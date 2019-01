Ilustrační FOTO - Pixabay

Historický debakl a poprava brexitu

Kritika na adresu britské premiérky Theresy Mayové a její dohody o brexitu, volání po vypsání nového referenda i po nalezení parlamentního kompromisu. Takové ohlasy zaznívají od zástupců různých britských politických stran po odmítnutí brexitové dohody v dolní komoře parlamentu.

Výsledek úterního hlasování, v němž Mayová utrpěla rekordní porážku o 230 hlasů (202:432), přivítal mj. starosta Londýna Sadiq Khan, podle něhož musí nyní občané dostat šanci rozhodnout o dalším postupu. »Je naprosto zásadní, aby premiérka jednala okamžitě a nadobro smetla ze stolu jakékoli vyhlídky na brexit bez dohody... Potřebujeme zásadní přehodnocení toho, jak toto klíčové rozhodnutí učiníme,« citovala labouristického starostu zpravodajská společnost BBC.

Premiérka Theresa Mayová. FOTO - wikipedia commons

Po novém referendu volá také skotská premiérka Nicola Sturgeonová. »Už bylo promrháno dost času. Je načase zastavit odpočet článku 50 (Lisabonské smlouvy) a znovu tuto otázku předložit voličům. Skotsko hlasovalo za setrvání v Evropské unii a neměli bychom být odvlečeni ven proti naší vůli,« napsala na Twitter.

Této možnosti se nebrání ani konzervativní poslanec a bývalý generální prokurátor Dominic Grieve. Voliči by podle něj při případném druhém plebiscitu měli mít možnost hlasovat i pro zvrácení brexitu. Grieve je prý zároveň připraven podpořit vládní plán odchodu z EU, pakliže by si to přáli občané.

»Verdikt parlamentu o dohodě Theresy Mayové je zcela jasný a rozhodný a věci se nyní musí změnit, počínaje vládou,« řekl stínový ministr pro brexit Keir Starmer v odkaze na hlasování o nedůvěře vládě, které se odehrávalo po naší uzávěrce. Očekávalo se však, že labouristé ve snaze svrhnout vládu neuspějí, načež pravděpodobně nastanou ve straně spory ohledně strategie pro další postup. Podle informací politické zpravodajky televize Sky News Beth Rigbyové hodlalo až 100 labouristických poslanců vystoupit na podporu nového referenda, ke kterému se ale levicový lídr strany Jeremy Corbyn staví poměrně chladně.

Hledání kompromisního řešení nicméně bude složité i proto, že podle mnohých politiků a komentátorů dosud premiérka Mayová nepostupovala prozíravě a příliš nenaslouchala kritikům jejího plánu pro odchod z EU. Na Twitteru se tak vyjádřil i konzervativní poslanec Nick Boles, který v úterý hlasoval pro předloženou brexitovou dohodu. »Nemějte žádné pochyby o tom, že Mayová položila základy pro porážku. Přistupovala k jednáním o brexitu jako by disponovala většinou 150 hlasů ve sněmovně. Debatu vedla tak, jako by šlo o vnitrostranickou politickou záležitost a nikoli otázku zásadního národního významu,« napsal.

Nedůvěra za fiasko?

Rebelové z řad konzervativních poslanců i zákonodárci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří v úterý hlasovali proti brexitové dohodě, uváděli, že vládu podrží. DUP svými deseti hlasy umožnila vznik menšinové vlády konzervativců.

Pokud (by) přece jen kabinet padl a následně by se do dvou týdnů nepodařilo sestavit jiný, byly by vypsány předčasné volby. Premiérka Mayová v úterý v reakci na porážku ve sněmovně uvedla, že pokud hlasování o nedůvěře ustojí, hodlá při hledání východiska z aktuální krize (tedy plánu B) naslouchat zákonodárcům.

Možnosti

- Británie z EU odejde bez dohody 29. března 2019.

Půjde o tzv. neřízený brexit, který si ale žádná strana nepřeje a obecně je považován za nejhorší možnou variantu. Panují obavy především z ekonomických dopadů takového vývoje, zejména z výrazného narušení volného pohybu zboží, zdržení plynulého pohybu kamionové dopravy na hranicích apod. Nejistý by byl osud Britů žijících v zemích EU a také občanů EU v Británii.

- Mayová se pokusí s Evropskou unií dohodu vyjednat znovu. Takový vývoj je nepravděpodobný, neboť Brusel dal opakovaně najevo, že opětovně rokovat o dokumentu nehodlá

- Odložení brexitu. Už v pondělí britská média informovala s odvoláním na bruselské zdroje, že EU se připravuje na »technické« odsunutí termínu brexitu přinejmenším do července. Andrea Leadsomová, která organizuje vládní agendu v britské sněmovně, ale prohlásila, že vláda brexit odložit neplánuje. Tento krok by případně musely schválit členské státy EU.

- Druhé britské referendum o EU. Vyžadovalo by odložení brexitu, neboť na jeho uspořádání už není do 29. března dost času. Vláda Mayové ale další plebiscit několikrát vyloučila.

- Žádný brexit. Soud EU v prosinci potvrdil, že Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Současná vláda je ale pevně odhodlána dotáhnout brexit do konce, takže takovému kroku by zřejmě musela předcházet změna kabinetu nebo nové referendum.

Špatná dohoda

Proč dohoda neprošla? Že stávající dohoda o odchodu z Evropské unie je špatná pro britské hospodářství, demokracii a pro zemi jako takovou, prohlásil před klíčovým hlasováním i Corbyn se slovy o »lehkovážném skoku do tmy«. Corbyn zároveň varoval před brexitem bez dohody, který by uvrhl mnoho obyvatel Británie do chaosu. Představitelům EU vzkázal, že by neměli odmítat návrat k vyjednávání.

Historické hlasování o brexitové dohodě přitáhlo před Westminsterský palác, kde zasedá britský parlament, stovky lidí z obou táborů. Reportér zpravodajské společnosti BBC uvedl, že reakce přítomných na výsledek odrážely pohnutou atmosféru v dolní komoře parlamentu a také nejistotu ohledně dalšího vývoje. »Reakce před parlamentem je určitým odrazem toho, co se děje ve sněmovně - směs odevzdanosti, odhodlání bojovat dál, zasmušilých tváří, tu a tam je vidět i jásot,« napsal podle ČTK. Deník The Guardian naproti tomu na svůj web přidal záběry z tábora zastánců setrvání v EU, kde převládala radost.

Představitelé nejdůležitějších podnikatelských svazů a desítky šéfů firem působících v Británii se v úterý večer účastnili konferenčního hovoru s trojicí ministrů v reakci na hlasování o brexitové dohodě. Předmětem diskuse byla především otázka neřízeného britského odchodu z EU, kterého se řada podniků obává, a také možný odklad brexitu. Podle televize Sky News se manageři dostali s ministry do konfliktu, protože členové vlády odmítli brexit bez dohody vyloučit. To samé nevylučuje předseda EP Antonio Tajani. EP o důsledcích úterního hlasování na plénu samozřejmě také jednal.

Stejný názor vyjádřili i státní tajemnice pro evropské záležitosti rumunského ministerstva zahraničí Melania-Gabriela Ciotová, která v europarlamentu zastupuje nynější rumunské předsednictví EU, a první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Jen dva způsoby

Vyhnout se neřízenému odchodu Británie z Evropské unie bez dohody s Bruselem lze jen dvěma způsoby: schválením dohody, nebo zrušením brexitu. Během interpelací v britském parlamentu to řekla premiérka Theresa Mayová, která zároveň znovu zdůraznila, že její vláda brexit rušit nehodlá. Corbyn označil úterní odmítnutí brexitové dohody za »nejhorší porážku vlády v historii naší demokracie«. Každý jiný premiér by podle něj po výsledku úterního hlasování podal demisi.

Konzervativní poslanec Ken Clarke, který je zastáncem setrvání Británie v EU, premiérku vyzval, aby změnila svou brexitovou politiku. Naději na většinovou podporu v parlamentu podle něj má jen plán, který bude usilovat o odložení termínu odchodu z EU a o setrvání v celní unii. »Vládní politikou je, že odejdeme 29. března,« odpověděla tvrdohlavá Mayová.

Corbynův slovní útok na premiérku se však z velké části netýkal brexitu, nýbrž chudoby v Británii, která se za konzervativních vlád zvýšila. Premiérka takové tvrzení lacině odmítla.

NZZ: Na bodu nula

Zpět na bod nula se podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ale i italských novin La Repubblica vrátilo dění kolem odchodu Británie z Evropské unie. Podle francouzského listu Le Monde byl výsledek úterního hlasování pro premiérku větší porážkou, než čekali i ti největší pesimisté. »Dříve šéfové vlád odstupovali, když prohráli důležité hlasování i při nedůležitých porážkách. Mayová ale dobrovolně neodejde, a to ze dvou důvodů. Za prvé by se krize sotva zmírnila, kdyby se musely v příštích týdnech konat předčasné volby. Za druhé schválil parlament v roce 2011 novelu zákona, která počítá s pevným poslaneckým funkčním obdobím pěti let. Demokratická tradice je tak v rozporu s literou zákona. To by mohlo vést k ústavní krizi,« napsal NZZ.

Podle nizozemského listu De Telegraaf už Británii nezbývá moc času, aby zabránila hospodářské katastrofě.

»V západním světě asi neexistuje šéf vlády, který by byl tak ponížen, odsouzen a zrazen jako britská premiérka. A přesto se nevzdává,« napsal francouzský list Les Dernieres Nouvelles d'Alsace. »Stokrát byla sražena k zemi a stokrát zase vstala. A nikdo přitom neví, zda jde o odvahu nebo o lehkovážnost,« dodal.

»Mayová utrpěla brutální porážku,« konstatuje deník Süddeutsche Zeitung. Podobně to vidí i další média. Server veřejnoprávní televize ARD píše o katastrofě pro Mayovou, která nemá historickou obdobu. »Někdy, to bylo jasné, dojde ke kolizi s realitou,« píše server Spiegel Online. »Momentálně neexistuje, tak to alespoň vypadá, parlamentní většina pro žádnou z ještě možných alternativ. Ani pro druhé referendum, ani pro měkké vystoupení z EU se statusem podobným Norsku,« shrnuje Zeit online.

O tom, že by Mayová měla skončit, je přesvědčen komentátor ARD. »Ukázala, že to neumí. Musí odstoupit v zájmu své země,« píše s tím, že se někdo jiný musí pokusit zemi vyvést ze slepé uličky brexitu. »Pro zemi jen jedna cesta ven: politika musí přiznat své selhání a rozhodnutí musí vrátit do rukou občanů,« uzavírá.

Za historickou porážku a naprosté ponížení premiérky označovala úterní výsledek shodně i britská média. List Financial Times upozorňuje, že dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.

Roman JANOUCH