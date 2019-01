Ilustrační FOTO - Pixabay

Vrátí se ambulantní specialisté do nemocnic?

Na zajištění péče v nemocnicích se budou nově podílet i gynekologové provozující praxi. Budou sloužit pohotovosti a podílet se na porodech a operacích. Dohodly se na tom odborná společnost, pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví, jejichž zástupci podepsali memorandum o spolupráci.

»Posílí to odbornost lékařů, komfort pacientek a napomůže řešení personální situace v lůžkových zařízeních,« řekl po podpisu memoranda ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ambulantní gynekologové a porodníci budou sloužit pohotovosti v nemocnicích s porodnickým oddělením minimálně v rozsahu dvou pohotovostních služeb v měsíci po dobu pět let od uzavření smlouvy s pojišťovnou. Na porodech a operačních výkonech se budou podílet pět let od data atestace. Memorandum se týká pouze lékařů, kteří složí atestační zkoušku z gynekologie a porodnictví po jeho podpisu. »Praxe v ambulanci se postupem času stává jednostrannou a lékař ztrácí spojení s oborem. Díky vazbě na nemocnici bude mít pravidelný kontakt s medicínským poznáním a bude si tak udržovat odbornou erudici. Jednoznačně to povede ke zvyšování kvality péče,« dodal ministr. Pozitivní dopad pocítí podle něj i samotné pacientky. Gynekolog, který pacientku zná z ambulance a poskytuje jí péči v průběhu těhotenství, tak bude moci provést i samotný porod v porodnici. »Přispívá to k budování důvěry mezi pacientkou a lékařem. Nemluvě o tom, že zapojení ambulantních gynekologů pomůže řešit nedostatek lékařů v některých nemocnicích,« vysvětlil ministr. Podle tři roky starých odhadů chybělo v nemocnicích 200 gynekologů a porodníků.

»Spolupráce s ambulantní sférou nám pomůže vykrýt chybějící lékaře a poskytnout péči většímu portfoliu akutních pacientek,« dodal ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí Jaroslav Feyreisl.

Vrátit do procesu i praktické lékaře

Podpis memoranda uvítala stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. »Situace v gynekologii je velmi problematická, v některých nemocnicích musí z důvodu nedostatku gynekologů dokonce omezovat provoz. Pokud bude memorandum naplněno, tak by to znamenalo významný krok k tomu, aby se vrátila zpátky situace, kdy se ambulantní lékaři podílejí i na nemocniční péči, slouží pohotovosti a umožňují svým pacientům, aby dostali takovou péči, kterou v danou chvíli potřebují,« řekla našemu listu. Zároveň ale dodala, že by nemělo zůstat pouze u této specializace, stejná potřeba je i u dalších ambulantních specialistů a především u praktických lékařů, kteří neslouží pohotovosti a veškerá péče mimo ordinační hodiny tak směřuje do nemocnic.

»Je potřeba, aby ambulantní lékaři převzali odpovědnost za své pacienty i v době, kdy nemají ordinační hodiny, což by ulevilo nemocničním lékařům, kteří jsou přetěžováni, slouží příliš mnoho přesčasových hodin, a to vede nejen k jejich vyhoření, ale také ke zhoršování péče pro pacienty v některých nemocnicích,« dodala stínová ministryně. Je možné, že její volání bude nakonec vyslyšeno, podobně zapojení do pohotovostních služeb se totiž ministerstvo snaží vyjednat také s praktickými lékaři a stomatology.

Problémem jsou hlavně malé nemocnice

Podpis memoranda považuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák za zásadní posun vpřed v odbornosti a posílení kompetencí gynekologů. »Paradoxně s tím nápadem přišli zástupci ambulantní složky gynekologické společnosti,« uvedl. Podle předsedy sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení Davida Cibuly je personální zabezpečení zejména v malých nemocnicích velký problém. Někde už podle něj ambulantní lékaři dobrovolně v nemocnicích slouží. »Tento systém by to měl zautomatizovat. Je důležité, aby s tím všichni počítali,« doplnil.

V ČR je asi 90 porodnických pracovišť. Podle předchozích odhadů má více než třetina lékařů v lůžkových zařízeních zkrácené úvazky, část má i privátní úvazek v ambulanci. Ambulantních gynekologů je kolem 1400, na každého připadá asi 3000 pacientek.

