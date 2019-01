Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zahraniční policisté do průmyslových zón

Na několika místech ČR, kde je velký počet zahraničních agenturních dělníků v průmyslových zónách, by měli pomoci policisté z Polska, Slovenska, Rumunska a Bulharska.

Po jednání se starostou Stříbra Václavem Votavou to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD). Hlavním tématem byla bezpečnost ve městě. »Je to projekt, který vychází z naší podzimní zkušenosti společných česko-slovensko-polských hlídek v Mladé Boleslavi, kde se velmi osvědčily,« uvedl Hamáček. Policejní prezident se podle něj nyní obrátí na své kolegy a pokusí se dostat do ČR na delší pobyt policisty z těchto zemí, aby byli k dispozici české cizinecké policii při kontrolách a další činnosti v místech, kde jsou zahraniční dělníci z těchto zemí.

Ministr o tom jednal v úterý s policejním prezidentem. Chce, aby to byl celostátní projekt prezidia. »Pokud by se nám sem podařilo dostat skupinu policistů z těchto zemí, tak by byli přidělováni cizinecké policii a v případě potřeby i jiným složkám policie v těch lokalitách, které jsou zatížené průmyslovými zónami, kde je vysoká přítomnost zahraničních dělníků,« uvedl Hamáček. Cizinecká policie ví, jaké jsou v konkrétních místech nejsilnější skupiny cizinců.

Problémových míst podle ministra není mnoho, jmenoval například Plzeň, Tachovsko, Mladou Boleslav, Kvasiny či Pardubice. Na Plzeňsku a Tachovsku je nejvíce Slováků, Rumunů a Bulharů. »Odhaduje se, že ve Stříbře (městě se 7800 obyvateli) je 2000 agenturních pracovníků, a nevíme, jací a odkud jsou. Jsou často po bytech, kde nemáme možnost kontroly,« řekl Votava. Podle něj by bylo dobré vrátit se k evidování přechodného pobytu, aby o nich byl přehled. Hamáček řekl, že na nejbližším jednání se Svazem měst a obcí toto téma znovu otevře.

»Pobyty zahraničních policistů by byly v řádu měsíců. Jsme připraveni uhradit náklady, které s tím souvisejí. Je to de facto něco podobného, jako když slouží v létě naši policisté v Chorvatsku,« řekl ministr. Chtěl by, aby se to podařilo domluvit co nejrychleji, není kvůli tomu potřeba upravovat zákony. Zahraniční policisté podle něj nebudou primárně vykonávat policejní službu, ale budou k dispozici české cizinecké policii a měli by být v uniformách policie dané země. Budou hovořit jazykem cizinců, znát jejich komunitu a umět s nimi jednat. »Peníze na ně nejsou částkou, která by policii zruinovala, a potenciální přínos je tam velmi vysoký,« uvedl Hamáček. Podle něj by šlo o desítky policistů, nikoli o stovky. »Pokud by to byly tyto čtyři země, tak se můžeme bavit o nějakých 30 policistech,« dodal.

Bývalý dlouholetý poslanec Votava se zatím definitivně nerozhodl, zda nahradí ve Sněmovně někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, který se do konce března vzdá poslaneckého mandátu.

(zku)