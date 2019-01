Ilustrační FOTO - pixabay

Japonci zavedli novou, olympijskou daň

Od pondělka 7. ledna se v Japonsku platí nová daň, česky by se jí dalo říkat »odjezdné«, budou ji totiž platit všichni, kdo ze země odjíždějí.

Daň činí 1000 jenů, asi devět dolarů, které zaplatí všichni, kdo budou odlétat i odjíždět lodí. Daň se nebude většinou vybírat, bude už započtena v ceně letenky či lodní vstupenky. Platit budou jen cestující soukromými letouny před nástupem do letadla. Od daně jsou osvobozeny děti do dvou let věku, tranzitní pasažéři, jejichž pobyt v Japonsku nepřesáhne 24 hodin a cestující, kteří se Japonsku uvízli například po nouzovém přistání.

Japonská vláda si slibuje, že na dani ročně vybere 50 miliard jenů (asi 460 milionů dolarů). Peníze potřebuje kvůli letní olympiádě, která začne příští rok 24. července. Stejně jako téměř vždy v historii her, nebude dodržen původní rozpočet, ale utratí se mnohem více peněz. Odjezdné bude letos financovat nákup a instalaci kamer s rozlišováním obličejů na japonských letištích.

Překročení původního rozpočtu bude značné. Tokio získalo LOH pro rok 2020 v roce 2013. Uvádělo tehdy, že náklady budou činit 7,8 miliardy dolarů. Všichni toto číslo považovali za nereálné, není v lidských silách předvídat ceny sedm let dopředu. A ani požadavky například na bezpečnost. Ty v posledních letech velice zpřísnily a také zdražily. Takže současný rozpočet činí 14,5 miliardy dolarů a bude mu pomáháno přísunem peněz z turistických daní. Odhady nákladů dosahovaly až 30 miliard dolarů, Japonsko je ale snížilo koncem roku 2016 na základě nátlaku Mezinárodního olympijského výrobu, který se obával, že, vysoké náklady odradí příští možné kandidáty. To už se děje, některá města se předběžných kandidatur vzdávají. Takže náklady zůstanou relativně nižší, ale budou doplněny novými daněmi, proti tomu, alespoň veřejně, MOV nic nemá.

Odjezdné Japonci nevymysleli, funguje už nějaký čas v Austrálii a Jižní Koreji, Japonci ale uplatňují i opačnou, tedy vstupní daň. Tu platí turisté a také je určena na financování olympiády. Některá města vybírají i daň za nocleh. Ta bývá v obvyklá v turistických střediscích na celém světě, v Japonsku činí dva až třináct dolarů za noc, podle kvality hotelového pokoje.

Rozvoj turismu

Turistická vstupní daň i zdanění noclehů se Japonsku vyplácí. Po roce 2011, který poznamenalo ničivé zemětřesení a tsunami, se turismus ocitl v krizi, ale pozoruhodně rychle se z ní dostal, ačkoliv každý další kalendářní rok přinesl nějaké přírodní neštěstí. V roce 2017 navštívilo Japonsko 28,8 milionu turistů, o celých 16 % více než v roce 2016. Rok 2018 ještě nemají daňoví kontroloři spočítaný, jisté ale je, že bude překročen počet 30 milionů návštěvníků.

Turistice pomáhají nízkonákladové aerolinie, především však blízkost lidnatých zemí. Nejvíc navštěvují zemi vycházejícího slunce Číňané a Jihokorejci, tvoří asi polovinu všech turistů. Příští rok má být vzhledem k olympiádě opět překonán rekord v návštěvnosti pořadatelské země, za celý rok přijede prý přes 40 milionů turistů.

(pe)