bojový letoun F-22 Raptor Stealth. FOTO - wikimedia commons

Ceny »Myslíte to vážně?« opět výživné

Server Dispatches From The Edge (Zprávy na hraně) každoročně uděluje ocenění jednotlivcům, společnostem a vládám, jež dělají ze čtení zpráv každodenní dobrodružství. Tady jsou ceny za rok 2018.

Zlatý klíč (The Golden Sprocket Wrench Award) firmě Lockheed Martin, největšímu světovému výrobci zbraní, za bojový letoun F-22 Raptor Stealth, stíhačku páté generace, údajně nejlepší na světě. Tou může být, když funguje, což nebývá tak často. Když se hurikán Michael loni na podzim prohnal Floridou, 17 Raptorů - v ceně 339 milionů dolarů za kus - bylo zničeno nebo vážně poškozeno. Jak to, že Air Force nenechala tyto F-22 odletět z ničivé trasy? Protože Raptor je »královna hangáru« - miluje opravny. Ve kterémkoli daném okamžiku je pouhých necelých 50 % strojů F-22 funkčních. Nemohly vzlétnout, a tak se z nich stal odpad, což stálo daňové poplatníky přibližně pět miliard dolarů.

Lockheed Martin také dostal Dubové listy (Oak Leaf Cluster) za svůj bitevník F-35 Lightning, projekt se svým 1,5 bilionem představuje nejdražší zbrojní systém v dějinách USA. Nějakých 200 F-35 je považováno za »neschopné boje«, a asi bojeschopné nikdy nebudou, protože Pentagon raději zakoupí nové letouny, než by opravil ty, které má. Což přijde daňové poplatníky na 40 miliard dolarů.

F-22 i F-35 mají také problémy s kyslíkovými systémy, ale nikdo nemůže přijít na to proč.

Ani jeden z nich se ale nedostal do boje. Podle viceadmirála Scotta Stearneyho F-35 dosáhl »taktické převahy« nad Tálibánem (který nemá žádné letecké síly). F-35, nejsofistikovanější bojový letoun na světě, je používán proti afghánským drogovým dealerům.

Pokud jde o firmu Lockheed Martin, dostala odměnou navíc sedm miliard dolarů, aby F-22 udržela.

Titul Zlatí rodiče (The Golden Parenting Award) ministerstvu zahraničí USA za snahu o maření rezoluce Světového zdravotního shromáždění OSN, upřednostňující kojení před umělou mléčnou výživou. Studie Lancet shledala, že všeobecné kojení by zabránilo úmrtí 800 000 kojenců ročně, snížilo ušní infekce o 50 % a nemoci trávicího ústrojí o 64 %. Také snižuje riziko cukrovky (diabetes typu 1), dvou druhů leukemie, syndromu náhlého úmrtí kojence a astma. Také dělá matky zdravějšími.

Ilustrační FOTO - Pixabay

V kontrastu s tím umělá výživa, průmysl s obratem 70 miliard dolarů, ovládaný několika americkými a evropskými firmami, je drahá a celkem s jistotou ne tak zdravá pro děti jako mateřské mléko.

Když se Ekvádor snažil naplnit rezoluci o kojení, USA pohrozily, že omezí pomoc a zavedou i obchodní omezení. Některým dalším latinskoamerickým zemím bylo takto vyhrožováno také, a tak se rychle vymazaly ze seznamu podporovatelů. Do věci se zapojilo Rusko a rezoluci naplnilo. Opatření nakonec v OSN prošlo, ale USA úspěšně zasáhly a nenechaly pronést řeč, naléhající na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby zpochybnila »nepřístojné prosazování výživy pro kojence a mladší děti«.

Takže pro Bílý dům je zjevně v pořádku, když je v prsech silikon, ale mléko ne.

Ocenění Zlatá kuchyně (The Golden Cuisine Award) Ronovi Colbumovi, předsedovi Nadace pohraničních hlídek USA, který řekl zpravodajství TV Fox, že slzný plyn použitý proti migrantům na hranicích USA neškodí, protože pepřový sprej je »přírodní« produkt, jenž můžete použít k dochucování pokrmů a sníst.

Cena Marie Antoinetty (The Marie Antoinette Award) má letos dva vítěze.

Prvním je Nikki Haleyová, bývalá velvyslankyně USA v OSN, která proklela senátora Bernieho Sanderse (nezávislý, za stát Vermont) za podporu zprávy zvláštního zpravodaje OSN o chudobě v USA, podle níž desítky milionů Američanů trpí bídou. V dopisu Sandersovi Haleyová uvedla, že pro OSN je »samozřejmě absurdní« ukazovat byť i jen na chudobu v USA, protože jsou »nejbohatší a nejsvobodnější zemí na světě«.

Sanders v odpovědi podotkl, že ačkoli tato zem je skutečně nejbohatší na světě, je také jednou z nejnerovnoprávnějších. »Nějakých 40 milionů lidí stále žije v chudobě, přes 30 milionů nemá žádné zdravotní pojištění, přes polovinu pracujících nemá žádné úspory na penzi, 140 milionů Američanů má potíže s placením základních životních nákladů, 40 % Američanů si nemůže dovolit zaplatit čtyři stovky dolarů za lékařskou pohotovost a miliony Američanů končí školu hluboko v dluzích.«

Druhým laureátem je ministr financí USA Steven Mnuchin, který vyslovil překvapení nad tím, že účastníci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu byli považováni za elitu. »Neuvědomuji si, že by to byla globální elita.«

Základní členství na Fóru stojí přes 70 000 dolarů a dostat se tam vrtulníkem nebo autem je drahé, stejně tak ubytování. Také tu jsou četné pozlátkové večírky, které pořádají celebrity, jako Bono a Leonardo DiCaprio. Tyhle večírky ale mohou být ostré: na jednom se účastníci plazili po rukou a po kolenou, aby poznali, jaké je prchat před armádou.

Cenu Zlatý Matouš (The Golden Matthew Award; podle Knihy Matoušovy, verše 19:14 »Snášejte malé děti«) dánskému premiérovi Larsi Lokkemu Rasmussenovi za vyhrožování, že odebere děti chudým, když rodiče spáchají zločin nebo nedokážou děti poučit, co to jsou »dánské hodnoty«. Parlament označil 25 oblastí jako »ghetto« - výraz do něhož jsou cpáni muslimští migranti. Rodiny žijící v »ghettech« musí své děti posílat, počínaje dosažením jednoho roku věku, na 25 hodin týdně do škol, kde se vyučuje dánština a děti se učí o Vánocích a Velikonocích. Když je tam neposílají, mohou jim být seškrtány dávky. Také jsou zvažovány návrhy na zdvojnásobení rozsudku pro kohokoli z »ghetta«, kdo bude usvědčený ze zločinu, a na čtyři roky vězení pro rodiče, kteří pošlou své děti zpět do domovských zemí, aby se tam učily o jejich kulturách. Neofašistická Lidová strana, součást vládnoucí koalice, navrhla, aby všechny děti z ghetta byly nuceny nosit na kotníku elektronický náramek a po osmé hodině večer musely být doma. Opatření bylo předloženo ke schválení.

Na dalších místech skončily:

Britské ministerstvo vnitra, jež, podle zprávy Sněmovny lordů (Horní sněmovny), využívá děti k tajným operacím proti drogovým dealerům, teroristům a zločineckým tlupám. »Obáváme se, že dlouhodobější účast mladých osob na utajené činnosti může vystavit zvýšenému ohrožení jejich duševní i fyzický stav«, uzavírá zpráva Sněmovny.

Úřad pro ochranu životního prostředí USA za to, že zařadil doktorku Ruth Etzelovou, šéfku Ochrany dětského zdraví, zaměřeného na to, aby děti byly méně vystavovány olovu, pesticidům, rtuti a smogu, do administrativních vyřazovacích a přeřazovacích programů. Etzel byla nucena zpřísnit předpisy, protože děti jsou citlivější vůči škodlivinám než dospělí. Po více než třiceti letech organizování na poli ekologického zdraví dětí musela odevzdat odznak, mobil a klíče a byla odsunuta.

Cenu Gang, co nestřílí rovně (The Gang That Couldn’t Shoot Straight Award) výrobci zbraní Raytheon (s pochvalou dodavatelům Northup Grumman a Lockheed Martin) za antiraketu Patriot, která za 28 let používání sestřelila přesně jednu raketu (neohrabanou starou Scud). Analýza záchytného raketového systému, kterou vypracoval Jeffrey Lewis z Middleburyského institutu mezinárodních studií v kalifornském Monterey, došla k závěru, že Patriot je zmetek. Lewis v článku, napsaném pro www.foreignpolicy.com, uvádí: »Jsem hluboce skeptický k tomu, že by Patriot byl kdy v boji zastavil balistickou raketu dlouhého doletu.« Ale jistě se dobře prodává. Saúdská Arábie dala v roce 2015 za Patrioty přes 5,4 miliard dolarů, Rumunsko v roce 2017 4 miliardy, loni Polsko 4,5 miliardy a Turecko 3,5 miliardy dolarů.

Zlatá medaile Co prosím? (The Golden Say What? Award) má tři vítěze:

Ministerstvo obrany USA za »vyřešení« dohody v jemenské občanské válce, dovolující členům al-Kajdá - organizaci, která přinesla útoky 11. září - se přidat k Saúdům a Spojeným arabským emirátům (SAE) v boji proti Hútiům (povstalecká šíitská skupina Ansar Allah, operující na západě Jemenu, Saúdy označená za »teroristy«; pozn. překl.). Podle agentury AP zatímco Saúdové tvrdí, že jejich síly vyhánějí al-Kajdá z měst, ve skutečnosti bylo členům této teroristické organizace dovoleno odejít se zbraněmi a nakradenými penězi. Volný průchod jim zajistily americké drony. Možná se zeptáte Proč? Protože Hútiové jsou podporovaní Íránem.

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty za financování řady rasistických a islamofobních útoků na nově zvolené muslimské členky Kongresu Ilhanu Omarovou a Rashidu Tlaibovou proto, že monarchie Zálivu je obě obviňuje, že jsou členkami Muslimského bratrstva. Nejsou, ale vystupují kriticky vůči absolutistickým monarchům Perského zálivu a staví se proti Saudy iniciované válce v Jemenu.

Izrael za prodej zbraní rasistickému a antisemitskému ukrajinskému praporu Azov. Členové této bojůvky se chlubí izraelskými puškami Tavor, základní zbraní izraelských zvláštních jednotek. Tavor vyrábí izraelský zbrojní průmysl. Velitel jednotky, ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov, se setkal s izraelským ministrem vnitra Aryehem Derim vloni, aby prodiskutovali »plodnou spolupráci«. Zakladatel Azova Anrij Biletský, teď poslanec ukrajinského parlamentu, říká, že jeho posláním je obnovit čest bílé rasy a že vede křížovou výpravu proti Semity vedeným untermenschen, podlidem.

Titul Modrák (The Blue Meanie Award) ministru zahraničí USA Miku Pompeovi za blokování dodávek léčiv do KLDR. (Modráci, The Blue Meanies, jsou nepřátelé lidstva v kdysi známém kresleném filmu Beatles »Žlutá ponorka«; pozn. překl.). Byly zadrženy léky proti malárii a tuberkulóze, chirurgické vybavení a sójové mléko, určené pro střediska péče o děti a sirotčince. Podle OSN není účelem sankcí, aby měly nepříznivé humanitární dopady na severokorejské obyvatelstvo. Postoj USA přišel po kritice ze strany Švédska, Francie, Británie, Kanady a Mezinárodního červeného kříže.

Cenu Ztratila Mařenka ovečku (The Little Bo Peep has lost her sheep Award) Pentagonu za nedávný audit, ukazující, že není zaúčtováno přibližně 21 bilionu (!) dolarů. Podíl na tomto ocenění mají letecké síly (U.S. Air Force) za ztrátu bedny granátů, jež patrně vypadla z vojenského terénního vozidla Humwee v Severní Dakotě. Air Forces říká, že nemohou vybuchnout bez rozbušky.

Speciální cena byla pak vypsána k uctění památky Dr. Victora Sidela, zakládajícího člena organizace Lékaři za společenskou zodpovědnost, a mezinárodní organizaci Lékaři k zabránění jaderné válce. Sidel, společně s Dr. Barrym S. Levym, napsal několik významných knih, mezi nimi Válka a zdraví veřejnosti (War and Public Health) a Společenská spravedlnost a zdraví veřejnosti (Social Justice and Public Health). V roce 1986 byl zatčen, a s ním i astronom Carl Sagan, na nevadské jaderné střelnici Mercury. Jednou řekl: »Výdaje za celosvětové půldenní zbrojení by uhradily úplnou imunitu všech dětí světa proti běžným infekčním nemocem.«

Překlad Vladimír Sedláček