahují až 1,5 metru. Kalamitní stav nouze pro správní území města Boží Dar platí do odvolání.

Přístupové komunikace na Boží Dar byly v posledních dnech kvůli sněžení neprůjezdné a teprve ve čtvrtek se podařilo zprovoznit hlavní silnice na Boží Dar.

Kluci v »sypačích« to nemají jednoduché

Otázky Haló novin pro náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka (KSČM)

Jaký byl výjezd do Krušných hor?

Příjemné setkání bylo s řidiči provozu SÚS v Kovářské, které jsem kdysi učil »náklaďáky« řídit. Silničáři mají můj velký obdiv. Pracují v náročných podmínkách, musí si poradit s provozem, hrabat sníh a sypat silnice, ostatní řidiči vůči nim mnohdy nejsou tolerantní, neuvědomují si, že vozidlo údržby silnic potřebuje určitý prostor.

Letošní rok nezačal dobře nejen kvůli počasí…

Sice jsme zabezpečili pro naše cestující autobusy po dopravci, který se na ně vykašlal, ale v některých horských oblastech našeho kraje zůstaly bohužel autobusy stát anebo jsou silnice i přes maximální nasazení silničářů nesjízdné.

Rád bych poděkoval řidičům autobusů a dopravcům, kteří nám tento týden pomáhají se zajištěním dopravy. Většina z nich si asi neuměla představit, jaké podmínky je tady na horách mohou potkat. Jejich práce je o to náročnější, že mají zodpovědnost za bezpečí svých cestujících.

Jak hodnotíte práci silničářů?

Víte, i přes všechny ty řeči o silničářích už několik dnů jezdí zvlášť tady v horách proto, abychom my ostatní měli sjízdné silnice pro naše pohodlné cestování.

Opravdu to není nic jednoduchého. Dnes se nám stalo, že jsme potkali dva kamiony v místě, kde už dávno měly mít nasazené řetězy, ale neměly a silnici zablokovaly. Nebo proti vám jede auto v místě, kde se sotva vyhnou dva osobáky a ani nepřibrzdí…

A mezi tím ti kluci musí kličkovat, shrabovat a sypat. Fakt to ti kluci v těch »sypačích« nemají jednoduché a možná by si místo mnohdy hloupých posměšků zasloužili více úcty od nás všech. Víte, plno věcí nám všem připadá jako samozřejmost, ale zkuste se někdy na to podívat i z té druhé strany.

Děkuji za všechny ty profesionály.

