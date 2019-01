V ČR máme šesté nejlevnější potraviny v EU. A co?

Klasická ukázka rétoriky ve prospěch korporací a řetězců - Češi mají šesté nejlevnější potraviny v Evropě, ale stejně si stěžují, že jsou moc drahé. Tvrdí, že chtějí hlavně kvalitu, ale odmítají si připlatit. Obchody se v důsledku toho musí pohybovat na hraně výdělečnosti.

Co na to říct? Ano, je pravda, že v Česku potraviny stojí 79 % toho, co v průměru v EU. Dejme stranou to, že dovoz do ČR je kvalitativně podstatně horší než západně od nás. A údajně si na to ani nemáme stěžovat, vždyť v Německu jsou potraviny v průměru na 103 % toho, co ve zbytku Unie. »Jo, kdyby si Češi chtěli připlatit, to by byla jiná,« ozývá se z médií.

Takže ano, je pravda, že nominálně za potraviny platíme celkem málo. No a co? Toto měřítko absolutně pozbývá smyslu, když nebereme v úvahu to, že náš průměrný plat (na který navíc dvě třetiny obyvatel nedosáhnou) je méně než 40 % toho Německého. Z této relativně malé částky ještě značnou část ukrojí fixní náklady na bydlení, které prostě zaplatit musíme.

Ale ano, z těch pár drobných, co nám zbyde, si můžeme vesele kupovat šesté nejlevnější potraviny v EU, navíc z druhé kategorie kvality. To se to ale máme!

Andrej BÓNA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)