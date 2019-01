K části zprávy BIS

V tolik diskutované zprávě BIS zveřejněné před Vánocemi, podle toho, co se dostalo na veřejnost, autoři upozornili na to, že v našich školách probíhá výchova, jež neumožňuje správné pochopení minulosti. Pochopitelně pozice autorů není nakloněna humanistickému výkladu T. G. Masaryka, i když se zřejmě slovy na TGM současný režim odvolává, nebo dokonce Nejedlého koncepci českých dějin. Z tohoto nesprávného uskutečňování zřejmě, podle BIS, plyne »nedostatečná« nenávist k nedávné minulosti a ke všem pokrokovým tradicím.

Tvůrci zprávy bohužel nesdělili, v jakém směru ona současná výchova, už i tak nemálo poplatná současnému režimu, je nesprávná. Zřejmě jim nejde jen o dějepis a výklad literatury v předmětu jazyk český. Zůstaňme ale u historie. Aby člověk pochopil, co měli tvůrci textu na mysli, musí si připomenout některá tvrzení současných ideologů, kterých najednou, také zřejmě díky činnosti organizace Člověk v tísni, Konfederace politických vězňů a Ústavu pro studium totalitních režimů, se nemálo objevilo na televizních obrazovkách a v médiích vůbec. Co tedy, kromě předlistopadových čtyřiceti let obecně, je podle zmíněné části zprávy BIS hodno kritiky? Promítání filmů, jako je Dovolená s Andělem a Anděl na horách, jako je kolektivisticky laděný dvoudílný Werichův Pekař, jako jsou například první díly Nemocnice na kraji města a pochopitelně »major Zeman«? Nepochybujme o tom, že i to měli autoři zprávy na mysli. V takových pořadech je totiž dost pozitivně nebo dokonce sympaticky líčen život v předlistopadovému režimu, který »byl přece horší než ten, jenž tu nastolili nacisté«. Nebo příchod Rudé armády v roce 1945 je stále líčen jako osvobození a ona »to přece byla okupace« a »zločinné vyhnání« Němců jako jakýsi odsun.

Je tu i předmnichovská republika. Ta byla přece vzorem demokracie a humanity. Střelba do stávkujících či demonstrantů a důsledky zákona na ochranu republiky »byly nutností«, protože jinak by »nastoupili bolševici« a »uskutečnili svůj zvrácený sen o rovnosti«. Šlechtě se tehdy v pozemkové reformě »vzal majetek a současně i privilegia«, na které měla nárok, protože se zasloužila v naši zem a ostatně »vlastnit je přece jedno ze základních nedotknutelných lidských práv«. Stejně tomu je a bylo, pokud jde o katolickou církev. Také proto je třeba poněkud zmírnit aktivity při oslavách Masaryka.

A dál? Rakousko! To »nebyl žalář národů«, ale stát, kde Češi měli »tolik práv jako nikdy jindy« (?). Neměl být zničen. Vlastně byl předznamenáním Evropské unie. Nebýt, ale to jsme zase u Masaryka a zřejmě vlivu z Ruska, mohli jsme dál žít »v prosperujícím státě, kde Češi měli významné slovo«. Nic o tom, že německé volební obvody byly menší, že neexistovalo volební právo žen, že čeština nebyla na roveň němčině, a to proto, že rakouští Němci něco podobného nemohli připustit.

Anebo husitství. Masarykova koncepce »Tábor, ne Ježíš«. Vždyť šlo přímo o zločin! Proto pryč s Palackým, Masarykem a Nejedlým, s jejich výkladem českých dějin a obraťme se na koncepci profesora Pekaře či rovnou na »nejsvatější křesťanskou církev« u nás a její dějinný výklad. Není náhodou dosud Jan Hus především »narušitelem pořádku« a nebýt jeho »nezachvěl by se v samotném Božím základu tehdejší český stát a odkaz svatého Václava«?

Tak lze pokračovat. Autoři textu, který zveřejnila BIS, pochopili, že stále jsme v zajetí »nesprávných a škodlivých myšlenek«. Ty je třeba vymýtit a začít u těch nejmenších. Stejně jako kdysi jezuité křivili duše dětí, i oni by chtěli je přetvořit. Kdysi se to, tedy po Bílé hoře, povedlo pod bičem a nesmírným psychologickým nátlakem. Dnes ten bič je minulostí. Musí si zatím vystačit s psychologickým nátlakem, a tedy i s výkladem překroucených českých dějin. A to je smyslem příslušných odstavců předvánoční zprávy BIS a nyní jde o to, aby »stát ve státě«, což si o sobě myslí každá zvláštní služba, v současné době provázená skandálem, svou koncepci neprosadila a nepokusila se z nás udělat »ovce připravené na porážku«.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)