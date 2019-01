Ilustrační FOTO - Haló noviny

»Odpolitizování« VZP opět na scéně

Takzvané odpolitizování Všeobecné zdravotní pojišťovny je podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové zaklínadlo, které se na české politické scéně objevuje pravidelně už od roku 2012. Naposledy tak učinil nynější šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) po sobotní schůzce s hlavou státu Milošem Zemanem.

»Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opět zvedl populistické téma ‚odpolitizování‘ VZP. Zní to hezky, ale co to vlastně znamená?« ptá se Marková, která je také členkou Správní rady VZP za KSČM. Připomněla, že je do třicetičlenné správní rady VZP voleno dvacet členů Poslaneckou sněmovnou na základě výsledků voleb a deset je jmenováno ministerstvy zdravotnictví a financí. Mohou, ale nemusí to být poslankyně a poslanci. Záleží na uvážení jednotlivých politických stran. Za ministerstva zde zasedají většinou náměstci, náměstkyně a nejbližší spolupracovníci ministrů či ministryň. »Tato část správní rady tedy skutečně není apolitická a záleží jen na vůli politického ministra,« připustila Marková. Zdůraznila, že ve správní radě zasedají odborníci na zdravotnictví bez ohledu na to, jakou funkci momentálně zastávají, a strany, které je nominují, byly demokraticky zvolené ve volbách, tedy vůlí lidu. »Je něco transparentnějšího a demokratičtějšího, pane ministře?« ptá se stínová ministryně. Zároveň připomněla, že snaha ministra Vojtěcha není nová. Už v roce 2012 totéž navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). »V dalším volebním období už jako poslanec sám do správní rady zasedl. Takže znovu vyvstává otázka Cui bono? Komu a čemu má zaklínadlo tzv. odpolitizování sloužit?« dodala Marková.

Současný model, který počítá s účastí poslanců ve správní radě, zavedl v roce 2006 ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD). Podle Vojtěcha je potřeba poslance jako tvůrce regulací oddělit od zdravotních pojišťoven. »Je mi jasné, že to bude poměrně složité, protože poslanci s tím budou muset souhlasit, že ve správní radě nebudou,« uvedl ministr začátkem loňského roku, kdy s myšlenkou tzv. odpolitizování Správní rady VZP přišel poprvé.

Největším problémem je nedostatek sester

Pokud jde o sobotní schůzku s prezidentem a jeho expertním týmem na zdravotnictví shodli se její účastníci na tom, že největším současným problémem českého zdravotnictví je nedostatek zdravotních sester. »V tomto roce chceme podpořit personál, který je nejvíce problematický a nedostatkový, a to jsou zejména zdravotní sestry ve směnném provozu a nižší zdravotnický personál,« řekl ministr novinářům. Letos je podle něj připraveno navýšení poplatku za tzv. směnnost o 5000 korun a pro sanitáře o 2000 korun.

Ministr také prý na schůzce přednesl plánovanou reformu, jež má posílit pozici praktických lékařů.

Účastníci se shodli na nezbytnosti elektronizace zdravotnictví. »Byl oceněn projekt elektronického receptu,« řekl ministr. Přítomné prý seznámil s dalšími kroky a plány v této oblasti. Rozvoj elektronizace bylo podle Vojtěcha jedním z doporučení, které od prezidenta a jeho týmu dostal.

Ministr také oznámil, že nárůsty výběru veřejného pojištění jsou vysoké. »V tomto roce bude systém hospodařit zhruba s 320 miliardami korun, což je zhruba o 23 miliard více než v roce 2018,« řekl Vojtěch.

Otázka penz pro zdravotnictví je podle něj otázkou širší politické dohody. »Často kolegové zmiňovali otázku příspěvku na hospitalizaci, na stravu v rámci hospitalizace. Já jsem právě říkal, že to je otázka čistě politická,« řekl novinářům. Nepovažuje to ale za to hlavní, co je třeba ve zdravotnictví řešit.

