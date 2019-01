Funguje? Anebo nefunguje?

»My chceme, aby ta Sněmovna začala fungovat,« prohlašuje v těchto dnech z jednoho poutače České televize vůdce Pirátů Ivan Bartoš. Funguje, nefunguje? Jak víme, funguje. Má své orgány, schází se, poslanci hlasují, schvalují zákony, můžeme se dokonce přesvědčit, že pravicové opozici se nelíbí snad všechno, s čím vláda přijde, protože televize nám občas nějakým tím šotem dokonce přiblíží její jednání. Takže ještě jednou: Funguje. Kde je tedy problém?

V nedostatku demokracie při jednáních? Na to si zatím, pokud vím, nikdo nestěžoval. Dokonce na rozdíl od předmnichovské republiky či od některých našich »spřátelených« států, jako je například Ukrajina, se nikdo z poslanců nepere s jiným poslancem a nikdo nechce kolegyním ustřihnout drdol, jak to prý chtěli před válkou udělat poslankyni Zemínové a téměř udělali s copem poslankyně Tymošenkové při zasedání zákonodárného sboru v Kyjevě při známém a medializovaném pěstním souboji. Věcně, i když často také nevěcně, se diskutuje k jednotlivým bodům. Co tedy chtěl Ivan Bartoš se svým velmi typickým dirndlem sdělit národu, že Česká televize cítí povinnost nám mnohokrát zopakovat jeho velmi moudrou větu? Je tomu tak proto, že moudrosti vyšlé z pirátských lavic nejsou dostatečně popularizovány? Asi nikoli, i když subjektivně se někteří Piráti mohou cítit málo zachycovaní médii. Přitom právě oni, což si jistě myslí, u řečnického pultu nebo přímo u mikrofonu v předsálí vyřkli myšlenky hodné snad »zasazení do zlata«.

Na výše položenou otázku existuje ovšem odpověď. Tou chybou Poslanecké sněmovny je totiž to, že Piráti zatím nemohou o všem rozhodovat. Že sice mluví, často velmi zmateně, do všeho, ale rozumná trpící většina jejich nápady, často jen výkřiky, nebere vážně. Strana, která se před parlamentními volbami nechala dokonce slyšet, že jejím cílem je postavit se do čela nejen Sněmovny, ale i vlády a změnit ustálené zvyklosti, připomínám také ono známé »pusťte nás na ně«, »na ně« zatím, což je hodno pochvaly, puštěna nebyla. Přitom za hesly o transparentnosti, rovnosti a modernosti nabízí likvidaci posledního státního majetku (viz povinné zveřejňování smluv na rozdíl od soukromého sektoru), vstřícnost k přijímání migrantů či další omezení svobody člověka jeho svázáním s bezbřehou digitalizací a tedy vlastně i shromažďováním osobních dat. A to se nezmiňuji o snaze zpřístupnit jisté množství drog jejich uživatelům a jisté přístupnosti k Sorosovým nápadům vedoucím k tzv. multikulturnosti.

Dal jsem otázku: Funguje, nebo nefunguje Sněmovna? Má pravdu Pirát Bartoš hovořící nám v tomto smyslu z poutače České televize? Odpovídám: Sněmovna funguje, rozhoduje demokraticky a je štěstím, navzdory propagaci v České televizi, že nad Sněmovnou nevládne pouze pirátská vlajka a nerozhodují zájmy, které by se nám jednou nemusely vyplatit.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice