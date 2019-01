Loprais pátý, Prokop sedmý, Šoltys asi končí

Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais se na Rallye Dakar posunul na páté místo průběžného pořadí. Druhý český jezdec Martin Šoltys v pondělní 7. etapě zapadl v dunách, byl nucen přenocovat na trati a ve výsledcích momentálně chybí. V čele kategorie se i nadále drží Rus Eduard Nikolajev.

Loprais na 323 kilometrech měřeného úseku v okolí San Juan de Marcona zajel osmý čas. Na nejrychlejšího Gerarda de Rooye ztratil 104 minuty. O jedno místo vpřed se posunul díky dodatečné penalizaci dalšího Nizozemce Tona van Genugtena.

»Jsem unavený jako pes, ale etapa se mi líbila. Se ztrátou, kterou jsme nabrali, ale spokojený nejsem. V prvním úseku nám řachla vzduchová hadice, auto přestalo brzdit a řadit. Museli jsme zastavit a opravovat,« uvedl Loprais na facebooku. Následně měl další technické problémy. »Celkově jsem ale spokojený, že jsme v cíli a pokračujeme v naší misi,« dodal.

Martin Prokop se i nadále drží sedmý mezi automobily, v pondělí si ale po nárazu s vozem do písku poranil zápěstí a většinu etapy musel řídit jen jednou rukou.

»Sebralo mi to obrovský kus energie. Takto jsme se dostali i přes největší dunová pole a Jenda Tománek sám měnil defekt, protože jsem mu nemohl pomoci. Je to obrovská komplikace a bude to už jen očistec a zkouška vůle dojet do cíle celého Dakaru,« uvedl Prokop.

Pilot týmu MP Sports večer absolvoval i rentgenové vyšetření, které vyloučilo zlomeniny. Obě ruce má ale těžce pohmožděné. »Martin dojel do cíle etapy ve velkých bolestech a po vystoupení z auta málem zkolaboval. Ihned po vyšetření dostal silné prášky na bolest a obě ruce jsem mu na noc zafixoval do dlah,« uvedl fyzioterapeut Marek Hochmal.

Týmová dvojka Tomáš Ouředníček se posunul zpět na 20. místo. »Jsme rádi, že se výsledek malinko zlepšil a za každou cenu se ho pokusíme udržet,« uvedl Ouředníček.

Šoltys v pondělí zapadl v dunách a přišel o šanci na životní výsledek. Členové týmu Buggyra Racing sice nakonec dokázali kamion vyhrabat, ale kvůli tmě byli nuceni na trati přenocovat. Aby mohli v závodu pokračovat, musí dojet do bivaku dnes do 7.00 místního času.

Problémy měl i druhý jezdec Buggyry Martin Kolomý, který startuje mimo hlavní pořadí v takzvaném malém Dakaru. V etapě prorazil olejovou vanu a cestou do cíle minul několik kontrolních bodů. Nyní čeká na rozhodnutí pořadatelů, zda mu povolí pokračovat v rallye.

Martin Macík byl v oddělené klasifikaci druhý, když nestačil jen na Argentince Orlanda Terranovu s mini. Druhý je i průběžně. »Parádní etapa. Tak by měl Dakar vypadat, i když těžší trať jsem asi nejel,« řekl Macík, jenž zajel mezi kamiony absolutně třetí čas.

Rallye Dakar - 7. etapa

(San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 387 km/323 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) 4:00:01, 2. Roma, Haro (Šp./Mini) -4:33, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -9:28, ...10. Prokop, Tománek -26:29, 27. Ouředníček, Křípal(všichni Ford) -1:58:38.

Průběžné pořadí: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 25:13:30, 2. Peterhansel -29:16, 3. Roma -37:59, ...7. Prokop -2:45:33, 20. Ouředníček -11:07:57.

SxS: 1. Lopez, Leon (Peru/Can-Am) 4:30:08, ...16. Roučková, Zelenka (Can-Am) -3:23:52.

Průběžné pořadí: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 31:33:41, ...19. Roučková-22:14:17.

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 3:51:41, 2. Cornejo (Chile/Honda) -1:51, 3. R. Brabec (USA/Honda) -6:30, ...23. Engel (KTM) -32:12, 25. J. Brabec (Husqvarna) -34:17, 54. Vlček (KTM) -2:07:38, 83. Veselý -4:21:35, 84. Novotná (oba Husqvarna) -4:29:57.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 24:48:02, 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) -7:47, 3. Price (Austr./KTM) -8:28, ...20. Engel -3:49:32, 51. J. Brabec -12:15:15, 60. Vlček -15:19:42, 82. Veselý -27:12:20, 88. Novotná -31:54:37.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:04:48.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 31:16:58.

Kamiony: 1. De Rooy (Niz./Iveco) 4:47:27, 2. Vjazovič (Běl./Maz) -30:55, 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) -34:35, ...8. Loprais (Tatra) -1:43:59.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 29:50:35, 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) -30:54, 3. De Rooy -1:15:28, ...5. Loprais -5:17:49.

(čtk)