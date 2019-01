Máte slovo o rozbití ČSFR

Překvapivé novoroční téma si vybrala Česká televize pro pořad Máte slovo Michaely Jílkové – vrátila se k rozbití Československa 26 let poté, co to už naše národy kopou samostatně…

A vrátila se pompézně. Míša Jílková na sobě měla snad historicky nejkrásnější (trikolórové) šaty, jaké kdy která moderátorka televize na sobě měla (aspoň u nás), na druhou stranu leckoho překvapilo – a navzdory tomu, že Jílková dělala, že neví, o čem je řeč, správně na to poukázali i hosté ve studiu – že tentokrát proti sobě nestáli tři a tři hlavní hosté různých názorových proudů, ale pětice zastánců rozlučky obou republik a jediný odpůrce!

Tím byl pan Krivský ze Skalice, který na protest proti rozbití společného státu nemluvil ani česky ani slovensky, ale skaličtinou. A tou skaličtinou správně označil »rozvod« za vlastizradu.

Jestliže u stolečků to tentokrát byla přesilovka 5:1, v publiku byly síly vyrovnané a i mnozí diváci zdůrazňovali, že pro ně Československo dál žije, vystupoval i zástupce sdružení za jeho obnovu. Důležité ale bylo, že během pořadu opakovaně zaznělo, že rozbití ČSFR bylo důsledkem arogance moci a že Klaus a Mečiar k němu neměli mandát (ač profesor Jan Rychlík z FF UK jako jediný vydedukoval z volebních programů ODS a HZDS opak). Že ČSFR se fakt nerozpadla, ale byla úmyslně rozbita. Že proklamovanou odlišnost a nutnost trhnout se nám rozbíječi pouze namlouvali a namlouvají systémem o stokrát opakované lži. A nejvíc na tom vydělali naši novodobí otrokáři zvenčí!

Nejzajímavější ovšem byly tentokrát příspěvky televizních diváků v liště, která v dolním okraji obrazovky běží po celou dobu pořadu. A to bez ohledu na jejich zabarvení. Některé bohužel byly odrazem stále rozbujelejšího nacionalismu posledních let. Určitě proto nebude na škodu, když se o některé podělím: »Byla to protiústavní lumpárna, Slováci se nechtěli oddělit!« … »Raději jsme se měli odtrhnout od Pražska než od Slovenska.« … Že si Češi nechali československou vlajku, je krádež!« … »Davy lidí (prý – sic) volaly Dost bolo Čehunov, a dneska jsou tisíce Slováků u nás – za prací, na školách – no a my, český stát – jim ta studia platíme…« atd., atp.

A závěrečná vševypovídající tečka? O tu se postaral náš bývalý komsomolec z Bojanova, častý host v Máte slovo, který aktuální díl uzavřel slovy, jež by si zasloužila vytesat do kamene: »TGM se zasloužil o stát, Václav Havel se zasloužil o jeho rozbití!«

Roman JANOUCH