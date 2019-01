Ilustrační FOTO - Pixabay

Všechny varianty jsou otevřené, říká Konečná

Čeští politici nejsou úterním odmítnutím dohody o odchodu Británie z EU překvapeni, ale ztracené příležitosti litují. Šance na odchod s dohodou se podle řady z nich snížily a hrozba tzv. tvrdého brexitu je reálnější. Politici i řada institucí už se na tuto variantu intenzivně připravují.

Europoslankyně Kateřina Konečná, jednička kandidátky KSČM – Česká levice společně! pro volby do Europarlamentu, je neschválením smlouvy zklamána. »Přála jsem si, aby smlouva byla britským parlamentem schválena. Jde totiž o jakousi základní, technickou rozvodovou dohodu, která měla umožnit dále jednat o tom podstatném. Měl to být jakýsi první krok. Doufala jsem, že ten první krok společně uděláme. Bohužel neudělali,« komentovala rozhodnutí britského parlamentu Konečná. Podle ní britští politici podcenili hodnotu dohody, která se v detailech nemusí někomu líbit, ale nastavuje pravidla a zahání chaos. »Určitě je lepší se rozejít s dohodou, než být později překvapováni, jak budou vztahy opravdu vypadat,« podotkla Konečná.

Europoslankyně Kateřina Konečná.

Podle Konečné se nyní velice špatně odhaduje další vývoj. »Co nastane, nikdo neví. Všechny varianty jsou otevřené. Může dojít k druhému referendu, ke zrušení aktivace článku 50 i k tvrdému brexitu bez jakékoli dohody,« uvedla jednička komunistické kandidátky do eurovoleb.

Dopady na ČR se budou podle Konečné odvíjet od toho, co se nakonec opravdu stane. Nejhorší dopady by měl podle ní bezpochyby tzv. tvrdý brexit. »V takovém případě by byly dopady na ČR velmi tvrdé. Byly by například postiženy všechny české firmy vyvážející do Británie. Nelze v této chvíli vůbec odhadnout, jak by vzájemný obchod dále vypadal, jaká by měl pravidla,« varovala Konečná.

Europoslankyně KSČM věří, že britská premiérka Mayová chce jednat, v této chvíli ale vůle jednat podle Konečné nestačí. »Jednat se vždy dá. Problém vidím v tom, že my dnes nevíme, co chce náš partner, co chce Británie. Co je schopna a ochotna britská sněmovna odhlasovat. Premiérka Mayová může obnovit jednání, ale musí říct, co je opravdu schopna ve vlastní zemi prosadit. Pochybuji, že by Evropská unie byla ochotna jít do toho rizika, že budeme třeba půl roku dále vyjednávat, a nakonec to celé znovu padne pod stůl,« upozornila Kateřina Konečná.

Také komunistický europoslanec Jaromír Kohlíček zdůraznil, že míč je nyní především na britské straně. »Dolní komora britského parlamentu svým úterním hlasováním řekla, co nechce. To, co chce, a na čem je schopna se domluvit, musí teprve v nejbližší době specifikovat,« uvedl Kohlíček.

Podle Kohlíčka nicméně netřeba propadat panice. »Konec světa se nekoná,« uvedl s tím, že se bude nyní intenzivně jednat a výsledný produkt jednání se od odmítnuté dohody příliš lišit nebude. »Z odmítnuté dohody takřka jistě bude přijata větší část beze změny. Jde o volný obchod, sektorovou spolupráci, oblast energetiky, spolupráci policie a soudů, dále o obranu i o koordinaci zahraniční politiky. Nepředpokládám, že se v této krátké době podaří změnit něco zásadního, včetně kontroverzní otázky hranic v Irsku,« předvídá Kohlíček.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že se nakonec podaří dospět k dohodě o odchodu Británie z EU, neřízený brexit by podle něj znamenal chaos. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) musí po neúspěšném hlasování britského parlamentu o brexitové dohodě přijít Londýn s náhradním plánem, možnost úpravy dohody ale nevidí.

O zrychleném schvalování vládního návrhu zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících u nás v případě odchodu Británie z EU bez dohody, bude ve čtvrtek dopoledne na ministerstvu vnitra jednat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se zástupci všech sněmovních stran včetně KSČM. »Zúčastním se jednání a po posouzení na klubu se rozhodneme o dalším postupu,« řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Jednat o zákonu uvnitř své strany chce ještě SPD. TOP 09, STAN či Piráti již ohlásili podporu návrhu.

Kabinet poslal do Sněmovny zákon, upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, před týdnem. Návrh počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Podle britského velvyslance Nicka Archera je návrh zákona v porovnání s plány ostatních zemí EU k Britům nejvstřícnější. »Plán České republiky se jeví jako nejštědřejší z návrhů, které doposud učinil kterýkoli členský stát, aby se Britové usadili,« uznal velvyslanec na Twitteru.

Asociace exportérů pro podniky uvedla, že úterní odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu je pro exportéry i celou EU špatnou zprávou. České firmy, které vyvážejí zboží do Británie, se připravují na obě varianty brexitu, uvítaly by ale, kdyby Británie EU opustila po dohodě. Brexit by však neměl ohrozit jejich existenci.

Podle sdružení Česmad Bohemia by mohl tvrdý brexit omezit část tuzemské nákladní dopravy směřující na ostrovy. Důvodem je očekávané prodloužení čekacích dob na hranicích.

(ste)