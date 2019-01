Premiérka Theresa Mayová. FOTO - Wikimedia commons

Dolní sněmovna rozhodovala o brexitu

Poslanci britského parlamentu až do naší uzávěrky debatovali před klíčovým, z prosince odloženým hlasováním o brexitové dohodě, kterou s Evropskou unií vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové. Všeobecně se očekávalo, že poslanci dohodu odmítnou.

Dolní sněmovna o brexitové dohodě debatovala v lednu celkem pět zasedacích dní. Poslední den zahájil konzervativní poslanec a generální prokurátor Geoffrey Cox, který naznačil, že hlasování o dohodě je výběrem mezi pořádkem a chaosem. Zatímco Cox vyzval poslance, aby dohodu podpořili, první řečník z řad labouristů, poslanec Nick Thomas-Symonds, vyzval, aby ji odmítli.

Začátek debaty v parlamentu sledovali i premiérka Mayová a lídr levicové opozice Jeremy Corbyn, jejichž projevy měly přijít na závěr celé debaty, rovněž ale po naší uzávěrce.

Po skončení debaty se mělo nejprve hlasovat o čtyřech pozměňovacích návrzích. Dva z nich předložili konzervativní poslanci, jeden člen Skotské národní strany (SNP) a jeden Corbyn. Oba konzervativní pozměňovací návrhy se týkaly tzv. irské pojistky. Hlasovat se nakonec nemuselo o pozměňovacím návrhu labouristy Hilaryho Benna, který byl považován za klíčový pro další vývoj. Podle něj by totiž při odmítnutí dohody byl zároveň vyloučen neřízený brexit. Poslanec Benn podle ČTK návrh sám několik hodin před hlasováním stáhl.

Možné scénáře

Každopádně nebylo jasné, co bude následovat po předpokládaném odmítnutí dohody ze strany zákonodárců. List The Guardian nastínil sedm možných scénářů, mezi nimiž byla možnost, že premiérka požádá o odložení termínu brexitu a bude se snažit získat od EU další ústupky. Objevit by se mohl také plán B v podobě budoucího vztahu s EU po vzoru Norska, konat by se ale mohly i předčasné volby či druhé referendum o setrvání Británie v EU.

Mluvčí premiérky uvedl také, že předsedkyně vlády hodlá na výsledek hlasování rychle zareagovat.

Změna statutu EIB

Evropský parlament (EP) kvůli očekávanému odchodu Británie z Unie schválil změnu statutu Evropské investiční banky (EIB). Správní rada této instituce bude mít nově 28 místo 29 členů a Spojené království bude rovněž vyjmuto ze seznamu akcionářů. Schválené opatření je automatickou úpravou řešení situace po odluce Británie od EU.

Odchod Británie by znamenal, že EIB přijde o kapitál ve výši 39 miliard eur (997 miliard Kč), z toho 3,5 miliardy eur představuje vložený kapitál, zbylá část je splatná na požádání. V EU se ale vedou diskuse o nahrazení britského podílu a o budoucím zvýšení kapitálu EIB.

Evropská investiční banka používá kapitál vyčleněný zeměmi EU k poskytování výhodně úročených úvěrů převážně na velké infrastrukturní projekty. Akcionáři je všech 28 členů Unie, k největším patří spolu s Německem, Francií a Itálií právě Británie.

(rj)