Ministerstvo se ohradilo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách pod titulkem »Uvádíme na pravou míru« vyjádření k jednání ministra školství s ředitelem BIS (jak jsme informovali), a zejména k ohlasu této jejich schůzky ve sdělovacích prostředcích. K setkání sice došlo, ale »nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, což někteří novináři lživě uvádějí,« ohradil se úřad.

Ministra školství Robert Plaga. FOTO - wikipedia commons

Některá média prý dokázala ze »vcelku neutrálního vyjádření ministra školství Roberta Plagy« vytvořit něco, co se prý nezakládá na pravdě.

K pochopení celé věci je potřeba se podívat na starší vyjádření ministra, a to například na jeho slova v zářijovém pořadu Dvacet minut Radiožurnálu (odvysíláno 4. 9. 2018), kde měl říci: »Já si skutečně myslím, že třeba v dějepise je nezbytné, abychom se posunuli a řekli si zcela jasně, kde má být těžiště této výuky. A měly by to být novodobé dějiny, a ne třetihory.«

Když BIS v prosinci prezentovala zprávu o údajném ruském vlivu na školství, ministr Plaga se k těmto silným vyjádřením stavěl velmi rezervovaně - píše se na webových stránkách MŠMT - a již tehdy avizoval, že se bude chtít s ředitelem BIS sejít a zjistit, z jakých zdrojů se při tvorbě této zprávy vycházelo. Po schůzce měl uvést, že »v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin«. Jak uvádí MŠMT, »z hlediska názoru ministra po schůzce s ředitelem BIS nenastal žádný zásadní posun, protože o nutnosti dbát na vyváženou výuku moderních dějin hovořil již v Českém rozhlase v září, jak je uvedeno v úvodu«.

(mh)