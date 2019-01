Komu slouží BIS?

Třicet let posloucháme, že do škol politika nepatří, a třicet let jsme svědky permanentních politických útoků na objektivnost a nestrannost výuky. Literatura, dějepis, respektive společenské vědy vůbec jsou lákavým terčem, na který se zaměřují soudobí političtí kazatelé morálky a jediní pravověrní vykladači historie. ÚSTR, ministerstvo školství, vnitra a další resorty, pražský magistrát, Konfederace politických vězňů, společnost Člověk v tísni a různé neziskovky placené bůhví kým vymýšlejí všemožné projekty na zadání za miliony korun, jen aby zahladily pravdu. Pravdu o tom, jak se tady za socialismu žilo, o tom, co všechno zde bylo vybudováno, jak se společnost dokázala postarat o člověka.

Statisícové dotace a granty putují na umlčování pravdy o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války. Únor 1948 musí nová generace vnímat jako puč, VŘSR jako tragédii lidstva. Marxe, Engelse a Lenina jako zlořády, kteří zatemňovali mozky, Gottwalda a Stalina jako masové vrahy, Fučíka jako zrádce. Zato Mašíni jsou hrdinové, stejně jako ostatní, kteří tu v padesátých letech vraždili komunisty, předsedy družstev, pohraničníky, policisty. Glorifikován je kdejaký darebák a zloděj, co tu v padesátých letech zapaloval stohy, kradl, sabotoval a ničil práci poctivých lidi. K tomu, aby se obraz socialistické (podle současného výkladu »komunistické«) hrůzovlády v myslích mladých lidí patřičně upevnil, slouží Česká televize a další televizní a rozhlasové kanály a někteří herci a zpěváci, jejichž koncerty mají navodit tu »správnou« protikomunistickou nenávist.

A nyní se do toho se vší vervou zapojila i BIS. Ve své výroční zprávě podrobila ostré kritice školy kvůli výuce dějepisu a literatury. Podle BIS je problémem pro současné vzdělávání sovětská verze moderních dějin. Jak bylo zveřejněno v tisku, ve zprávě BIS se uvádí: »Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury (národní obrození).« Dále se ve zprávě BIS píše, že »trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny« údajně tvoří »základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu. Tedy i hybridní strategie.«

Kvůli dokumentu jednal s šéfem BIS o změně výuky moderní historie ministr školství Robert Plaga. Ze závěrů tohoto jednání vyplývá, že ministr školství si prý je vědom toho, že zajistit vyváženou výuku je potřeba. S tím lze jistě souhlasit. Takže podle mě je potřeba vypráskat všechny ty falzifikátory, kteří do výuky na školách za účelem lživého výkladu historie politicky zasahují. Všechny ty příživníky, které vykrádají státní rozpočet a rozpočty krajů měst a obcí na projekty a akce, které obracejí pravdu na lež a lež na pravdu, hrdiny vydávají za vrahy a vrahy za hrdiny, pošlapávají ty nejcennější lidské hodnoty a házejí špínu na všechno, co se tady za socialismu dokázalo. A pan ministr by při tomto úklidu neměl zapomenout na BIS.

Marta SEMELOVÁ, vedoucí Odborné sekce školství ÚV KSČM