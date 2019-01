Německá kancléřka Angela Merkelová. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Smlouva s Turkem o ničem

Dohoda mezi EU a Tureckem z roku 2016, která měla zarazit tok migrantů, nefunguje, jak by měla. Řekla to v pátek na závěr své dvoudenní návštěvy Řecka německá kancléřka Angela Merkelová.

Brusel dohodu s Ankarou uzavřel ve snaze zastavit migrační tok přes Turecko a Řecko, který od roku 2015 vyústil v příchod více než milionu lidí do Evropy, většinou do Německa.

Migrant, který se do Řecka dostane z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, má být podle dohody vrácen zpět do Turecka. Za každého Syřana vráceného z řeckých ostrovů do Turecka má být jeden Syřan přesídlen do EU, napsala o dohodě agentura Reuters.

»Bohužel to nefunguje, jak by mělo,« reagovala Merkelová na otázky studentů německé školy v Aténách. »A z toho důvodu se vyhrotila situace na řeckých ostrovech,« dodala.

Například v táboře Moria na ostrově Lesbos nyní žije podle ČTK asi 5700 lidí včetně 1800 dětí, i když kapacitu má jen pro 3100 stálých obyvatel. Na 2700 lidí i v chladném počasí musí přebývat ve stanech a téměř hladovět.

»Řecký právní systém je velmi komplikovaný a posílání zpět (migrantů do Turecka) jaksi nefunguje,« řekla německá kancléřka studentům.

Ve čtvrtek toto téma Merkelová probrala i s řeckým levicovým premiérem Alexisem Tsiprasem. »Je také mnoho Iráčanů, Afghánců a celá řada dalších, na něž dohoda nepamatuje. To by měla Evropa vyřešit,« uvedla Merkelová závěrem besedy.

(rj)