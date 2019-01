Sídlo Bezpečnostní informační služby v Praze. FOTO - Wikimedia commons

BIS ovlivní vyučování dějepisu na školách?

Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2017 mj. uvedla, že moderní dějiny vyučované na školách v ČR jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je prý do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka a literatury. Ministerstvo školství chce podle ČTK zajistit prostor pro vyváženou výuku moderních dějin, což se nabízí během plánované revize školních rámcových plánů. Resort to uvedl po schůzce svých zástupců s ředitelem BIS Michalem Koudelkou.

Poslanec KSČM, člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný, byl touto zprávou zpochybňující úroveň výuky dějepisu na školách překvapen. »Pochybuji, že by kdokoli z politiků chtěl ovlivnit školní vzdělávací programy a určovat směr, kterým by se měla historie ve školách vykládat,« řekl našemu listu. Je přesvědčen, že v příštích dnech dojde k jednání, aby se vyjasnilo, co je těmito vyjádřeními ministerstva školství míněno. Sám se o věc bude zajímat.

Poslanec KSČM, člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný. FOTO - Wikimedia commons

Ve výuce dějepisu ve školách vidí například historik Vojtěch Ripka opravdu nedostatky, ale spíše v jiných ohledech, než vyplývá z výroční zprávy. Žádný z dosavadních výzkumů výuky dějepisu totiž podobné tendence nenaznačil, reagoval historik pro ČTK.

Podle Ripky je výuka dějepisu přetížena obsahem. Učitelé pak podle něj promyšleně neredukují látku a často se nevztahují k zásadním cílům výuky shrnovaným pod pojmem historická gramotnost. Žáci pak zůstávají spíše v roli pasivních příjemců. Nemálo učitelů však u žáků historické myšlení rozvíjí, aniž by se vzdala obsahu, doplnil. »Mediální nářky nad katastrofální úrovní znalostí či vyhýbání se druhé polovině 20. století vycházejí z jednotlivých zkušeností a míjejí skutečné problémy. Je navíc prokázáno, že se již mnoho desítek let opakují. Nejen u nás, ale třeba v USA, kde se alarmistické zprávy o selhávání dějepisu opakují od první světové války,« napsal Ripka. Podle něj výteční učitelé berou své žáky vážně. Takový učitel je především pomocníkem, který žákům předkládá materiály a pomáhá jim k jejich vlastnímu vztahu k minulosti.

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni označila interpretaci moderních dějin ve školách jako prosovětskou a upozornila na pokračující vliv sovětské propagandy coby součást údajné ruské hybridní strategie.

Debatu o změně rámcových vzdělávacích plánů, které vymezují obsah učiva, chce ministr školství Robert Plaga (ANO) otevřít během ledna a února. Právě s ním si chce poslanec Pojezný vše vyjasnit, zda nedošlo k nějakému informačnímu šumu.

(mh)