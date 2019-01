Obrana posílila o tisícovku lidí

Počet zaměstnanců ministerstva obrany se loni zvýšil zhruba o 1000 mužů a žen. V rezortu tak nyní pracuje 33 080 lidí, před rokem to bylo 32 120. Nejvíce přibylo profesionálních vojáků, více je i občanských a státních zaměstnanců.

Vyplývá to z údajů Jiřího Caletky z tiskového oddělení ministerstva obrany. I letos obrana počítá s náborem nových vojáků, plán je opět stanoven na 2200 mužů a žen. Každoročně zároveň několik set vojáků odchází. Na ministerstvu obrany k letošnímu 1. lednu pracovalo 25 104 vojáků z povolání, 6794 občanských a 1182 státních zaměstnanců. Pod ministerstvo obrany spadá armáda, Vojenská policie nebo tajná služba Vojenské zpravodajství. Počet zpravodajců obrana v tabulkových počtech nezveřejňuje.

»Přírůstek v roce 2018 činil 1997 vojáků z povolání, 626 občanských a 77 státních zaměstnanců. Zároveň loni ubylo 995 vojáků z povolání, 515 občanských a 67 státních zaměstnanců,« uvedl Caletka.

Počet vojáků a zaměstnanců obrany každoročně roste od roku 2014. Předtím jejich řady řídly kvůli finančním úsporám souvisejícím s hospodářskou krizí. Plán na letošek je přijmout 2200 vojáků. Situaci rekrutačním střediskům však ztěžuje nízká nezaměstnanost. Náčelník generálního štábu Aleš Opata v listopadu na velitelském shromáždění řekl, že se armáda musí vypořádat se stárnutím populace, zhoršující se fyzickou zdatností a rostoucí konkurencí na trhu práce. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara bude obrana v otázce náboru aktivnější na sociálních sítích a bude cílit na mladou generaci.

O službu v armádě mělo loni zájem 6421 mužů a žen, do výběru z nich bylo zařazeno 3268, uspěly jich necelé 2000. Průměrný věk uchazečů byl téměř 26 let. Přezkoušení z tělesné zdatnosti nezvládlo 167 adeptů.

V armádě podle statistik generálního štábu aktuálně slouží 21 460 vojáků, 12,2 procenta z nich tvoří ženy. Naplněnost armádních útvarů činí 86 procent, v roce 2015 to bylo asi 75 procent. Nábor by se neměl zastavit ani na tabulkově stanovených 25 tisících. Do budoucna by měla armáda mít k dispozici 30 tisíc vojáků.

Do aktivní zálohy bylo na začátku ledna zařazeno 2854 osob, z toho je osm procent žen. Od ledna 2018 se řady aktivních záloh rozrostly o 588 příslušníků.

(ku)