Ilustrační FOTO - Haló noviny

Starostové chtějí řešit dávky na bydlení

Představitelé Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří a Jirkova požadují, aby vláda začala řešit problematiku sociálních dávek na bydlení.

Kritizují současný systém, kdy na neúměrně vysoké dávky plynou ze státní pokladny stamiliony korun, ze kterých ale v mnoha případech profitují především spekulanti s byty. Ve společném dopise s požadavkem na projednání možné změny legislativy starostové a místostarostové oslovili předsedu vlády Andreje Babiše (ANO).

»Chceme společně dosáhnout toho, aby došlo ke změně legislativy a tyto dávky na bydlení nebyly tak vysoké. Jsou nadbytečně velké a způsobují migraci sociálně slabých občanů do Ústeckého kraje, ale i do Karlovarského kraje. Chceme, aby tyto dávky na bydlení byly uzákoněny maximálně do výše obecního nájemného,« řekl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). Podle něj by taková změna mohla vést k ušetření až miliardy korun ze státního rozpočtu.

Již vloni v říjnu k podobnému dopisu představitelé Kadaně přikládali i návrh možného legislativního řešení současné, pro města již neúnosné situace. Podnětem se zabývalo ministerstvo práce a sociálních věcí, zatím však bez výsledku. Nyní se k iniciativě připojila i další města a obce na Chomutovsku.

Spekulanti v těchto městech kupují byty především v panelových domech na sídlištích. Za vysoké nájemné tam pak často v nuzných podmínkách ubytují početné sociálně slabé rodiny. »Ačkoliv počet trestných činů nestoupá, z našeho průzkumu vyplynulo, že subjektivní pocit bezpečí obyvatel těchto lokalit se rapidně snížil. Lidé se na nás obracejí kvůli problémům v sousedském soužití, rušení nočního klidu, v zoufalství prodávají své byty, kde žili často i desítky let,« uvedla místostarostka Jirkova Dana Jurštaková (ODS).

Velkým problémem se na sídlištích stal například výskyt štěnic. V dotčených lokalitách také přibývá vandalismu, města se obávají umístit na sídlištích nový mobiliář, aby nebyl okamžitě poničen. Děti ze sociálně slabých rodin často nedodržují školní docházku, pokud se ale několikrát ročně stěhují, není možné s nimi v rámci sociálních služeb pracovat. »Samozřejmě máme řadu aktivit pro začlenění těchto rodin. Nízkoprahová centra, sociální pracovníci. Ale tím se jen snažíme hasit problém, který má původ v problematickém zákoně,« uvedl starosta Klášterce Štefan Drozd (Strana soukromníků ČR).

Řešením podle starostů není ani rušení doplatků na bydlení, které města a obce v posledních měsících zaváděly. Doplatek na bydlení je totiž jen malá část celkového příspěvku. Rušení doplatků kritizovala ombudsmanka i někteří senátoři, kteří proti opatření podali stížnost k Ústavnímu soudu.

(ng)