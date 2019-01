Nejde jen o Palacha

V těchto dnech si připomínáme děsivou hrůzu plamenů, které ukrátily mladý a nadějný život studenta Jana Palacha v lednu 1969. Přiznávám s pokorou, že já bych to utrpení snášet nechtěl. Pro ideál nevím jaký. A obávám se, že by v tomto utrpení nechtěli umírat ani naši dnešní politici, kteří si nyní Jana Palacha jako symbol vzdoru proti tehdejší politice našich nejvyšších představitelů budou brát do svých úst...

Jenže mně v tomto příspěvku nejde pouze o Palacha, budiž mu země lehká. Mně totiž v tomto případě asociace do mozku přivály jinou situaci. A sice, že o smrtící utrpení v »plamenech pekelných« by v 15. století zřejmě nestáli ani tehdejší římskokatoličtí preláti v čele s římským císařem Zikmundem a jejich, vedle mnohých jiných, čeští přisluhovači (dnes říkáme výstižněji vlezprdelkové), kteří v červenci 1415 nezákonně přivedli na hranici Mistra (ano, pro mě Mistra!!!) Jana Husa a nedlouho poté i jeho kolegu z pražské univerzity Jeronýma Pražského.

Mně však totiž jde i o jinou věc. O věc, kterou při návštěvě na začátku 90. let papeže Jana Pavla II. u nás vyjádřil herec a posléze i poslanec Rudolf Hrušínský. A sice: Kdy konečně římskokatolická církev prohlásí Mistra Jana Husa za svatého?! A logicky mi naskakuje otázka: Co udělali naši představitelé Duka, Herman a další pro Husovo svatořečení?

A s tím mi ruku v ruce v mozku naskakují římskokatolické (záměrně píšu římskokatolické) restituce a jejich náhrady, o jejichž zdanění dnes usilují komunističtí poslanci.

Kdo si ještě vzpomene na tehdejší farizejské vyjádření Aleny Gajdůškové, a sice že se se zákonem o církevních restitucích – poté, co ho Nečasova vláda s odsouzeným šmejdem ve vězení, přesto v zádech, po dlouhých tahanicích ve Sněmovně protizákonně prosadila - bude muset něco udělat? Já na toto vyjádření sociálnědemokratické političky myslím stále, i když je mi to houby platné a, bohužel, se kvůli tomu upálit nemíním.

Přesto, byl bych rád, kdyby v následujících dnech drželi svá veřejná nevymáchaná a nenasytná ústa všichni ti Dukové, Hermani, Kalouskové, Bělobrádkové, Němcové, Fialové, Stanjurové, pirátníci a já nevím kdo ještě, protože vy všichni Palachovi nesaháte ani po podrážky a český národ je vám dobrý jen jako výtah k moci. A své vzpomínkové pohřební kytice naházejte s klidem do odpadkových košů.

Jen tak mimochodem, je zajímavé, že nad ostatními tenkrát vlastnoručně upálenými se, kdoví proč, při výročí jejich sebeobětování tak halasně farizejsky nebrečí...

Miroslav KANTEK