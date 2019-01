Suverénní postup Berdycha a Kvitové

Tomáš Berdych pokračuje na Australian Open v suverénních výkonech. Robina Haaseho z Nizozemska v druhém kole porazil za hodinu a 19 minut 6:1, 6:3, 6:3. Ve třetím kole v Melbourne je poprvé po čtyřech letech i Petra Kvitová, která zdolala Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:1, 6:3. Naopak skončila Markéta Vondroušová, která podlehla 4:6, 5:7 Chorvatce Petře Martičové.

Berdych je při návratu po půlroční pauze kvůli zranění zad ve výborné formě. Stejně jako v prvním kole proti Kyleu Edmundovi se ani nyní na kurtu příliš dlouho nezdržel. Haaseho nepustil ani k jednomu brejkbolu a sám mu pětkrát podání sebral. Hladce tak postoupil mezi posledních 32 hráčů a čeká ho osmnáctý nasazený Argentinec Diego Schwartzman. Bude to jejich první vzájemný duel.

»Od začátku do konce tam nebyl špatný moment, nedal jsem mu šanci. S podáním dokážu udělat dost bodů a ulehčit si situaci. O to je to pak snadnější,« řekl Berdych po zápase.

Po čtyřech letech

Osmá nasazená Kvitová vlétla do zápasu jako uragán a rychle vedla 4:0. Pak sice prohrála šest míčů v řadě a přišla o podání, ale znovu našla rytmus. Ve druhém setu Rumunka dokázala držet s českou tenistkou krok. V důležité desetiminutové hře odvrátila Kvitová tři brejkboly, zvýšila na 3:1 a šestadvacátým vítězným úderem proměnila po hodině a devíti minutách první mečbol. Další soupeřkou dvojnásobné wimbledonské vítězky bude Švýcarka Belinda Bencicová. Ve třetím kole byla Kvitová na Australian Open naposledy v roce 2015. Dál se předtím dostala v roce 2012, kdy si zde zahrála semifinále.

Pro Vondroušovou bylo stejně jako loni na Australian Open konečnou druhé kolo. Devatenáctiletá hráčka se v zápase s Martičovou nemohla opřít o servis. Šestkrát podání ztratila a navzdory čtyřem brejkům prohrála ve dvou setech.

Federerovy tie-breaky

Zatím největším překvapením dnešního programu je vyřazení turnajové pětky Kevina Andersona z JAR. Finalista loňského Wimbledonu prohrál ve čtyřech setech s dvacetiletým Američanem Francesem Tiafoem. Obhájce titulu Roger Federer ani ve druhém kole neztratil set, i když proti britskému kvalifikantovi Danielu Evansovi musel o úvodní dvě sady bojovat v tie-breaku. Třetí set vyhrál švýcarský tenista 6:3.

Po třísetové výhře prošel do 3. kola stejně jako šestinásobný šampion z Melbourne Federer také Rafael Nadal. Španěl ztratil s domácím Matthewem Ebdenem pouze sedm gamů.

Nezaváhala ani loňská šampionka ženské dvouhry Dánka Caroline Wozniacká. Turnajová trojka porazila 6:1, 6:3 Švédku Johannu Larssonovou. Z favoritek postoupily i Američanka Sloane Stephensová a domácí Ashleigh Bartyová. Naopak skončila devátá nasazená Kiki Nizozemka Bertensová, kterou ve třech setech vyřadila Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

Jednadvacetiletý Američan Reilly Opelka nenavázal na Australian Open na vítězství nad světovou devítkou Johnem Isnerem. Tenista vysoký 211 centimetrů sice nasázel Thomasi Fabbianovi 67 es, ale k postupu do třetího kola mu to nepomohlo. Z výhry se po pětisetové bitvě radoval o téměř dvě hlavy menší Ital.

AUSTRALIAN OPEN

MUŽI - 2. kolo: Berdych - Haase (Niz.) 6:1, 6:3, 6:3, Nadal (2-Šp.) - Ebden (Aus.) 6:3, 6:2, 6:2, Federer (3-Švýc.) - Evans (Brit.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3, Tiafoe (USA) - Anderson (5-JAR) 4:6, 6:4, 6:4, 7:5, Čilič (6-Chor.) - McDonald (USA) 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4, Chačanov (10-Rus.) - Nišioka (Jap.) 6:3, 6:3, 6:3, Tsitsipas (14-Řec.) - Troicki (Srb.) 6:3, 2:6, 6:2, 7:5, Schwartzman (18-Arg.) - Kudla (USA) 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, Basilašvili (19-Gruz.) - Travaglia (It.) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Dimitrov (20-Bul.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, Bautista (22-Šp.) - Millman (Aus.) 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, Verdasco (26-Šp.) - Albot (Mold.) 6:1, 7:6 (7:2), 6:3, De Minaur (27-Aus.) - Laaksonen (Švýc.) 6:4, 6:2, 6:7 (7:9), 4:6, 6:3, Fritz (USA) - Monfils (30-Fr.) 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), Seppi (It.) - Thompson (Aus.) 6:3, 6:4, 6:4, Fabbiano (It.) - Opelka (USA) 6:7 (15:17), 6:2, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5).

ŽENY - 2. kolo: Kvitová (8) - Beguová (Rum.) 6:1, 6:3, Martičová (31-Chorv.) - Vondroušová 6:4, 7:5, Kerberová (2-Něm.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 6:3, Wozniacká (3-Dán.) - Larssonová (Švéd.) 6:1, 6:3, Stephensová (5-USA) - Babosová (Maď.) 6:3, 6:1, Pavljučenkovová (Rus.) - Bertensová (9-Niz.) 3:6, 6:3, 6:3, Sabalenková (11-Běl.) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:4, Bartyová (15-Aus.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 6:3, Garciaová (19-Fr.) - Hivesová (Aus.) 6:3, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Kontaveitová (20-Est.) 6:3, 6:3, Anisimová (USA) - Curenková (24-Ukr.) 6:0, 6:2, Birrellová (Aus.) - Vekičová (29-Chor.) 6:4, 4:6, 6:1, Šarapovová (30-Rus.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:1, Sakkariová (Řec.) - Sharmaová (Austr.) 6:1, 6:4, Collinsová - Vickeryová (obě USA) 6:3, 7:5, Bencicová (Švýc.) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 4:6, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (1) - Bogdanová, Rodionovová (Rum./Austr.) 6:2, 6:2, Peschkeová, Melicharová (4-USA) - Mariaová, Watsonová (Něm./Brit.) 6:1, 4:6, 6:4, Hradecká, Makarovová (6-Rus.) - Barthelová, Keninová (Něm./USA) 6:3, 6:3.

(zr)