Ilustrační FOTO - Haló noviny

Omezit, či neomezit parlamentní rozpravu?

O délce vystoupení poslanců se čas od času diskutuje i v české Poslanecké sněmovně. Většinou v době, kdy opozice využívá práva obstrukce, které k demokracii bezesporu patří. Někdy však toto právo nevládní poslanci až zneužívají, kdy už se o parlamentní demokracii snad ani nedá mluvit.

Sněmovna má na své první lednové schůzi, která začíná příští týden, projednávat novelu jednacího řádu, která v řadě věcí upravuje její jednání. O omezení délky projevů vystupujících poslanců ovšem nehovoří. Někteří poslanci však už dali najevo, že otevřou rozpravu také na toto téma. Nejde o nic nového pod sluncem, stejné je to i v jiných parlamentech střední a východní Evropy, které se snaží nějak omezit dobu trvání rozpravy k bodu programu schůze. Pokud už v některých parlamentech omezení délky rozpravy funguje, v žádném to však není na úkor podávání pozměňovacích návrhů k zákonům. Tam se případná regulace ubírá vždy jinou cestou než omezením rozpravy.

»Čas od času se takové myšlenky skutečně objevují, někdy se mi docela zdá, že jsou namístě. Ale parlamentní rozprava je přece také o tom, že demokracie a právo říci svůj názor, je možná silnější než snaha uspořit čas,« zdůraznil pro náš list předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Jedním dechem nicméně dodal, že když potom však někdy poslouchá některé plané řeči, které se ve Sněmovně vedou, nebo dokonce mají za cíl pouze zdržovat, tak ho tzv. svrbí kudla v kapse. Obstrukci však pokládá za legitimní součást parlamentní práce a jednou z forem obstrukčních projevů jsou podle něj i dlouhá vystoupení. »Takže nevím, případné omezení by muselo být případ od případu, musela by o něm vždy hlasovat celá Poslanecká sněmovna a muselo by se týkat jen jednoho konkrétního tématu, jedné konkrétní rozpravy. Nemohlo by to platit trvale a paušálně. To je můj momentální názor, uvidíme,« dodal předseda poslanců KSČM.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Jak to mají v jiných zemích Evropy

V německém Bundestagu jsou rozpravy ve srovnání s ČR velmi krátké, zejména u návrhů zákonů. První čtení může být dokonce ve zrychleném režimu bez rozpravy, druhé trvá často hodinu nebo dokonce jen půl hodiny. Naši poslanci si sotva dokážou představit, že dílčí novele služebního zákona muselo stačit na druhé a třetí čtení 30 minut. Ve Spolkovém sněmu rozhoduje o délce rozpravy u každého bodu Rada starších. Pokud se dohodne, což je ve většině případů, rozprava je rozdělena podle klíče stanoveného pro celé volební období podle síly politických stran v Bundestagu. Nejvíc minut k diskusi tak má nejsilnější strana, nejméně nejslabší. Frakce si samy určují, kdo za ně v přiděleném čase vystoupí.

V Rakousku je to obdobné jako v SRN s tím, že maximální hranice doby vystoupení poslance je až na výjimky 20 minut v rozpravě k jednomu bodu.

Předsednictvo polského Sejmu může po doporučení Rady starších navrhnout časový limit pro celou rozpravu k určitému bodu – klubům je pak proporcionálně určen limit – klub sám rozhoduje, kolik poslanců v jeho rámci vystoupí. Nezávislí poslanci mají na vystoupení šest minut. V rozpravě mohou polští poslanci hovořit nejvýše 10 minut, šéf klubu má povolený dvojnásobek. Každý poslanec může mluvit maximálně dvakrát, podruhé už jen pět minut.

Ve Francii se rozprava řídí rozhodnutím tzv. Konference předsedů. Ta její délku stanoví podle programu schůze. Řečnický čas se rozděluje tak, aby každý klub měl garantovanou možnost vystoupit ve stejném minimálním čase dle počtu získaných mandátů. Časový limit neplatí pro předsedu klubu, ten má k dispozici hodinu, pokud je na projednání zákona stanovena lhůta delší než 40 hodin, má k dispozici i dvě hodiny. Konference předsedů totiž určuje i maximální časový limit pro projednání návrhu zákona jako celku.

V Národním shromáždění Portugalska může poslanec vystoupit během jedné schůze pouze jednou a jeho řeč nesmí přesáhnout 10 minut. Tento čas však není zahrnut do doby vyměřené pro poslaneckou frakci, jejímž je poslanec členem – ke každému bodu je vždy pro každý klub určen časový limit.

V Bulharsku stanoví časový limit rozpravy každého bodu programu schůze předseda Národního shromáždění. Časové dispozice jsou rozděleny mezi kluby podle jejich velikosti, každý klub může požádat o prodloužení řečnické doby, nejvýše však o jednu třetinu z přiděleného času. Členové estonského parlamentu mohou k jedné věci hovořit pět minut a jejich následný projev nesmí přesáhnout dvě minuty. Předsedající schůze však může řečníkovi prodloužit vystoupení o tři minuty. To na Maltě může každý člen Shromáždění reprezentantů hovořit až 40 minut. Pokud jde o vyjádření důvěry vládě, dokonce až jednu hodinu.

(ku)