Zasloužíme se i my o konec plastové planety?

Češi si do obchodů s potravinami začali opět častěji nosit vlastní tašky. Těch papírových, které postupně nahrazují plastové, se prodává daleko méně než dřív igelitek. Obchodní řetězce stále hledají alternativu k mikrotenovým sáčkům na pečivo či zeleninu.

S novým rokem některé z řetězců nahradily plastové tašky papírovými a taškami z přírodních materiálů na opakované použití. Zákaz bezplatného výdeje igelitek platí v návaznosti na předpisy EU už rok. Tenkých sáčků se však změna nedotkla. Ministerstvo životního prostředí přišlo loni s kampaní Dost bylo plastu, do které se zapojilo 17 firem. Cílem je zredukovat množství jednorázového plastového odpadu a nádobí a nabídnout alternativy.

Lidl zrušil prodej plastových tašek na jedno použití v březnu 2017, tedy ještě než začala novela zákona o obalech platit – od 1. ledna 2018 zakázala igelitky k nákupu zdarma. »Po zrušení prodeje igelitových tašek se alternativních variant prodává daleko méně než tašek igelitových v předcházejících letech, což považujeme za pozitivní trend. Nejžádanější je papírová taška střední velikosti,« uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Trend potvrdilo Tesco. »Podíl prodávaných tašek se postupem času stále snižuje a zákazníci si stále častěji nosí vlastní nákupní tašky k opakovatelnému použití,« řekl mluvčí Václav Koukolíček. Spotřeba jednorázových igelitek byla v minulosti velká, jen v Globusu jich zákazníci za rok spotřebovali přes 40 milionů! Zpoplatněním jejich spotřeba i zde mnohonásobně klesla.

Konečně nastal obrat v myšlení lidí

»Je pozitivní, že jsme dospěli do fáze, kdy si společnost začala problematiku plastového odpadu uvědomovat a začala ji i řešit. Možná jen v malých krůčcích, ale už ten obrat v myšlení lidí je zásadní. Přijít do obchodu a u pokladny automaticky hlásit, že chcete tašku, se stalo zvykem, který ovšem postupně zabíjí přírodu kolem nás,« řekla k problematice našemu listu poslankyně, stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková.

Otázkou do budoucna zůstává, čím nahradit malé mikrotenové sáčky, které se většinou používají na pečivo či na zeleninu. Třeba Makro hledá vhodné materiály a na Slovensku od prosince testuje užití plátěných sáčků. Nově od prosince už nabízí tašku z recyklovaných PET lahví. Penny Market doprodával na začátku roku zásoby jednorázových igelitek, nahradí je nabídka tašek pro opakované použití z papíru, bavlny a polyesteru. Materiály zvolila firma na základě studie Vysoké školy chemicko-technologické. Sortiment doplní o sáček na ovoce, zeleninu či pečivo pro opakované použití. Chce touto strategií aktivně přispět ke snižování spotřeby jednorázových plastů v ČR. S koncem roku přestala prodávat igelitky i Billa. Nabízí zákazníkům na nákup tašky z recyklovaného papíru a rozložitelného polypropylenu a na jaře to budou i tašky jutové a textilní. V prodeji jsou mj. dvě varianty papírovek, malá s nosností 10 kg za 3,90 Kč a velká s nosností 15 kg za 6,90 Kč. Také Albert začal ve svých obchodech od ledna nově nabízet zákazníkům papírové tašky ve třech velikostech.

»Je potřeba si uvědomit, že každý z nás použije za jeden rok podle pesimistických odhadů na 300 plastových tašek, v mnoha případech úplně zbytečně,« řekl loni během schvalování novely zákona o obalech ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

»Nastala doba, kdy se nám v kabelkách či autech začaly objevovat tašky, které vydrží déle a můžeme je používat opakovaně. Ministerstvo životního prostředí si nechalo zpracovat studii od VŠ chemicko-technologické, která měla porovnat, jakým způsobem jednotlivé druhy tašek ovlivňují životní prostředí. I pro mě obsahuje studie zajímavé informace. Co by si však všichni měli zapamatovat, je fakt, že jednorázové plastové tašky jsou na tom velice špatně a neměly by i nadále být běžným nejjednodušším řešením,« sdělila Pěnčíková. Pohodlnost nás podle ní stojí čím dál tím víc, čímž nemyslí peníze, ale čistý vzduch, krásnou krajinu, bohatou přírodu. Dodala, že pokud se nenaučíme jinak myslet, nebudeme se jinak chovat.

Obchodníci se v souladu s ekologickými trendy zaměřují na omezení plastů i u svých výrobků. Řada z nich chce do roku 2025 výrazně snížit množství plastů v obalech výrobků svých privátních značek.

Trocha hrůzné statistiky

Plastové obaly se staly nedílnou součástí světa ve 30. letech minulého století. Bohužel se velmi dobře uchytily, v obchodních domech se plastové tašky objevily v roce 1970 a za 10 let už byly nejběžnějšími nosnými taškami. Dnes se odhaduje, že jen na území ČR se použijí stovky milionů igelitek ročně, které doslova zamořují planetu. Ročně zahynou miliony tvorů, kteří je pozřou. Delfínům a želvám připomínají jejich oblíbenou »laskominu« – medúzy. Omezení či úplný zákaz igelitek v obchodech už platí ve více než 30 zemích světa. Úplný zákaz mají v Indii, Nepálu, Itálii, Maroku, Číně nebo ve Francii, i v Mali či Etiopii, částečný zákaz pak v Austrálii, Kanadě, Brazílii, USA, Mexiku či Belgii, ke zpoplatnění přistoupila většina evropských zemí, ČR od ledna 2018.

Ročně se vyrobí až 1 000 000 000 000 igelitových tašek, recyklováno je jich necelé procento. V mořích každoročně přibude osm milionů tun plastu. Přes 63 procent plastového odpadu pochází z obalů. Igelit se rozkládá přes 500 let. Pěti největšími producenty igelitek jsou Čína, Vietnam, Filipíny, Thajsko a Indonésie.

Proč tedy dát v obchodech přednost papírovkám? Rozhodně snižují ekologickou stopu – papír se dá recyklovat, v přírodě se rozloží za čtyři měsíce, dá se kompostovat – a nevyjdou nás dráž než igelitky. Věřme, že plastové šílenství může jednou skončit. Začínají se objevovat i bezobalové obchody, lidé si zvykají chodit nakupovat se svými taškami – třeba látkovými, nebo síťovkami, které se dají použít mnohonásobně. Je načase skončit s plastovou planetou.

