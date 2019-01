Ilustrační FOTO - Pixabay

Nachlazení ani chřipku antibiotiky nevyléčíte

Zná to každý, zima rovná se rýma a kašel. V zimním období se často potýkáme s nemocemi dýchacích cest, jednak protože máme oslabený imunitní systém například po prochladnutí, jednak protože trávíme více času v uzavřených místnostech. Tam se infekce přenášené kapénkovou cestou rychleji šíří. Chřipka je jedna z nejčastějších infekcí, často se však mylně zaměňuje za běžné nachlazení. Jedná se přitom o daleko závažnější onemocnění, které může být příčinou dalších zdravotních komplikací. V dnešních Haló radách se dozvíte, jak se před chřipkou chránit, kdy je dobré se nechat očkovat a proč na chřipku ani další nemoci virového původu nezabírají antibiotika.

Chřipkou se můžete nakazit kdekoliv

Podle průzkumů každoročně onemocní chřipkou zhruba 10–15 procent světové populace. Chřipka je velice nakažlivá a snadno se rozšíří do podoby epidemie. Jedná se o virové onemocnění s krátkou inkubační dobou, což znamená, že se onemocnění projeví velmi brzy po nákaze, většinou do dvou dnů. Virus chřipky se šíří kapénkami, tedy drobnými nakaženými částečkami, které se dostávají do těla vdechnutím či skrz oční sliznici. Nejrizikovější je přímý kontakt s nakaženým, nemusí k němu ale nutně dojít. Ve venkovním prostředí totiž virus chřipky dokáže přežívat až 14 dní, je tedy možné se nakazit i z kontaminovaných předmětů jako například držadlo v MHD nebo počítačová klávesnice.

Na rozdíl od banálního nachlazení, které se projevuje hlavně škrábáním a bolestí v krku a rýmou a maximálně zvýšenou teplotou, se chřipka projevuje horečkou (38–40 °C), kterou často doprovází zimnice. Neobvyklé nejsou ani silné bolesti hlavy, často provázené ztuhlostí šíje a světloplachostí. Dalším typickým příznakem bývá nevolnost, zvracení, průjem a nechutenství. Potíže jako rýma, pálení v hrdle nebo suchý dráždivý kašel se mohou objevit také, nastupují ale zpravidla až po dni nemoci.

Nemoc nepřecházejte a pořádně ji vyležte

Podobně jako u nachlazení se v případě chřipky léčí pouze její příznaky. Běžnou chřipku vyléčíte klidem na lůžku, pitím dostatečného množství tekutin a podáváním léků na snížení tělesné teploty. Dostupné protivirové léky působící na chřipku mají omezenou účinnost, používají se především při chřipkových epidemiích, kdy znemožňují virům v dalším množení, ale výrazně nemírní průběh onemocnění.

Klid na lůžku je v případě chřipky naprosto nenahraditelný. Přecházením nemoci si navíc můžete zadělat na vážné zdravotní komplikace. »Chřipka může sama o sobě vyvolat následky jako například zánět plic, srdečního svalu, mozku či mozkových blan. Zejména ale může zhoršit průběh již přítomných nemocí, hlavně srdce, a to mnohdy se smrtelnými následky,« varuje lékař Aleš Ducháček z ambulance SYNLAB.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Chraňte se očkováním

Nejspolehlivější metodou, jak můžete minimalizovat riziko onemocnění chřipkou, je očkování, které zvládne podle dostupných údajů snížit výskyt příznaků chřipky až o 91 procent. Pokud jste se nestihli naočkovat před začátkem chřipkové sezóny, která trvá od prosince do března, neznamená to, že už se proti onemocnění nemůžete bránit. Očkování zabírá do 14 dnů, má proto smysl i v průběhu chřipkové sezóny.

Očkování proti chřipce je důležité zejména u seniorů a chronicky nemocných. »Očkovat by se měly nechat osoby starší 65 let, dále osoby s chronickým onemocnění dýchacího systému, srdce a cév, ledvin a jater, cukrovkou a také osoby s nedostatečností imunitního systému. U všech těchto rizikových a zdravotně oslabených skupin jsou náklady na očkování hrazeny pojišťovnou. Očkování bych dále doporučil těhotným ženám, či ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny, a osobám, které jsou ve styku s rizikovými skupinami, tedy především pracovníkům ve zdravotnictví,« upozorňuje dále Aleš Ducháček.

Preventivní opatření ke zmírnění nákazy chřipkou

* Celoročně dbejte na životosprávu a posilujte vlastní imunitu. Ubránit se viru má větší šanci organismus zdravý než oslabený.

* Myslete na dostatečnou hygienu, ruce si před každým jídlem myjte mýdlem nebo desinfekčními gely.

* Zvyšte příjem ovoce a zeleniny obsahující vitamín C a dostatečně pijte, především vodu a neslazené čaje.

* Pravidelně se věnujte fyzické aktivitě nebo se otužujte.

* Snažte se pobývat na čerstvém vzduchu, doma dostatečně větrejte a dopřávejte si kvalitní spánek.

* Pokud onemocníte, chřipku vyležte a nevysilujte zbytečně organismus.

* Po vyléčení dbejte na dostatečnou rekonvalescenci.

Neužívejte antibiotika zbytečně

Pacienti se často mylně domnívají, že proti virovým infekcím, mezi které patří nachlazení či chřipka, by jim měl lékař předepsat antibiotika. Ta se přitom používají pouze k léčbě onemocnění způsobených bakteriemi jako je angína, zápal plic, zánět močového měchýře či infekce střevního ústrojí. Proti virům jsou antibiotika neúčinná. Nesprávné a nadměrné užívání antibiotik navíc vede k tomu, že si bakterie na léčbu antibiotiky vypěstují odolnost. Dokáží potom přežívat v přítomnosti antibiotika, a dokonce pokračovat v množení. Léčba chorob vyvolaných těmito odolnými bakteriemi je pak obtížnější a musí se pro ni vyvíjet stále nové a dražší typy antibiotik, které mohou mít negativní vedlejší účinky.

Neničte si »přátelské bakterie«

Bakterie se běžně nachází ve světě kolem nás a vyskytují se i v našem těle i na jeho povrchu, kde tvoří přirozenou mikroflóru. Pokud je imunitní systém správně nastaven, tyto bakterie našemu organismu nijak neškodí a žijí s ním v rovnováze. Dlouhodobé užívání antibiotik bohužel kromě patogenních bakterií ničí i ty prospěšné, čímž poškozuje přirozenou mikroflóru organismu a narušuje celý imunitní systém. Ten je přitom nastaven tak, aby se v lidském těle po propuknutí nemoci rozvinuly přirozené protiinfekční reakce. »Pokud se onemocnění nejeví od počátku jako závažné, je vhodné s podáním antibiotik počkat. Když je antibiotikum nasazeno příliš brzy, tlumí se obranné mechanismy, které by často byly schopny infekci zvládnout samy,« vysvětluje Dana Hanuláková z laboratoře SYNLAB.

Vždy dodržujte pokyny lékaře

Antibiotika užívejte jen v případě, že byla předepsána vám, a důsledně dodržujte pokyny lékaře. Léky berte pravidelně, dodržujte intervaly mezi jednotlivými dávkami a nevysazujte je ihned, jak se vám uleví. Pokud vám lékař antibiotika nepředepíše, v žádném případě si sami nenasazujte antibiotika, která vám byla předepsaná v minulosti a zůstala nedobraná či byla určená pro někoho jiného. »Nespotřebované léky je vždy nutné vrátit do lékárny. Jejich vyhozením do běžného odpadu se lék dostane do kontaktu s bakteriemi z okolního prostředí, což může vést ke vzniku odolnosti bakterií proti tomuto typu léčiv,« upozorňuje Aleš Ducháček.

Helena Kočová