Křížové tažení proti knize Ve znamení kříže

Když na sklonku loňského roku spatřila světlo světa kniha Miroslava Grebeníčka Ve znamení kříže kritická ke zlořádům a majetkové pažravosti české a polské větve římskokatolické církve, dalo se předem čekat, že potrefené husy se ozvou. A majetkuchtiví preláti římskokatolické církve i ti, kdo římskokatolické církvi přihráli za zády většiny občanů královský dar desítek miliard korun ze státního rozpočtu a do jejího majetku převedli za další desítky miliard polnosti, lesy a další nemovitosti z majetku českého státu, nezklamali.

Role inkvizitorů se v případě knihy Ve znamení kříže od počátku ujali zejména generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl a někdejší mluvčí biskupů, zběhlý farář a lidovecký exministr kultury Daniel Herman, ale také expředseda ODS a expremiér Mirek Topolánek.

Doba sice od časů, kdy proti světskému panování kněží, proti nemravnému kupčení s vírou a pažravé nenasytnosti římskokatolické církve zvedl hlas mistr Jan Hus, pokročila. Pod kritiky nemravnosti a nenasytnosti katolických špiček a řádů a pod kritickými spisy už v zemích českých ani jinde v civilizované Evropě nemohou hořet skutečné hranice. O to srdnatěji potrefení preláti a jejich spojenci zkoušejí pod kritickou knihou a jejím autorem zapalovat aspoň hranice mediální.

Daniel Herman a Miroslav Topolánek knihu docenta Grebeníčka věnovanou kritice soudobého vývoje římskokatolické církve a jejímu honu za majetkem horlivě napadli, aniž by ji četli. Oba dva dokonce začali kádrovat a Topolánek i velmi sprostě napadat ministra kultury Antonína Staňka za to, že si jako demokrat dovolil zúčastnit se prezentace knihy pořádané autorem a Ottovým nakladatelstvím.

Generální sekretář České biskupské konference přiložil nejprve 28. prosince na hranici pod knihou a autorem polínko ostrého zlobného výpadu prostřednictvím ČTK. A když to nestačilo, uvolil se přidat pár dalších otýpek slámy v pořadu Českého rozhlasu Plus odvysílaném před obědem dne 2. ledna 2019. Vnímavější posluchač mohl snadno zjistit, že faráři Přibylovi nejde o věcné a seriózní vyjádření, ale doslova o těch pár otýpek slovní slámy. Také sekretář českých biskupů Přibyl totiž podle vlastních slov knihu nepřečetl a číst ji prý ani nechce! Jen ji prý, jak to na dotaz redaktora doslova formuloval, »zběžně přehlédl«. A to mu úplně stačilo k tomu, aby totálně odsoudil publikaci, která na více než čtyřech stech stranách s bohatým obrazovým materiálem čtivě podává množství informací o soudobé římskokatolické církvi a kriticky postihuje a dokumentuje nemravné a nekřesťanské chování a jednání jejích prelátů a představitelů.

To, co Český rozhlas odvysílal, nebylo věcným posuzováním obsahu knihy a její zdařilé prezentace, kterou rozhlas nepravdivě vydává za »představení knihy na vánočním večírku klubu poslanců KSČM«. Proti »slámovým« invektivám sekretáře biskupů Přibyla a proti jeho ideologickým doporučením posluchačům ve stylu, aby knihu nekupovali a aby ji nečetli, protože prý není odborná a má hodně stran, nedokázal Český rozhlas dát žádnou oponenturu.

Český rozhlas se se sekretářem Přibylem natolik ztotožnil, že jeho pomlouvačnou tirádu bez kritické reflexe zveřejnil i na internetových stránkách ve vlastním totalizujícím odsudku jako titulek ve znění: »Grebeníčkova kniha je nehoráznost. Jedna nepravda za druhou bez reflexe minulosti, říká generální sekretář ČBK Přibyl«. Ano, tak vypadá moderní mediální inkvizice, která chce ukřičet a mediálně upálit kritiku a kritika, chtělo by se dodat. Posluchači rozhlasu tak mají jedinou možnost, jak se dobrat pravdy – mediálně upalovanou knihu si přečíst.

Radomír SILBER